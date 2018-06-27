广富林文化遗址试运营|在这里驻足凝望这座城市

晨报记者/何雯亚

晨报记者 詹 皓

上海佘山脚下一个地势平坦、水网纵横的小村落“广富林”，历经几十年考古发掘，又经过十年打磨，如今，终于以广富林文化遗址的面目向世人展示，该项目一期昨日起试运营。广富林文化遗址的名字里没有“公园”二字，由此和一般“公园型”旅游景点相区别，因为它记载着上海的历史信息，是申城的历史文化之根，是这座城市走向未来的精神家园。

与良渚文化有区别

广富林闻名于20世纪50年代。当时，村民们在开挖河道时发现了众多陶罐、玉器，经专家认定，这里是古代生活遗址。20世纪60年代初的考古勘察，发掘了两座良渚文化时期的墓葬及其他遗址遗物。考古界一阵兴奋，因为这意味着现代都市上海早在远古时期就有人类居住生活。

1999年广富林又发现了有数千年历史的各类古墓葬以及水井、灰坑等生活遗迹。但这些生活遗迹和良渚文化有差异。又经过几次考古勘察，发现广富林遗址其实是在距今5300年到4300年的良渚文化和战国至汉代文化之间的一个独立的文化层，数年后，它被命名为“广富林文化”。2013年，广富林遗址被核定为第七批全国文物保护单位。

广富林的核心价值在于地下的史前遗存，考古研究是广富林文化展示的真正主角。项目自2008年全面启动，以“十年磨一剑”的严谨态度，复合展示广富林的保护和开发，旨在唤起人们对中华优秀文化的自信，对上海城市根脉的了解与认同。

湖中展馆阅读城市

广富林文化遗址一期试运行开放十余个展馆，包括广富林文化展示馆、陈子龙纪念馆、富林塔（仅限外部观赏）、富林印记、木艺传承展示馆、古陶艺术馆、知也禅寺、三元宫、城隍庙、关帝庙、朵云书院、墨宁国乐等。游客还可一路游览广富林遗址核心保护区、骨针广场、春秋秦汉风貌台、官塘桥、富林照壁、集贤坊、海浦街区、陶土合掌村等场景。

漂浮于富林湖中的广富林文化展示馆是整个遗址的核心地标，三角屋面建筑群倒映湖中，形成美轮美奂的菱形镜像。展示馆以“时空之旅”为设计理念，通过广富林考古记忆、上海成陆演变、先民活动到来、城邑特征形成、松江县府兴盛、上海城市崛起、走向未来明天等场景设计，让观众体验和阅读上海这座城市。

先民之谜有待解开

“骨针广场”是广富林文化遗址的核心地标，广场中间竖立着一根象征先人编制衣被渔网的工具——骨针，这是广富林发掘出来较多的代表性遗物。骨针广场以北是广富林遗址核心保护区，看上去还是一片农田。由于该核心区域地下有着丰富的古代遗存，蕴含着许多未解之谜，国务院文物保护委员会确定为不经批准、不得开挖的核心保护区，是广富林遗址研究最具价值、最珍贵的神秘之地。

未解之谜也让人着迷。比如在广富林出土的陶器残片中，有一部分明显不是长三角地区原始文化的遗物，它们应该来自河南、山东、安徽等地区。而广富林遗址先民们使用的东西和本地土著的也不一样，陶器残片具有黄河下游的文化特征。

那么，广富林先民到底是谁，和原先在这里的良渚人又有何不同？一种学术推论认为，广富林遗址先民是从数百公里之外的北方迁徙而来，他们也许是上海最早的“移民”。学者们发现，那个时期恰与上古传说“大禹治水”的年代基本吻合，距今4000年前，洪涝、地震、海侵等自然灾害频发，北方先民选择水土肥沃的广富林落脚生根，也许是出于避灾考虑。

但上述观点目前并非定论，对于广富林的考古发掘还在进行中，一些考古成果也在全国获奖，关于广富林的谜团将来也会渐渐揭开。

超过承载量时暂停售票

广富林文化遗址总占地850亩，去掉湖面和保留不开发的面积，只剩500亩，所以园内许多建筑空间要压缩，地下建筑接近于地面建筑面积。占地面积约4万平方米的湖底车库，为中国目前最大的水下车库。松江方面表示，尽量不让建筑喧宾夺主或越界，大体量建筑都远离核心保护区，市民游客们可以在此驻足凝望和沉思这座城市。

由于遗址并非“公园”，因此广富林文化遗址在管理上比普通公园要严格些。当遗址游玩人数达到单日最大承载量18000人时，将暂停售票。广富林文化展示馆单日累计最大承载量是6000人，每天门票将限量发放。出于安全考虑，遗址仅允许无脚踏板婴儿车和非电动残疾人轮椅可以入内，其他各种手推车及带轮子的运送工具不能入内。

广富林文化遗址一期开园时间为9时至17时，游客可通过官网、官微或第三方售票平台线上购票，也可在售票窗口购买当日纸质门票，每人每日限购5张门票。