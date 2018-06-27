提升能级和核心竞争力 上海打造全球城市“中国样本”

来源：新华社客户端、新华每日电讯

新华社客户端上海频道6月26日电（记者 姜微 何欣荣 姚玉洁）党的十九大以来，上海的一系列新作为令人瞩目：

优化营商环境，以“革命性再造”的决心，推进“一网通办”政务服务；打响上海服务、上海制造、上海购物、上海文化四大品牌，构筑城市发展战略优势；坚持需求导向、问题导向、效果导向，在全市范围以“大调研”激活“大开放”“大创新”……

中共中央政治局委员、上海市委书记李强近日在临港考察上海先进制造业发展情况

举网以纲，千目皆张。中共中央政治局委员、上海市委书记李强说，上海的发展重在提升能级和核心竞争力，把功能做强，体现集聚辐射效应。聚焦重点，趁势而上，上海正阔步迈向建设卓越全球城市的新征程。

明确发展主线 力争战略主动

上海自贸区最近迎来一个新成员。英资背景的怡和保险经纪公司不仅将总部搬至上海，还获批扩大经营范围，可以为中国大陆所有公司及个人提供全方位的风险咨询、员工福利和保险经纪服务。

众多国际与国内一流企业正加快进入上海和上海自贸区

立足上海，服务全国甚至全球，正在成为很多新落沪企业的优先选项。无数个像怡和这样的经济细胞，为上海提升城市能级和核心竞争力打下了坚实注脚。

城市能级和核心竞争力为何关键？观世界大势，这是城市演化的普遍规律。从威尼斯、阿姆斯特丹的率先兴起，到伦敦、曼彻斯特的后来居上，再到纽约、东京的脱颖而出。在城市兴衰史上，能级和核心竞争力是首要因子，是真本事。

“纽约的钱并不是只来自纽约人，也绝不是只给纽约人用，而是汇聚全球资本，再给全球用。”

经济学家周其仁说，给予别人的越多，自己的影响力反而越大，“上海要走的就是这么一条全球城市之路。”

看自身发展，这是上海承担新时代新使命的必然要求。随着我国经济规模和综合实力跃居全球前列，需要建设与之相匹配的全球城市，代表国家参与国际合作和竞争。

最近在上海召开的长三角地区主要领导座谈会，提出把长三角建设成为具有全球竞争力的世界级城市群。这其中，需要上海发挥关键的龙头带动作用。

最近在上海召开的长三角地区主要领导座谈会，提出把长三角建设成为具有全球竞争力的世界级城市群

“龙头城市主要看能级。有能量才能辐射，有能力才能带动。” 上海市政府副秘书长、发改委主任马春雷说，上海抓紧建设的国际经济、金融、贸易、航运和科技创新“五大中心”，正在打造的服务、制造、购物和文化“四大品牌”，出发点就是发挥高端要素市场相对齐全发达的优势，全力带动区域经济发展，使长三角在世界经济版图上有更大的话语权和更强的竞争力。

值得注意的是，城市能级和核心竞争力，并不是一个单打一的指标。无论是沿用已久的GDP和人口总量，还是备受关注的独角兽和上市公司数量，都只是城市发展的一个侧面。

“评价一个城市的发展水平，应该是多维度、综合性和长周期的，最终要以城市能级和核心竞争力来说话。”上海市委副秘书长、市委研究室主任康旭平说，只有抓住这根主线久久为功，上海才能赢得未来发展的战略主动。

围绕核心功能 再聚焦再提升

明确了城市发展主线，还要找准主攻方向。在周其仁看来，全球城市竞争激烈，谁也不可能面面俱到。上海要聚精会神，做其他城市做不了或难做好的事。

经过多方论证、反复酝酿，围绕城市核心功能、聚焦关键重点领域，全面提升城市的吸引力、创造力、竞争力，上海下一步发展的“5+8”路线图逐渐清晰：

——立足当下，推动“五大中心”建设取得新突破。比如，国际经济中心建设的一个发力点，是提高“经济密度”。市委书记李强在多个场合表示，上海淡化GDP，不是不要GDP，而是要更高质量的GDP。提高“经济密度”、以亩产论英雄，正是追求更高质量GDP的途径之一。

