习近平为新时代的对外工作划了这些重点

国际形势近年来有了新的发展和变化。国际上的问题林林总总，归结起来就是要解决好治理体系和治理能力的问题。我们需要不断推进和完善全球治理，应对好这一挑战。构建人类命运共同体重要战略思想，是习近平总书记着眼人类发展和世界前途提出的中国理念、中国方案，已被多次写入联合国文件，构建新型国际关系和构建人类命运共同体理念不久前写入了上合组织青岛宣言，表明这一“中国理念”已成为引领人类文明进步方向的鲜明旗帜，彰显了中国理念和中国方案对全球治理的重要贡献。构建人类命运共同体，一方面在国内统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”总体布局，一方面在国际上推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。习近平指出：“不论是国内治理、还是全球治理，都要以人民的获得为目标，要不断为民众提供信心和稳定预期。”“我们所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。”

二是要坚持共商共建共享，推动“一带一路”建设走实走深、行稳致远，推动对外开放迈上新台阶。“一带一路”建设是我国扩大对外开放的重大战略举措，是构建人类命运共同体的实践平台。习近平指出：“在新的历史条件下，我们提出‘一带一路’倡议，就是要继承和发扬丝绸之路精神，把我国发展同沿线国家发展结合起来，把中国梦同沿线各国人民的梦想结合起来，赋予古代丝绸之路以全新的时代内涵。”推动“一带一路”建设，要以共商共建共享为基本原则。要遵循平等，追求互利，充分尊重各国差异，坚持具体问题具体分析，共同探讨符合各国国情的合作模式；加强经济、金融、贸易、投资等领域宏观政策协调，实现优势互补，协同并进；不断增强各参与方的获得感，寻找与沿线和世界各国更多利益交汇点，以实实在在的合作成果，充分调动各方面积极性。

三是要运筹好大国关系，推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。推动构建人类命运共同体，必须积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点。大国之间相处，要不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢。中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴，两国要巩固战略和政治互信，增强在涉及对方核心利益问题上的相互支持；扩大务实合作，深化人文交流；密切在国际和地区事务中的协调和配合，维护世界和平、安全、稳定。中美两国作为世界前两大经济体，当前关系正处在新的历史起点上，已经变成“你中有我，我中有你”的利益共同体。要本着相互尊重、互利互惠的原则，聚焦合作、管控分歧，确保中美关系长期稳定健康发展。欧洲是多极化世界的重要一极，是中国的全面战略伙伴。要共同打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，提升中欧全面战略伙伴关系的全球影响力。全面深化金砖伙伴关系，致力于推进经济务实合作，致力于加强发展战略对接，致力于推动国际秩序朝更加公正合理方向发展，致力于促进人文民间交流。

四是要做好周边外交工作，推动周边环境更加友好、更加有利。周边是我国安身立命之所、发展繁荣之基。中国始终将周边置于外交全局的首要位置，视促进周边和平、稳定、发展为己任，深化同周边国家的互利合作和互联互通，共同打造周边命运共同体。习近平指出：“做好周边外交工作，是实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦的需要，要更加奋发有为地推进周边外交，为我国发展争取良好的周边环境，使我国发展更多惠及周边国家，实现共同发展。”要按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系。要共同维护和平安宁，深入对接发展战略，积极开展安全合作，不断巩固人缘相亲。中国愿意把自身发展同周边国家发展更紧密地结合起来，欢迎周边国家搭乘中国发展“快车”、“便车”，让中国发展成果更多惠及周边，让大家一起过上好日子。

五是要深化同发展中国家团结合作，推动形成携手共进、共同发展新局面。习近平强调：“广大发展中国家是我国在国际事务中的天然同盟军，要坚持正确义利观，做好同发展中国家团结合作的大文章。”进入新世纪以来，发展中国家群体性崛起，成为不可逆转的时代潮流。广大发展中国家是我国走和平发展道路的同路人。我国虽然取得巨大发展成就，但仍然是发展中国家。践行正确义利观，义利相兼，义重于利，切实加强同发展中国家的团结合作，把我国发展与广大发展中国家共同发展紧密联系起来。中国和发展中国家需要同舟共济，坚定信心，联手营造有利发展环境，努力实现更大发展。要加强团结协作，共同构建开放型世界经济，落实2030年可持续发展议程，把握世界经济结构调整的历史机遇，建设广泛的发展伙伴关系。

六是要深入推动中国同世界深入交流、互学互鉴。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”人类在漫长的历史长河中，创造和发展了多姿多彩的文明。当今世界，人类生活在不同文化、种族、肤色、宗教和不同社会制度所组成的世界里，各国人民形成了你中有我、我中有你的命运共同体。习近平指出：“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”推动文明交流互鉴，需要秉持正确的态度和原则。要坚持这几点：文明是多彩的，人类文明因多样才有交流互鉴的价值；文明是平等的，人类文明因平等才有交流互鉴的前提；文明是包容的，人类文明因包容才有交流互鉴的动力。习近平指出：“我们应该从不同文明中寻求智慧、汲取营养，为人们提供精神支撑和心灵慰藉，携手解决人类共同面临的各种挑战。”