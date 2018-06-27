城事|轨交3号线镇坪路站站台空间减小

轨交3、4号线镇坪路站改造首遇早高峰，“7换3”或遇间歇性限流





由于部分区域已经布置了施工隔离围挡，所以3、4号线站台的空间减小了不少。 /晨报记者 钟晖

镇坪路站西侧站厅将搭建围挡进行封闭施工，西侧客服中心、进出站闸机、步行楼梯、自动扶梯也将停用。 /晨报记者 竺钢



晨报记者 钟 晖

昨天，轨交3、4、7号线换乘站——镇坪路站迎来不同寻常的一天，该站站厅布局改造启动后遇到第一个上班日早高峰。

根据计划，镇坪路站西侧站厅将搭建围挡进行封闭施工，西侧客服中心、进出站闸机、步行楼梯、自动扶梯也会停用。施工改造期间，镇坪路站的公共厕所还将根据工程进度停用改造。

记者实地体验发现，乘客换乘通道和换乘步行时间没有受到任何影响。不过由于施工围挡的设置，3、4号线的高架站台的乘客候车空间有所减少； 而车站的西站厅封闭后，东站厅客流有所增加。好在有大量工作人员在现场引导，镇坪路站得以平稳度过繁忙的早高峰。

改造措施：

西侧站厅封闭施工

此次镇坪路站改造，并不影响镇坪路站正常运营，但站台、站厅部分区域通路将临时调整：昨天起，镇坪路站西侧站厅将搭建围挡进行封闭施工，西侧客服中心、进出站闸机、步行楼梯、自动扶梯届时也将停用，乘客可从车站东厅出入口进出车站或换乘；施工改造期间，镇坪路站2号、3号出入口宽度将有所缩小，站台将形成部分封闭施工区域。施工改造期间，镇坪路站的公共厕所还将根据工程进度停用改造。

据上海地铁第三运营公司副总经理李景虎介绍，平时西站厅的客流并不是很多，此次封闭西站厅后对乘客影响不是很大，而目前主要是3、4号线高架站台做了局部区域的施工围挡，对乘客的站立空间有些影响，所以运营方的客运组织的重点还是在站台上，“我们配置了很多引导员，疏导平衡乘客分布，同时尽量缩小施工围挡占据的空间，将占据空间缩小到最低限度”。

改造体验：“3换7”步行约5分30秒

上午8点05分，记者乘坐3号线抵达镇坪路站。该站与4号线共线，为高架站台。记者下车厢后看到站台的一部分候车空间被施工围挡占据，站立空间有所减小。当时候车乘客并不是很多，且候车区靠近轨道一侧有安全门，乘客安全无虞。记者走到楼下的东站厅，看到工作人员正在采取间歇性限流措施，也就是将准备上楼候车的乘客拦停一下，稍等一会儿放行，以此放慢乘客进入高架站台的速度，避免站台人数过多，以此减少安全隐患。

站务员告诉记者，由于镇坪路站属于3、4号线共线运营站，平均下来每隔1分钟左右就有一班列车驶入站台，而早高峰期间7号线与3、4号线互相换乘客流较大，因此适时采取临时性、间歇性的限流措施，来保障站台乘客的安全。

记者体验了一下，从3号线高架站台下到楼下东站厅，通过换乘通道去换乘7号线，路径和以前一模一样，步行时间为5分30秒左右；期间，3、4号线与7号线的相互换乘的乘客同走一个通道，分走左右两边，中间没有任何隔离，乘客却能互不干扰，你来我往井井有条，看上去是长期行走该通道时养成的习惯。

在站厅内，原来可供乘客进出站的西站厅已经被封闭，乘客都要从东站厅进出，东站厅的乘客有所增加，车站方面派出较多人员为乘客作引导。

改造前景：

垂直输送能力将提升25%

镇坪路站2000年投入运营，至今已经18年了。根据客流数据统计，目前3、4号线镇坪路站工作日客流达到10.8万人次，因车站周围居民区和商务楼较多，客流呈明显的潮汐式特点，早晚高峰换乘客流高于进出站客流。

由于镇坪路站为3、4号线共线车站，列车间隔短，乘客流动性大，站台客流通过能力有限，尤其是早高峰时段站台短时客流积压情况严重。同时，车站东厅、西站厅各自独立，互不相通，仅东厅可以换乘7号线，经西厅通行的乘客需在站台绕行至东厅才能换乘7号线，造成部分楼、扶梯利用率较低。为改变现状，通过改造，站厅将新增2部自动扶梯，移位2部自动扶梯，新增11台双向检票机，厕所也将实施改造，使用条件将有明显提升。整个工程预计于2018年12月20日竣工并启用新设施。

“以往3、4号线换乘7号线，东站厅是必经之路，而西站厅和东站厅一直是不连通的，乘客从3、4号线高架站台下到西站厅是不能换乘7号线的，而此次就要改造西站厅，将东厅和西厅完全打通，未来的镇坪路站就没有东厅和西厅的概念了，站厅与站台之间的垂直输送能力将比以前提升25%，缓解局部拥堵现状，改善换乘空间。”李景虎告诉记者。