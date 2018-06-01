中国共产主义青年团第十八次全国代表大会26日上午开幕。习近平等党和国家领导人到会祝贺。 当代青年是同新时代共同前进的一代。对于青年成长和青年工作，习近平一直很关心。 他多次走进青年中间，和青年交流谈心，给青年回信，为青年鼓劲。 他提出，青年是国家的希望、民族的未来。青年兴则国家兴，青年强则国家强。 在广大青年心中，习近平是学习的榜样、亲切的朋友，更是人生路上指引方向的导师。

青年的榜样——“青春是用来奋斗的”

“榜样的力量是无穷的。”青年时期的习近平，也有自己心中的榜样。

1966年，还在上初中的习近平，读到了《人民日报》刊登的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》，“政治课张老师念了这篇通讯，我们当时几次都泣不成声……”

“我后来无论是上山下乡、上大学和参军入伍，……一直有焦裕禄的影子伴随。”习近平曾回忆说，“见贤思齐，总是把他作为一个榜样，对照自己。”

1969年，不满16周岁的习近平来到陕北高原当知青。种地、拉煤、打坝、挑粪……他什么活儿都干，什么苦都吃。再忙再累，习近平也没有落下学习，上山放羊他还揣着书，下田锄地他也带着新华字典。

能吃苦、爱学习，“有知识、点子多”，习近平被乡亲们选为大队党支部书记，他带领大家建起了陕西第一口沼气池。7年的插队生活，让他立下了人生志向——“从政，做一些为老百姓办好事的工作。”

“现在，青春是用来奋斗的。将来，青春是用来回忆的。”习近平多次和青年朋友提起这段经历，以亲身经历激励青年。他曾在不同场合多次语重心长地对青年提出殷切期望，鼓励青年奋斗逐梦。

习近平看重青年“立鸿鹄志”，2017年5月在中国政法大学，他告诫大家：“青年要立志做大事，不要立志做大官。”

对于人生价值追求，习近平对青年人说：“无数人生成功的事实表明，青年时代，选择吃苦也就选择了收获，选择奉献也就选择了高尚。”

习近平勉励大学生志存高远、脚踏实地，坚持从实际出发，勇于到基层一线和艰苦地方去，把人生的路一步步走稳走实，善于在平凡的岗位上创造不平凡的业绩。

在习近平看来，“同人民一起奋斗，青春才能亮丽；同人民一起前进，青春才能昂扬；同人民一起梦想，青春才能无悔。”

青年的朋友——提醒“年轻人不要总熬夜”

虽然工作繁忙，但习近平常常走到青年中间，他喜欢和青年交朋友。

对青年朋友，习近平从来不吝赞美。2013年5月，他同各界优秀青年代表座谈，当听到硕士研究生陈晨成功登上珠穆朗玛峰的事迹时，他很是敬佩地说，“对于珠穆朗玛峰，我可以说是高山仰止、景行行止，虽不能至、心向往之。”习近平还勉励陈晨，有这种精神，相信你今后人生的事业，一定会不断勇往直前，攀上人生新的高峰。

爱好运动的习近平，和青年运动员也很聊得来。2017年2月，在和短道速滑运动员武大靖握手时，习近平说，“你的比赛我在电视上看了，很精彩。”2014年看望青奥会运动员训练时，他边看边点评说，“我年轻的时候练过拳击。刚才看他那个勾拳还是比较好。”

在许多场合，他常常跟青年交心畅谈。习近平曾在一次座谈会上回忆自己担任县委书记的往事，“那时候我年轻想办好事，差不多一个月得大病一场。为什么呢？老熬夜，经常是通宵达旦干。”他讲述，后来感觉到这样不行，这么干也长不了，就摆顺心态，工作到晚上12点，就不做了，第二天重新来过。这条“习近平劝年轻人别老熬夜”的消息发布后，网友一片点赞：“以后12点前一定睡觉！”

对于青年的工作生活，习近平十分关心。2013年4月，习近平同全国劳动模范代表座谈时，看着常年在气候恶劣地区工作的80后青年常国丽有些变深的肤色，他叮嘱有关部门负责同志，应给这些姑娘们配备一些劳动保护用品，不要让她们受伤害，又冷又热又晒，都晒黑了。

和青少年在一起，习近平不摆架子、毫无距离感。给新少先队员戴红领巾，他回敬队礼表示祝贺；在中式快餐店吃午餐，他微笑着询问小朋友的年龄，一起合影；对于青少年的学业，他勉励“要像海绵吸水一样学习知识”。

青年工作引路人——共青团要千方百计为青年排忧解难

共青团是党领导的先进青年的群团组织，承担着为党做好青年工作的光荣使命。

习近平一直心系共青团工作，亲自领导和部署，为做好新时代党的青年工作指明前进方向。

2013年6月20日，在同团中央新一届领导班子集体谈话时，习近平就曾提到，团的干部必须心系广大青年，坚持以青年为本，深深植根青年、充分依靠青年、一切为了青年，做青年友，不做青年“官”。要同青年交朋友、心连心，真正赢得广大青年信任。

习近平说得很实在：“团干部是同青年人打交道的，青年人接受新事物快，如果我们自己的知识水平、见识程度跟不上广大青年，说科技说不上，说文艺说不通，说工作说不来，说生活说不对路，说来说去就是那几句官话、老话、套话，同广大青年没有共同语言、没有共同爱好，那当然就会话不投机半句多。”

习近平要求，青年在哪里，团组织就建在哪里。团组织要深入青年之中，倾听青年呼声，把青年安危冷暖挂在心上，千方百计为青年排忧解难，使团组织成为广大青年遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量。

对亿万团员青年，习近平号召大家能“不忘初心”。“广大团员青年坚定跟党走，就是初心。不忘这个初心，是我国广大青年的政治选择，也是我国广大青年的人生航向。”

在习近平看来，青年是国家的希望、民族的未来。“我衷心希望每一个青年都成为社会主义建设者和接班人，不辱时代使命，不负人民期望。”

来源：人民日报客户端，作者：梓斌 刘杰