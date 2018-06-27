晨报人物|焦虑网红路

见习记者 王 丹

都知道舞台经验丰富的朱思雨化妆技术十分了得。室友缠着朱思雨，希望她能够教自己画比较英气的妆。

经不住室友连连请求，在想到模仿对象后，朱思雨应承了下来。她对着镜子在自己脸上比划，时下大热的吴亦凡成了她的参考对象，3个小时的涂涂画画中，一早打上的底妆花了，但愿最后能描摹出吴亦凡的半点英气。

妆好了。朱思雨和喜欢吴亦凡的朋友视频，只听见对方突然叫了一声，电话断了。没多久，朋友回了电话，一脸认真：“他是去找你了吗？”

好不容易画好的脸，朱思雨舍不得擦掉，那晚，她拿着手机对着自己一顿拍照，再就是传微信、微博留念。第二天，朱思雨被社交平台上的转发、评论、关注提醒声吵醒，她一个个打开，发现涨了五六万的粉，吸引了四千多万的浏览量，突然间，社会资源从四面八方朝她汇聚而来。继续勤工俭学的路还是成为专职网红狠狠赚笔钱，无法兼顾的两个选择摆在了她的面前。

现在的朱思雨是名仅微博就有三十多万粉丝的网红，距离一夜爆火已经过了一年半时间。随着直播的渗透，越来越多的年轻人加入战局，和早几年相比，网红已经在各个领域全面开花。如何和众人区别开，如何跻身大网红的行列困扰着每位局中人，朱思雨的想法是树人设，“粉丝可以去看更专业的人，为什么要来看你？就是因为喜欢你这个人”。

致力于打造个人品牌的朱思雨，因为逗比人设而收获了一众追随者，随着名气聚集来的是各种拍片、商演、推广的机会。同时，朱思雨签下了几位小网红，帮助他们打造个人品牌，这是很多到达一定阶段的网红用来获取更大利益的方式。

赚到钱后，朱思雨将这些钱投资到了其他领域，她说这是留给自己的后路。

努力做网红

朱思雨师从世界著名长笛演奏家科隆，在德国学了四年的古典乐，原本她打算毕业后继续升学或者做音乐老师这类稳妥的工作，但因为画吴亦凡仿妆的成功，经纪公司、唱片公司、新媒体公司等各类人找上了她，用朱思雨的描述就是这些人给她打开了新世界，她开始关注到了网红行业，“我的父母都是普通职员，端盘子、做老师、当代购、接商演，我都是自己负担学费，但是继续升学的钱是一个很大的问题，而且我的乐器又要升级了……”

毕业后，朱思雨选择回上海做网红。因为公司在培养方面出了问题，给她安排了直播的工作，“做淘宝直播的，跟店小二一样一直跟人家讲现在商家有优惠券，流量最大的时候是晚上八点到次日凌晨两点，每天就只能熬到两点才会从公司回家，到家再吃个夜宵，基本就是白天睡觉黑白颠倒。”回想过往，朱思雨形容当时的自己年少无知，做淘宝直播的那段日子，镜头前常常能看到重复在卸妆和化妆两个过程的朱思雨，“一晚上直播能卸十次妆，这个眼线笔好不好，试一下，一看不行，卸了再试下一个。皮肤爆痘、暗沉、黑眼圈，嗓子也哑了，做了一周感觉老了十岁”。

原本抱着对未来的憧憬走上这条路，才刚刚启程，朱思雨开始为值不值得犹豫，“当时想过很多次，要不回去上学吧”。

当时的经纪人接管了朱思雨的微博账号，给她改了微博名字并且删除了以前的仿妆内容，要求朱思雨以一个素人的形象出现在公众面前,“很多大号@我都是原来的名字，点开一看已经找不到人，或者就是以前的东西都不在了，粉丝从二十多万一下子掉到了十五万，那时候我是真急了，经常因为小事比如剪辑的问题就当着同事的面失控大哭”。

在这家公司没有待满一年，朱思雨决定离职，但不是要回去读书，而是凭借自己的化妆经验单独在网红界打拼，她相信即便网红已经遍地开花，自己仍能在其中分得一杯羹，至少当时的环境，做仿妆博主还不是十分多。

同朱思雨一样，网络上有百万粉丝的陈泓辰也想通过网红的这条路获利。区别于朱思雨的“无心插柳”，陈泓辰是在一点点地渗透，保持粉丝的增长。2015年大学毕业后，陈泓辰选择进入媒体公司，工作两年时间，他跳槽到了投资公司，无论哪个平台，于他而言都是为了完成资源的累积，时间一到，他会毫不犹豫地选择离开。在有本职工作期间，陈泓辰会接电视台的节目邀请、广告邀请，也会参与到直播大军中，不断露脸的陈泓辰仅微博平台就收获了48万粉丝。

