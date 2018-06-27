党的关怀润心田 青春奋进新时代

6月26日上午，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会在人民大会堂隆重开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等党和国家领导人到会祝贺，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁代表党中央致词。

当习近平总书记等党和国家领导人步入会场，全体代表集体起立，掌声雷动，经久不息。王沪宁同志代表党中央发表的《乘新时代东风放飞青春梦想》致词引起现场强烈共鸣。习近平总书记的亲临关怀，党中央致词的谆谆话语，似春风拂面，像暖流入心，极大地振奋了代表们的热情，鼓舞着代表们的精神。

代表们纷纷表示，习近平总书记亲自出席团十八大开幕会，再次激发了大家内心深处对总书记的由衷爱戴、对总书记关怀的真切感受。来自内蒙古西乌珠穆沁旗呼和希力嘎查的额尔登宝力格说，平常都是在电视里看到总书记，这次近距离与习近平总书记在一起，激动得热泪盈眶，总书记对青年的许多嘱托话语仿佛又回响在耳边。辽宁省沈阳市苏家屯区干部、党的十九大代表吴书香说，在党的十九大上，习近平总书记专门对青年提出了期望，强调“青年兴则国家兴，青年强则国家强”，要求广大青年接力奋斗实现中国梦。总书记的嘱托一直鼓舞着自己奋斗前行，再次现场见到总书记，备感亲切、备感温暖。山东工业技师学院学生袁强说，习近平总书记多次与青年学子在一起。看到总书记，立刻就想起了他对青年学生提出的“勤学、修德、明辨、笃实”“爱国、励志、求真、力行”等重要要求，内心更加充满了力量。贺军科同志代表团十七届中央委员会所作报告中，当讲到“此时此刻我们不禁想起，习近平总书记在繁忙的治国理政中，总是把青少年健康成长放在心上，五四、六一总是和青少年在一起，为青少年和共青团工作指方向、把脉搏、教方法”时，全场再次爆发热烈经久的掌声。团北京市委书记熊卓说，现场的热烈掌声，表达的是广大团员青年对习近平总书记发自内心的敬仰，对党和国家事业发展进步的由衷点赞和自豪，表达的是团员青年学习总书记、坚定听党话跟党走的志向。

大家一致认为，王沪宁同志代表党中央的致词，生动体现了以习近平同志为核心的党中央对青年的高度重视、充分信赖和悉心教导，聆听了以后备感振奋，明晰了成长方向。中国第一汽车集团有限公司团委书记康艳霞说，党中央致词对青年爱党爱国、勇于创造、甘于奉献、开放自信的风貌作了充分肯定，让全国亿万团员青年感到无比振奋、坚定砥砺前行。云南盐津县公安局刑侦大队民警赵鑫说，党中央致词指出广大青年是中国特色社会主义事业的强大生力军，这将极大地激发青春奋斗热情，青年要以此为动力，展现新时代强大生力军的样子。人民日报社国际部副主编、报社团委副书记焦翔说，致词是一堂党中央给青年上的生动教育课，更是党和人民为青年继续前进吹响的冲锋号。团山西省委书记黄巍说，“既生逢其时，也重任在肩”“既是追梦者，也是圆梦人”，是对强国时代青年历史使命的深刻揭示，一定要引导带领广大青年牢记紧跟党走的初心，奏响新时代的青春之歌。中国铁路西安局集团有限公司汉中车务段勉西车站货运员常玺说，“革命理想高于天”，一定要立志向、坚信念，让紧跟党走、坚定“四个自信”成为青春的“火车头”。苏州市吴中区光福朱蒙佳核雕艺术工作室创始人朱蒙佳说，“扣好人生第一粒扣子”的比喻很形象，青年要作为座右铭，从自身做起、从小事做起，向上向善，以青春匠心雕塑美好新时代。来自中国科学院深海科学与工程研究所的郑丽平说，党中央致词中“奋斗的青春最美丽”的话语直扣心弦。作为一名奋战在祖国蓝色国土上的深海科研工作者，将矢志让奋斗成为青春的底色，向困难进军、向深海进军。湖南苏科智能科技有限公司总经理邓意麒说，作为海归创业青年和基层创业园区团干，学习党中央致词精神，将牢记“创新是第一动力”的教诲，争当创新创造的标兵。

党中央致词对习近平总书记关于青年工作的重要思想的阐述，对共青团工作作出的肯定、提出的要求，在全体代表中引起热议，坚定了大家做好新时代党的青年工作的责任感和信心决心。团广东省委书记池志雄说，习近平总书记关于青年工作的重要思想深刻回答了新时代培养什么样的青年、怎样培养青年，建设什么样的共青团、怎样建设共青团等方向性、全局性、战略性重大课题，一定要以此为根本遵循，把正方向、把准主题、把对方法，开创共青团事业新局面。团云南省委书记唐源、团南昌市委书记盛炜说，党中央致词充分认可过去五年的共青团工作，对共青团加强政治建设的成效，锐意进取、真抓实干的状态，推进团的工作实现的新发展，深化改革和从严治团焕发的新气象给予高度肯定，指出共青团是党的忠实助手和忠诚后备军。这是对各级团组织和团干部的褒奖，更是一种鞭策，将进一步焕发出做好共青团工作的强烈事业心和责任感。西安交通大学团委书记周远、中山大学团委书记王猛、吉林大学团委书记代磊说，培育担当民族复兴大任的时代新人是共青团的根本任务所在，“青年大学习”行动要持续深入地开展下去，引导大学生用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，学而懂、学而思、学而行。郑州联勤保障中心北京直属保障大队政治工作部主任王巍说，一定要全面学习贯彻习近平强军思想，用习近平强军思想武装头脑，强化砥砺奋进的政治担当，坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥，坚决完成党交给的任务，为实现新时代强军目标、建设世界一流军队努力奋斗。中国工商银行团委书记孙伯龙、中车株洲电力机车有限公司团委书记李金龙说，国企在国家经济发展中至关重要，要扎扎实实团结带领团员青年在企业生产经营和改革发展中发挥生力军作用，用每天的积极工作、奋斗奉献为祖国建设添砖加瓦。重庆市巫溪县双阳乡团委书记覃辛、海南省白沙县团委书记符文亮说，将在会上与代表们一同认真学习交流党中央致词，并把致词精神带回基层，落实到工作中，推动本地共青团工作焕发新气象、取得新成效，更好带领青年在助力脱贫攻坚、推动乡村振兴中奉献青春力量。团新疆区委副书记、党组书记赵川说，共青团是青年的组织，要按照致词中强调的扎实推动和服务青年发展的要求，围绕青年最关心最直接最现实的问题，多为青年做好事、解难事、办实事，做青年的知心人、贴心人、热心人，真正把党的温暖传递给青年。

团干部代表们纷纷表示，党中央致词指出共青团工作岗位光荣、责任重大，要求各级党委和政府满腔热情关心爱护青年、关心重视团的工作、关心支持团干部锻炼成长，使团干部感到十分温暖、信心满满、动力十足，一定要按照习近平总书记提出的好干部标准和对团干部提出的“坚定理想信念，心系广大青年，提高工作能力，锤炼优良作风”的重要要求，强化政治锻造、强化工作历练、强化作风锤炼，努力做到政治、思想、能力、作风全面过硬，让党放心、让青年满意。

关怀令人鼓舞，鞭策催人奋进，责任重于泰山。全体代表将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以习近平总书记的关怀、党中央的致词为动力，履行好代表职责，开好这次大会，把中央精神学习透领会透，把团的工作思考好谋划好，不辜负党的期待，不辜负8100多万团员和广大青年的重托。

本报北京6月26日电