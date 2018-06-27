体育|末轮硬碰硬 韩德两队各有隐忧

德国队克洛斯的绝杀，让该小组的出线形势变得扑朔迷离。

晨报特派记者 金 昊

（莫斯科6月26日电）

两战皆负，对于韩国队而言，尽管他们还保留着出线的希望，但想要在最后一轮掀翻强大的德国队，难度实在太大。而偏偏在这时候，韩国队主帅申台龙提前透露了末战德国队的中卫人选，前两场比赛因失误而被韩国媒体和球迷大肆批评的张贤秀将继续出战，申台龙表示：“我不想让球员因为失误背上心理包袱，应该给他恢复名誉的机会。”

前两场比赛结束后，韩国国内对于主力中卫张贤秀恶评如潮。小组赛第一场面对瑞典，张贤秀的两次致命传球失误直接导致了主力左边后卫朴柱昊的受伤和替补左边后卫金敃友的无奈犯规； 第二场对阵墨西哥，张贤秀先是在一次防守中因倒地放铲时手碰到球而被裁判判罚“极刑”，随后他又在一次回追过程中鲁莽地选择放铲，反倒是被对方前锋埃尔南德斯轻松扣过并打进制胜一球。

毫不夸张地说，韩国队本届比赛三个失球，张贤秀都要负主要责任。如果不是协防中卫金英权和门将赵贤佑的出色发挥，韩国队恐怕早就被打成了“筛子”。与墨西哥一战赛后，面对镜头泪流满面的孙兴慜在悲伤之余仍不忘帮队友说话：“更衣室里很多人都哭了，而且，为什么偏偏是张贤秀，我们的后卫都很努力地在比赛，希望大家不要指责他们。”

与此同时，出于保护张贤秀的目的，韩国足协在赛后拒绝了韩国媒体对他的采访，但韩国的网友并没有放过张贤秀，“除了纹身还会干什么！”、“申台龙选人有猫腻”等评论不绝于耳。

面对这样的情况，目前正在圣彼得堡跟队采访韩国队的韩国记者表示：“世界杯前，主教练（申台龙）曾说过我们的实力还不足以冲击前几名，所以我们的目标是‘制造麻烦’。按照最理想的情况，我们应该是赢瑞典，平墨西哥，输德国，最后出线，但从现在的情况来看，我们（韩国队）肯定出局了，不会有出线的可能了。而且，我们都不明白为什么要一直使用张贤秀，两场三个失误直接导致三个进球，这样的选手末轮居然还要首发，德国队应该很开心吧！”

事实上，除了张贤秀的状态，韩国队还需要担心的就是队长寄诚庸的缺席。在与墨西哥队的比赛中，寄诚庸的左小腿肚受伤，确认将缺席两个星期，这也意味着他的世界杯之旅提前结束了。在组织型后腰的位置上，韩国队还有郑又荣可以使用，曾效力于重庆力帆的韩国后腰目前效力于J联赛神户胜利船，位置感出色、脚法细腻的他一直保持着不错的状态，但相比寄诚庸，郑又荣的大赛经验会是一大短板。

反观德国队，在战胜瑞典队后，德国队返回了位于莫斯科的大本营并召开了发布会，主力前锋维尔纳表示：“我们必须承认，我们没怎么看过韩国队录像，只有他们的第一场比赛录像看了，但我们只要做好自己，创造出像对阵瑞典队时一样的进攻机会就能胜出。”当然，德国队也不是对韩国队一无所知，维尔纳表示，韩国队压得很靠上，这会给德国队很多机会，而且作为国际球星，孙兴慜在德国也有很高的知名度。

德国国家队领队比埃尔霍夫提醒球队，在世界杯小组赛中战胜瑞典队后要防止出现精神面貌和体力上的松懈。在展望下一场对阵韩国队的比赛时，比埃尔霍夫强调：“我们不能错误地认为韩国队已经不战自败了。幸运的是我们可以自己掌控命运，但我们必须非常严肃认真地对待比赛。”

人员方面，因颈椎问题而缺席同瑞典之战的主力中后卫胡梅尔斯已经在25日归队进行了训练。德国队助理教练佐尔格表示，胡梅尔斯已经可以上场比赛了。在上一场比赛中鼻梁骨折的鲁迪虽然已经做完手术，但出战前景不明。佐尔格说：“我们应该做好他不能上场的准备。”