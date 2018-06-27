财经|市场机会远大于风险

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市跳空低开，两市板块全线重挫，但板块分化明显，午后，计算机、电子元器件、通信等板块保持领涨优势，沪市探低回升，创业板指则逆势走强，收盘大涨1.71%，收报1564.92点。两市合计成交仅有3258亿元。

食品饮料维持高景气

据机构研报显示，今年一季度白酒板块营业总收入同比增长28.2%，增速同比提高8.88个百分点；白酒上市公司约4成公司净利润同比增速超过50%，近3成公司净利润同比增速在30%-50%，约7成公司净利润增速同比有所提高；调味品板块营业总收入同比增长14.58%，业绩保持快增主要得益于提价、产品结构升级及销量上升；乳制品板块营业总收入同比增长17.47%，增速同比提高13.35个百分点。目前我国乳品行业CR2接近60%，未来随着销售品类的拓展、产品结构升级和渠道下沉，龙头的集中度有望进一步上升。

对此，机构表示，在居民人均收入稳定增长，以及城镇化和棚改等因素推动下，三四线城市消费崛起迅速。因此这些行业下半年有望继续维持较高景气度。

新能源板块走强

据报道，交通部在加强车辆结构升级方面等加快推进。一是推广使用新能源汽车，重点区域港口、机场、铁路货场等作业车辆采用新能源或清洁能源汽车替换，2020年底，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。二是大力淘汰老旧车辆，到2020年底，京津冀及周边地区淘汰国三及以下营运中重型柴油货车100万辆以上。

昨日新能源车板块崛起，安凯客车、新锐科技、坚瑞沃能、京威股份等纷纷涨停。

市场转机即将出现

目前A股估值水平已经处在历史底部区域，全部A股的整体市盈率已经低于2016年1月27日阶段低点时水平，沪深两市共有620只个股归属母公司净利润连续3年增长且2638点的市盈率(TTM)低于2016年1月27日时水平(剔除*ST及ST类个股)，可以说A股市场遍地是黄金。

技术上，经过连续跳低开盘，市场转机终于出现，目前市场机会远大于风险，投资者无需过度悲观，政策潜在的灵活性及新经济的韧性决定了目前的点位具有较大的安全边际，大家买好股票，耐性等待反弹行情来临即可。（网站首页图：晨报微信制图）