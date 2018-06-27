同品英雄故事，共享善义之举

在历史的长河中

英雄从未离开

而我们的身边

也有很多平凡英雄

让我们来听听他们的温暖故事

一起认识这些平凡的英雄!

师者本色 李芳

她是河南信阳董家河镇绿之风希望小学的一名教师。2018年6月11日下午，她正护送学生放学回家。突然，一辆摩托三轮车闯红灯向他们急速驶来。生死关头，她挺身而出，将学生推开，用血肉之躯为学生筑起了一道安全屏障。她用自己的生命完成了“最后一堂课”。

“中国好人” 吴定富

他把35年的退休金几乎全部捐出，用来帮助困难儿童。他拖着年迈佝偻的身躯，拾荒20年捐助百万元，帮助无数的贫困孩子。2018年4月2日， 88岁的重庆铜梁石虎小学退休校长吴定富被中央文明办评为“中国好人”。

舍己救人 刘慧芳

2018年5月7日，江西省九江市都昌县，一辆小型油罐车向在马路上玩耍的两岁孩童驶来，危急关头，刘慧芳本能地把孩子拉开，车子前轮却从她的大腿碾压而过。她说：“虽然重伤，但一点不后悔。”

一瞬间的大爱抉择，闪烁着人性中最本真的善良。

脱下军装出警 许诺

2017年3月16日晚，江西省南昌市老福山立交桥下三辆车相撞起火。驾车路过的退伍消防员许诺冒着熊熊燃烧的大火，救出了被卡在车中的三名伤员。

“我只是脱下了军装出了一次警。”事后他说。

健身为献血 俞宙

今年40岁的俞宙，是湖北省武汉市的一名动车机械师，拥有RH阴性AB型“熊猫血”。1998年首次献血后，他从此远离烟酒。20年来，瘦削的他无偿献血近8000毫升，相当于成人全身血量的两倍。

他说：“只要身体条件允许，我会一直坚持下去!”

生命终止演绎另外人生 张震鸣

大四小伙张震鸣，毕业前被查出脑肿瘤。2017年12月18日，最后一次上手术台前，他对父亲说：“爸，如果我在手术台上下不来了，就把我的器官捐给有需要的人。”心脏移植、肝脏移植、角膜移植……他的生命停在了23岁，却开始演绎另外六段人生。他的心脏还在跳动，眼睛还在感受世界。他走了，他也永远活着。

群众英雄救人

2017年7月26日，四川雅安一个男孩不幸卷入公交车下，情况十分紧急，现场数十名市民冒着酷暑推车救人，响亮的劳动号子在人群中唱起。最终，公交车被抬起来，男孩成功获救。

英雄，可以就是你、我、他。

种树英雄 张英善

一个人，一把小撅头，一分钟种一棵树。坚持20年，种树100万棵……他的手糙得像松树皮，手经常受伤，干起活来钻心地疼。披星戴月，长年累月地干，腰受不了，他就站着挖坑、跪着栽树。他是黑龙江伊春林业工人张英善，20年，他造就了巍巍小兴安岭那一片绿色的海洋。

“种树英雄”的一腔赤诚，山林作证!

新时代的平凡英雄，你被感动了吗?

争做平凡英雄，你也同样行!

点击欣赏H5：http://t.cn/RrX5Au3

(中国青年网记者 杨月 实习记者 胡云茹 李迪)