中芯国际位于上海的晶圆厂

在全球科技创新中心建设中，“策源能力”被摆在了更加突出的位置。瞄准世界脑科学研究前沿，今年5月上海脑科学与类脑研究中心在张江实验室揭牌。中国科学院院士、张江实验室主任王曦说，基础研究是科学体系的源头。实现从0到1的创新、产出一批具有前瞻性和引领性的原创成果，关键看基础研究的厚度。

——着眼未来，在品牌建设、对外开放、全球网络等八个方面打造新高地。近期，打响“上海制造”品牌传来喜讯：工信部明确，在上海建设集成电路和智能传感器等两个国家级制造业创新中心。以提升产品服务的创新含量为抓手，上海积极打造有国际标识度的上海品牌新高地。

刚刚闭幕的上海国际电影节各项电影活动目不暇接，留下无数精彩瞬间

47部世界首映，84部亚洲首映。对标“世界顶级”，成立“一带一路”电影节联盟，刚刚闭幕的上海国际电影节再次刷新纪录。本届电影节金爵奖主竞赛单元评委会主席姜文说，上海国际电影节不仅属于中国，更属于世界。

除了国际电影节，下半年上海还将迎来世界人工智能大会、首届中国国际进口博览会等一系列重磅盛会。发挥盛会的辐射和溢出效应，上海将建设一系列高能级的载体平台，吸引全球高端要素加快向上海集聚。

深化改革开放 解答时代之问

5月底，上海市委副书记、市长应勇走访基层，了解垃圾分类机制

“清运车多长时间来一次？配备了多少专用车辆？是分开运还是混合运？”今年5月底，上海市委副书记、市长应勇走进杨浦的一个老小区，了解垃圾分类机制。应勇说，做好垃圾分类工作，既是推进上海生态文明建设的重要举措，也是超大城市精细化管理的重要环节。

图难于其易,为大于其细。提升城市能级和核心竞争力，必须一件件实事去抓，一项项短板去补。通过面向全球、面向未来，努力实现高质量发展、创造高品质生活。

上海世纪公园航拍。近年来，上海加强城市精细化管理，城市绿化水平不断提升，人居环境持续改善

既重视硬实力，又关注软环境，是上海在提升能级和核心竞争力方面的基本原则。从架空线的整治，到地铁的安全运行，再到垃圾分类处理，今年上海在精细化管理方面，拿出了当年搞城市建设的劲头，力求让所有工作生活在上海的人们，都能感受到这座城市带来的获得感、安全感、幸福感，使上海成为具有国际吸引力的宜居之都。

始终用改革开放的思路和办法，来解决制约城市能级和核心竞争力提升的瓶颈难题。今年是浦东开发开放28周年，“吃改革饭、走开放路、打创新牌”，成为这片热土上最响亮的声音。

浦东的生物医药产业全国知名。过去，企业的研发成果要变成生活中的“灵丹妙药”，曾经路途漫漫。上海市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮说，通过制度创新，浦东将药品上市许可与生产许可“解绑”，让创新企业专注于研发，做出的新药交给有资质的企业生产，科技成果转化能力大大提升。

“10年、20年后，上海拿什么参与全球合作竞争?”——在多个场合，这个发问引起了上海干部群众的深深思考。

坚持对标顶级、创造一流，对自身发展进行再审视、再明确、再提升，一幅蓝图呼之欲出：

通过近5年的努力，使得上海的城市能级和核心竞争力大幅提升。在此基础上，再用5年左右，使得上海在全球城市网络中具有较大影响力。到2035年，上海要成为与我国综合国力和国际地位相匹配的卓越全球城市。

以舍我其谁的决心、只争朝夕的状态，将蓝图变为现实，上海正踌躇满志、奋楫争先。