不忘跟党初心 牢记青春使命 ——共青团第十八次全国代表大会开幕侧记

来源：中青在线 作者：樊江涛

6月26日，在共青团第十八次全国代表大会的开幕会上，团十八大代表冷玲见到了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平。

在这之前，习近平总书记就知道冷玲和她的小伙伴。1月18日，冷玲和她的20个青年同事从他们工作所在的大凉山深处给总书记寄出了一封快递信。

作为中铁隧道局集团的一名工作人员，这名90后常年奋战在成昆铁路扩能改造工地上。而在她目前所在的工地上，35岁以下的青年就有110人，“其中绝大部分是毕业大学生”。

今年2月，习近平总书记在看望四川凉山地区群众后，主持召开打好精准脱贫攻坚战座谈会。在谈到全社会扶贫合力时，习近平提到了前不久收到的这封信，让他感受到青年一代对祖国和人民的担当和忠诚，读了很欣慰。

6月26日，习近平等党和国家领导人步入共青团十八大开幕会会场时，冷玲和全场青年一同激动地从座位上站起来鼓掌。“为了能更清楚地看到总书记，我甚至踮起了脚。”座位在20排的她告诉记者。

西藏自治区林芝市第二小学四（4）中队藏族少先队员普布拉旺男已是第二次见到习近平总书记。

2011年7月，习近平总书记在当地调研时曾亲手抱过他。

6月26日，作为一名10岁的少先队员，普布拉旺男在人民大会堂向团十八大深情献词。

“我师傅是党的十九大代表，我师傅的师傅是党的十八大代表，我今天也成为了团的十八大代表。”团十八大代表、中国通号沈阳铁路信号有限责任公司牛菲菲认真倾听王沪宁代表党中央发表的《乘新时代东风放飞青春梦想》致词，她觉得那一刻庄严而神圣。

在这天的人民大会堂里，二楼眺台上悬挂着“高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在中国共产党坚强领导下，不忘初心，牢记使命，奋力谱写决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的壮丽青春篇章！”巨型横幅。1500多名来自全国各地的团十八大代表，肩负着8100多万共青团员的重托出席大会。

“广大青年展现出追求卓越、勇攀高峰的闯劲和锐气，奋战在载人航天、深海探测、量子通信、大飞机、高铁等国家重大项目攻关前线，活跃于电子商务、移动支付、共享经济等新业态前沿，创新活力、创业激情竞相迸发。”大会主席团常务委员会委员贺军科代表共青团第十七届中央委员会作了题为《高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜奋力谱写决胜全面建成小康社会全面建设社会主义现代化国家的壮丽青春篇章》的报告，当听到自己再熟悉不过的4个字——载人航天时，来自航天科技集团有限公司第五研究院的团十八大代表陶灼告诉记者，那一刻心脏似乎都停跳了一拍。

“这是团十八大报告在为我们的工作点赞，为我们从事载人航天工作的青年点赞！”这名90后青年科技工作者自豪地说。

在那一刻的人民大会堂，团十八大代表、来自中国中车集团有限公司青岛四方机车车辆股份有限公司的李文龙则从这段报告中准确捕捉到了另一个关键词——高铁。这名高铁工人也是团的十七大代表。他还清晰地记得，那时参会时，很多人会介绍他为“优秀青年”。而此次参会，大家则会称88年出生的他为“技能大师”。在自己的工作岗位，他还是多个90后徒弟的师傅。

“当代青年生逢强国时代，肩负强国使命！”在李文龙看来，团十八大报告令青年鼓舞：“今天的青年一代，到2020年风华正茂，到2035年正值壮年，到本世纪中叶仍年富力强，将与这一伟大的历史进程同生共长、命脉相连。”

青年有获得感，团组织才有存在感。

在山东潍坊，有一项已坚持10年之久的工作品牌——党团队一体化培育和红心向党推优工程，大会报告令团潍坊市委书记刘艳芳感受到蓬勃热情：“生逢强国时代，青年沐浴荣光；肩负强国使命，必将奋勇担当。我深切认识到作为新时代的团干部，首先必须做到有政治担当，把我们为党育人的工作做深入、做持久。”（网站首页图：新华社图片）