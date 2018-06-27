习近平为新时代的对外工作划了这些重点

2018年6月22日至23日，中央外事工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。
二是要坚持共商共建共享，推动“一带一路”建设走实走深、行稳致远，推动对外开放迈上新台阶。“一带一路”建设是我国扩大对外开放的重大战略举措，是构建人类命运共同体的实践平台。习近平指出：“在新的历史条件下，我们提出‘一带一路’倡议，就是要继承和发扬丝绸之路精神，把我国发展同沿线国家发展结合起来，把中国梦同沿线各国人民的梦想结合起来，赋予古代丝绸之路以全新的时代内涵。”推动“一带一路”建设，要以共商共建共享为基本原则。要遵循平等，追求互利，充分尊重各国差异，坚持具体问题具体分析，共同探讨符合各国国情的合作模式；加强经济、金融、贸易、投资等领域宏观政策协调，实现优势互补，协同并进；不断增强各参与方的获得感，寻找与沿线和世界各国更多利益交汇点，以实实在在的合作成果，充分调动各方面积极性。
三是要运筹好大国关系，推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。推动构建人类命运共同体，必须积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点。大国之间相处，要不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢。中俄互为最主要、最重要的战略协作伙伴，两国要巩固战略和政治互信，增强在涉及对方核心利益问题上的相互支持；扩大务实合作，深化人文交流；密切在国际和地区事务中的协调和配合，维护世界和平、安全、稳定。中美两国作为世界前两大经济体，当前关系正处在新的历史起点上，已经变成“你中有我，我中有你”的利益共同体。要本着相互尊重、互利互惠的原则，聚焦合作、管控分歧，确保中美关系长期稳定健康发展。欧洲是多极化世界的重要一极，是中国的全面战略伙伴。要共同打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，提升中欧全面战略伙伴关系的全球影响力。全面深化金砖伙伴关系，致力于推进经济务实合作，致力于加强发展战略对接，致力于推动国际秩序朝更加公正合理方向发展，致力于促进人文民间交流。
四是要做好周边外交工作，推动周边环境更加友好、更加有利。周边是我国安身立命之所、发展繁荣之基。中国始终将周边置于外交全局的首要位置，视促进周边和平、稳定、发展为己任，深化同周边国家的互利合作和互联互通，共同打造周边命运共同体。习近平指出：“做好周边外交工作，是实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦的需要，要更加奋发有为地推进周边外交，为我国发展争取良好的周边环境，使我国发展更多惠及周边国家，实现共同发展。”要按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系。要共同维护和平安宁，深入对接发展战略，积极开展安全合作，不断巩固人缘相亲。中国愿意把自身发展同周边国家发展更紧密地结合起来，欢迎周边国家搭乘中国发展“快车”、“便车”，让中国发展成果更多惠及周边，让大家一起过上好日子。
五是要深化同发展中国家团结合作，推动形成携手共进、共同发展新局面。习近平强调：“广大发展中国家是我国在国际事务中的天然同盟军，要坚持正确义利观，做好同发展中国家团结合作的大文章。”进入新世纪以来，发展中国家群体性崛起，成为不可逆转的时代潮流。广大发展中国家是我国走和平发展道路的同路人。我国虽然取得巨大发展成就，但仍然是发展中国家。践行正确义利观，义利相兼，义重于利，切实加强同发展中国家的团结合作，把我国发展与广大发展中国家共同发展紧密联系起来。中国和发展中国家需要同舟共济，坚定信心，联手营造有利发展环境，努力实现更大发展。要加强团结协作，共同构建开放型世界经济，落实2030年可持续发展议程，把握世界经济结构调整的历史机遇，建设广泛的发展伙伴关系。
六是要深入推动中国同世界深入交流、互学互鉴。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”人类在漫长的历史长河中，创造和发展了多姿多彩的文明。当今世界，人类生活在不同文化、种族、肤色、宗教和不同社会制度所组成的世界里，各国人民形成了你中有我、我中有你的命运共同体。习近平指出：“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”推动文明交流互鉴，需要秉持正确的态度和原则。要坚持这几点：文明是多彩的，人类文明因多样才有交流互鉴的价值；文明是平等的，人类文明因平等才有交流互鉴的前提；文明是包容的，人类文明因包容才有交流互鉴的动力。习近平指出：“我们应该从不同文明中寻求智慧、汲取营养，为人们提供精神支撑和心灵慰藉，携手解决人类共同面临的各种挑战。”
潜其心，观天下之理；定其心，应天下之变。习近平指出：“未来5年第一个百年奋斗目标要实现，第二个百年奋斗目标要开篇，其中有一系列重要时间节点和重大活动。对外工作要以此为坐标，通盘考虑，梯次推进，既整体布局又突出重点，既多点开花又精准发力，发挥综合积极效应。”
（本文来源：学习中国）