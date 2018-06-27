一论学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想

导读 6月26日，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会在北京隆重开幕。中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁代表党中央向大会致词，要求广大团员青年认真学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想。

从今天起，本报特约团中央有关负责同志从四个方面进行评论。

中国共产主义青年团第十八次全国代表大会最鲜明的主题，就是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜。在这一新思想的宏大体系中，习近平总书记关于青年工作的重要思想熠熠生辉。

党的十八大以来，习近平总书记始终从党的事业薪火相传、后继有人的战略高度出发，重视、关心青年和共青团工作，深刻把握党的青年工作规律，紧密结合当代中国青年运动实践，提出了一系列富有战略性、时代性、开创性的新观点新论断新要求，形成了关于青年工作的重要思想。习近平总书记关于青年工作的重要思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，为做好党的青年工作提供了根本遵循。

习近平总书记关于青年工作的重要思想，开辟了马克思主义青年观和党的青年工作思想的新境界

马克思主义始终把关注的目光投向青年、投向未来，强调要重视青年、关心青年、依靠青年。中国共产党始终把青年看作是推动历史发展和社会前进的重要力量，在领导中国青年运动的实践中不断丰富和发展着青年工作思想。党的十八大以来，习近平总书记既着眼党和国家事业全局、又照顾青少年和共青团工作特点，深刻回答了我国青年运动从哪里来、向哪里去，我们党培养什么样的青年、怎样培养青年等重大理论和实践问题，为新时代中国青年运动标定了历史方位、指明了前进方向。习近平总书记领导召开了党的历史上第一次中央党的群团工作会议，领导部署了包括共青团在内的党的群团改革，领导制定了新中国历史上第一个青年发展规划，将党的青年工作实践推进到了历史新阶段。习近平总书记关于青年工作的重要思想正展现出强大真理魅力和实践伟力。

习近平总书记关于青年工作的重要思想，为当代青年成长发展指明了正确方向与道路

“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。”习近平总书记十分关心青年一代健康成长，谆谆教诲、语重心长。总书记希望广大青年树立和践行社会主义核心价值观，爱国、励志、求真、力行，同人民一起奋斗、同人民一起前进、同人民一起梦想，做追梦者、当圆梦人，用一生践行跟党走的理想追求。总书记的教诲既有脍炙人口、饱含哲理的“言传”，更有穿越时空、可亲可学的“身教”。“先后写了8份入团申请书、10份入党申请书”“30里借书、30里讨书”“在梁家河期间过跳蚤关、饮食关、劳动关、思想关这‘四关’”……总书记的青春奋斗故事，使广大青年感受到了知行合一所带来的强大心灵感染力、理论说服力、实践穿透力，激励着广大青年唱响“奋斗的青春最美丽”的新时代青春之歌。

习近平总书记关于青年工作的重要思想，为做好新时代共青团工作提供了强大思想武器与科学行动指南

习近平总书记要求共青团把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线，增强自我革新的勇气，下大气力解决突出问题，切实保持和增强政治性、先进性、群众性；强调全党要关注青年、关心青年、关爱青年，倾听青年心声，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。总书记的这些重要要求，既是对党的青年工作优良传统的继承发扬，也是对共青团适应时代要求创新发展的重要指引，有方向、有目标、有路径，进一步揭示了共青团的本源初心及其在新的历史条件下的实践要求。



伟大时代催生伟大思想，伟大思想指引伟大实践。共青团要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，议大事、懂全局、管本行，把习近平总书记关于青年工作的重要思想落实到团的全部工作和建设之中，努力把共青团建设得更加充满活力、更加坚强有力，团结带领广大团员青年像习近平总书记要求的那样，在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。