就像陈欧之于聚美优品，陈泓辰说他也是在打造个人品牌。

前路漫漫

许多网红都有共同的意识：网红是吃青春饭的。他们给自己三四年的时间聚集人气，时间一到，已经发展成大网红的人就会考虑变现的问题，但遗憾的是，大浪淘沙的局势下谁能成为大网红呢？想要做大必须拼命留住粉丝，粉丝从某种程度上来说就是生命。

单飞后的朱思雨不再做淘宝主播，她开始像陈泓辰一样运营起自己的个人品牌，朱思雨成了名美妆博主。画范冰冰、鹿晗、迪丽热巴等明星仿妆的同时，也参加一些商业活动将自己的知名度扩大，她活跃在各类网络平台，用了三个月时间，把已经掉了七八万的粉丝又重新召集回来。

破十万粉、破百万粉、破千万粉，是每个主播在不同阶段给自己的目标，朱思雨也不例外。如何在留住粉丝的同时吸引更多的粉丝，朱思雨发现仅仅靠仿妆已经没办法做到，“前几年大批网红出来，那时候是比较粗放的，什么音乐、教育、美食、美妆虽然都有，但是不精细，比如我刚做的时候仿妆就很少，但是现在每个领域都已经很饱和了”，朱思雨曾一度为此陷入焦虑，“有人画得比我专业，大家可以选择看专业化妆师啊，为什么要看我呢？”、“做长笛博主，跟钢琴不同，太曲高和寡了”，思来想去，她觉得现在的网红们已经不仅仅是在各自拿手的领域为战了，“卖人设，还有比你更好的，为什么偏偏喜欢你？就是因为喜欢你本人”。

朱思雨给自己的是逗比和接地气的小姐姐人设。在此之前，因为自己偏新疆人的长相和高瘦的身材，她尝试过欧美高冷范，“没装下去，我又不是个演员”。在网红都纷纷摆人设的时代，朱思雨的人设和别人重合的概率很大，是否能更大程度地吸引粉丝，她并没有一个好的答案。

童侃刚刚迈进网红职业，在此之前，他曾在厦门的一家网红公司做管理，负责三百多个直播网红。“那家公司的老板花了六百多万元在一个小区包下一栋楼，美其名曰网红公寓，要求每个网红都搬进去，房间大的不超过24平方米，小的不超过12平方米。网红们在里面不停地直播，我觉得这是要榨干他们啊。”

在互联网日益更新的年代，没有人能保证网红职业不会成为过去。这是朱思雨担心的问题，也是童侃和他的老板所担心的。早就入局的大网红们考虑着如何变现，刚刚入行的小网红们考虑的是成为大网红之后如何变现，童侃便是后者。

单飞未满一年的朱思雨，除了打造自己美妆博主的红人形象外，她已经开始为自己铺起其他挣钱的路径。

变现这把“刀”

童侃是一名动漫博主，虽说管理网红他已经相当有经验，但自身作为网红的角色，他才刚入行半年。童侃半扎着头发，剃好的胡子保留着很有型的样子，他今年已经25岁，却说：“如果你20岁入圈，最多做到28岁，这是很极致了，28岁之后再不转型你真的没有任何价值了，说实在点你最好在24岁之前就达到一定的高度，然后改行自己做老板。”

“你自己刚刚入行，会不会太晚？”

童侃笑了起来，“男生的保值期普遍比女生长点，而且我是做动漫的，画上很浓的妆，我可以保证三十五岁之前cos出来的仍是一个少年。”即便童侃还没有职业危机感，但这条线仍存在他的心里，在红人行业，似乎每个人都有自己的年龄线，离得远的还能泰然自若，离得近的，焦虑感便会产生。

朱思雨目前有一家自己的公司，除了主要打造自己外，她还签下几个小网红，朱思雨就是童侃口中做老板的网红，不同的是，在朱思雨起步没有多久，她就已经考虑到变现的问题，“公司没起来的时候，天天都是花投资人的钱，那时候我一个月都不想出门，状态很差，连快递都不想下去拿，现在不光我一个人接广告各种赚钱，经营一年了，公司现在盈利状况是持平”，“持平”已经足够朱思雨高兴半天了，她认为自己看到了希望，朱思雨想着等到了二十三四岁挣到钱，就拾起自己的音乐梦，“也不一定，如果公司运转得很好，我也可能就这么做下去，音乐就当附属品”。

但不是每个网红都有朱思雨的运气。朱思雨是因为舅舅的关系才和投资人牵上线，至于今后公司如何运作，能否盈利，也是一个未知数。

在朱思雨的认知里，“网红的浪潮肯定会过去，至少现在已经到了饱和期”。为了避免在漫漫前路中抓瞎，朱思雨将自己已经赚到的钱又拿出去做循环往复的投资，“会焦虑，所以我从来不会认定一种模式，永远有plan B计划，plan A不行了B就上，为自己准备好后路了”。

在杭州，朱思雨和朋友合开的一家新疆餐厅已经在装修中。（网站首页图：受访者提供）