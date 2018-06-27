【央视快评】做有信仰有情怀有担当的文艺工作者

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“希望你发挥好党员先锋模范作用，继续在从艺做人上作表率，带动更多文艺工作者做有信仰、有情怀、有担当的人，为繁荣发展社会主义文艺贡献力量。” 6月25日，习近平总书记写信鼓励新近入党的83岁电影表演艺术家牛犇，勉励他勇做党员先锋，在从艺做人上为广大文艺工作者作表率。总书记给老艺术家的来信，让广大文艺工作者倍感亲切、倍受鼓舞。在这大有可为的新时代，广大文艺工作者要在党的领导下，为繁荣社会主义文艺、建设社会主义文化强国凝聚起磅礴力量。

文艺事业是党和人民的重要事业，文艺战线是党和人民的重要战线。回望当代中国文艺史，一代代文艺工作者凝聚在党的旗帜下，心怀祖国人民、响应时代召唤、追求艺术理想，创造出中国文艺事业的灿烂成就，为民族为人民提供了强大精神滋养。

“你把党当作母亲，把入党当成神圣的事情，60多年矢志不渝追求进步，决心一辈子跟党走，这份执着的坚守令人感动。”总书记的评价，也是对那些矢志不渝忠于党的人民艺术家们的充分肯定。像牛犇一样对党怀有深情、高龄之年入党的艺术家可以列出长长的名单，65岁的京剧大师梅兰芳、90岁的舞蹈艺术家戴爱莲、90岁的人艺艺术家杨薇等，都以崇高追求加入了光荣的中国共产党。党的队伍因为人民艺术家的加入而更加充实和壮大，文艺事业因为党的领导而更加繁荣和强盛。

“做有信仰有情怀有担当的人”，习总书记对牛犇的勉励鼓舞，也是对广大文艺工作者的殷殷期待。文化要强盛，文艺要创新，必须有大批德艺双馨的名家大师。这就要求文艺工作者以自身素养和行为示范夯实文化责任和社会担当，以真善美的价值追求创作更多扛鼎之作、传世之作、不朽之作。胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤，这样的文艺工作者，才能真正赢得人民喜爱。

“文运同国运相牵，文脉同国脉相连。”习近平总书记曾深情嘱托广大文艺工作者，要牢记使命、牢记职责，不忘初心、继续前进，同党和人民一道，努力筑就中华民族伟大复兴时代的文艺高峰。新时代文艺工作者要在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，自觉把艺术理想融入党和人民事业之中，像牛犇一样争做有信仰有情怀有担当的人，不辜负时代召唤、不辜负人民期待，为推动社会主义文艺繁荣兴盛、建设文化强国作出新的更大的贡献。

央视评论员