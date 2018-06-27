新华社评论员：弘扬“晋江经验”，再谱改革新篇

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新华社北京６月２６日电 题：弘扬“晋江经验”，再谱改革新篇

新华社评论员

植根于实践土壤的经验，总有一种穿越时空的恒久力量。从一座县城的艰辛求索到一个国家的发展求变，改革开放的砥砺奋进改变了八闽的山山水水，更开创神州的万千气象。

“晋江经验”是“晋江人民对有中国特色社会主义发展道路的大胆探索和成功实践”。２００２年，时任福建省长的习近平在七下晋江深入调研的基础上，深刻总结改革开放以来晋江发展的鲜活经验，提出以“六个始终坚持”和“正确处理五个关系”为核心内涵的“晋江经验”，这是具有战略指导意义的思想理论成果。晋江的改革发展，是中国改革开放４０年光辉历程的一个缩影，写下了精彩纷呈的时代篇章。学习和弘扬“晋江经验”，是我们在新起点上继续推进改革开放事业的重要一课。

改革开放之初，爱拼敢闯的晋江人解放思想，大胆实践，从搞作坊、办工厂起步，实现了从“高产穷县”到“福建第一”“全国十强”的惊人跨越，闯出一条以加工制造为特色优势的发展路子。先行者总会先碰到新问题。世纪之交，初战告捷的晋江遭遇前行的瓶颈。“家家点火、户户冒烟”，然而却是“只见星星，不见月亮”“低端竞争，富而不强”。“面对新世纪、新形势，晋江经济发展下一步该怎么办？”问题是时代的声音，习近平同志在晋江调研中发出的“发展之问”切中问题要害、把准发展方向，富于战略眼光和前瞻性。

发展出题目，改革做文章。经济发展要有量的增加，更应有质的飞跃。当拼资源、拼环境、靠增加投入的粗放式发展模式难以为继，晋江遇到的转型之困恰如中国改革面临的发展之惑。世纪之思，引领时代之潮。“晋江经验”深刻指出突破发展瓶颈、摆脱路径依赖、实现转型升级的正确方向、科学路径和有效方法，为晋江再创改革发展新辉煌奠定了坚实理论基础，提供了重要行动指南。

实践是检验真理的唯一标准。在“晋江经验”提出后的１６年里，晋江县域经济实力持续位居“全省第一”和“全国十强”，成为全国县域经济发展的标杆。实践充分证明，“晋江经验”是创造“晋江奇迹”的金钥匙，是实现转型升级的助推器，更是引领改革发展的导航仪。以实体经济为根本，做实做强实业链条各个环节，提升产业配套效率，着力打造知名品牌；以改革创新为动力，坚持试点开路、创意引路、简政放权、招贤引才，搭建更加开放公平的发展平台，激发企业创新创造的竞争实力和市场活力；以全面发展为目标，推动城乡一体、待遇均等，建设以人为本、生态优美的宜居城市……“晋江经验”所蕴含的改革理念、发展思路，科学把握发展规律、改革规律，为我们在新时代全面深化改革、推动高质量发展提供了强大思想动力。

“爱拼才会赢”，一首脍炙人口的闽南语歌曲唱出了晋江人民奋力打拼的顽强意志，也道出了当代中国命运转折的深刻原因。改革，永远是开拓者的事业、拼搏者的舞台。从改革开放４０周年的新起点扬帆再起航，不断激发爱拼会赢、敢为人先的勇气和智慧，勠力同心、开拓进取，我们必将书写无愧于时代和人民的改革新答卷。（网站首页图：新华社资料图片）