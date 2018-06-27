体育|伤病侵袭，巴西队变阵

小组赛第三轮迎战塞尔维亚





晨报特派记者 俞 炯（莫斯科6月26日电）

五星巴西队终于到莫斯科了，他们将于当地时间周三晚上9点在斯巴达克球场出战小组赛最后一轮的比赛，对手是塞尔维亚。前两场比赛，巴西队1胜1平积4分，虽然暂时排在小组第一，但也只比第三名塞尔维亚多1分。因此能否顺利小组出线，有机会重返莫斯科，就看巴西队能和对手踢出一个什么样的结果了。

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同组的另一场比赛，同样积4分的瑞士队将出战前两轮一球未进、两连败的哥斯达黎加队，对于巴西人来说，只有保证不输给塞尔维亚，才能确保自己的小组出线资格。从最近巴西队的训练来看，主教练蒂特也很有可能根据对手的不同而采取变阵的策略，将前两场比赛的4231阵型变为433。

巴西队前两场首发的21岁年轻中锋热苏斯是最有可能被换掉的一位，取代他的将是利物浦中锋菲尔米诺。鉴于塞尔维亚后防线都是身强体壮的硬汉，蒂特很可能将同样有身体的菲尔米诺顶在最前面。和哥斯达黎加队的比赛，面对对方的密集防守，巴西队能够最后补时绝杀惊险获胜，靠的就是菲尔米诺在禁区内的头球争抢。

另外，切尔西边锋威廉表现糟糕，尤其是第二场主教练蒂特在下半场一开始就忍无可忍地用道格拉斯·科斯塔换下了他。但道格拉斯·科斯塔在赛后被查出有伤在身，将休战两到三周，这意味着蒂特目前这支巴西队已经没有合适的右边锋可以使用。因此巴西队极有可能将库蒂尼奥拉到边锋位置，和内马尔以及菲尔米诺一起组成球队的进攻三叉戟；中场防守的任务交给卡塞米罗，保利尼奥和蒂特的爱将奥古斯托有望双双首发，在中场区域担任B2B（覆盖性中场）的角色。

夺冠热门巴西队在前两场小组赛中的表现并没有达到人们的预期。不过对于塞尔维亚队来说，想要战胜巴西队确保晋级，必须要有十分出色的表现。要知道在巴西队过去的38场世界杯第一阶段小组赛的比赛中，他们战绩是29胜8平1负。唯一的一次失利是1998年法国世界杯的时候，在已经锁定出线资格的情况下，最后一轮1∶2不敌挪威。而且在现任主帅蒂特的指挥下，巴西队最近的23场比赛有17场零封对手，剩下的6场最多只让对手进一球。再把范围缩小到巴西队的最近13场比赛，他们9胜4平保持不败，近7场比赛6次零封对手，唯一被对手进球的一场就是本届世界杯首轮1∶1战平瑞士队的比赛。

不过让巴西队头疼的是，由于没有能够如愿拿下瑞士队，球队在最后一场小组赛中处于两难的境地。对手塞尔维亚的实力很强，巴西队必须拿出百分百的实力和态度。但球队真正三位绝对不可或缺的主力都有一张黄牌在身，一旦在和塞尔维亚的比赛中再吃黄牌就将缺席淘汰赛第一轮。其中内马尔是球队毫无疑问的核心和灵魂；库蒂尼奥两场比赛的两个进球都为球队打破僵局； 后腰卡塞米罗在巴西队防守上的作用是无法取代的。更让蒂特烦恼的是，如果小组第一出线，巴西队八分之一决赛的对手很可能是卫冕冠军德国队，少了这三位中的任何一个，都将损失重大。

作为把目标定在最后冠军奖杯上的球队，巴西队肯定会全盘考虑自己的晋级之路。所以不能排除蒂特也和其他一些球队的主帅一样，考虑平稳守个平局，拿个小组第二，不但可以避开德国队，还能在决赛之前避开另一夺冠大热门法国队。