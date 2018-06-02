【发现最美铁路】60载"新蜀道"见证"芳华":宝成铁路上的"不眠人"

经济日报 - 中国经济网宝鸡 6 月 27 日讯（记者 佟明彪） 1958 年，宝成铁路的开通，结束了“蜀道难”的历史，六十年来，这条“新蜀道”见证着一代代铁路人敢为人先的开拓精神和自强不息的拼搏精神，其中就有这样一群为了这条蜀道的安全畅通挥洒青春芳华的“不眠人”。

高琨璞（左二）与同事。（西安铁路局集团公司党委宣传部供图）

中国第一代电力机车女司机

宝成铁路是新中国第一条电气化铁路，我国第一代电力机车女司机也在此诞生。1973年底，宝鸡电力机车段决定招收一批电力机车女司机，尽管条件苛刻，还是有许多女青年报了名。经过层层筛选，22岁的高琨璞等21名女工有幸成为新中国第一批电力机车女司机。

回忆起当年的工作经历，高琨璞印象最深的就是师傅对行车安全的告诫，“司机绝不能养成上车打盹睡觉的习惯，这关系到一列车人的生命安全，或一列车货物的安全。”因为师傅的一句话，高琨璞们用尽了一切办法让自己在值乘时保持清醒，“为了不睡觉，我们就喝茶水，一会儿坐，一会儿站，或是到机车走道巡视一圈，到后来我不管坐什么车也不睡觉了。” 高琨璞回忆说。

高琨璞（右二）与同事。经济日报—中国经济网记者 佟明彪／摄

然而，要做一名合格的火车司机光是这样还远远不够，不仅要熟练掌握机车驾驶技术，还要会处理机车突发故障和意外情况。一次，高琨璞机组从略阳接班，拉了一列1800吨的货车回宝鸡。列车一过凤州，天下起了大雪，轨道上结了一层薄冰，速度就跑不起来了。黄牛铺车站一过，速度越来越低。接近秦岭车站那段路，是一个大弯道，又有20 ‰的长大坡道，许多机车在这里发生途停责任事故。不一会儿，速度只剩下每小时十几公里。这时，机车连续打空转，高琨璞连踩撒沙阀，只见速度表针忽上忽下，机车还在空转，速度还也在下降。

高琨璞意识到前沙箱的沙子用完了，怎么办？列车停下，就是责任途停事故。高琨璞果断地对副司机说：“下车撒沙！”两位副司机拿着饭盒、茶缸，飞身跳下缓缓前行的机车，用饭盒和茶缸从后沙箱装上沙子，再紧跑几步撒在机车头前面的钢轨上。高琨璞紧张有序地采取着一切补救措施，列车速度慢慢回升，缓缓驶进了秦岭车站。

在多年驾车经历中，高琨璞耳闻目睹了许多险情和事故，而且她也经历过好几次事故救援，宝成铁路上的女司机们以此为鉴，苦练驾驶本领，在自己的岗位上做出了优异成绩，我国铁路发展史上留下了辉煌的一页。

三八女子带电作业班

和高琨璞们一样为宝成铁路”难眠“的还有当时的略阳供电段“三八女子带电作业班”。上世纪70年代初，随着宝成线电气化铁路的分段开通，作为牵引电力机车的供电线路—接触网维修，系高空高压作业，作业难度大，而单线运行，停电维修会影响运营能力。应着当时“男女都一样”的时代背景和女同志有耐力，胆大细心的优点，1974年3 月8日，略阳供电段“三八女子带电作业班”正式成立，当时成员30多名，平均年龄22岁。

三八带电作业班空中作业。（西安铁路局集团公司党委宣传部供图）

由于高空作业的工作特性，女子带电班的成员们必须控制体重，需要控制饮食和睡眠。当时的技术指导员为她们制定了“魔鬼式的训练法”。每天带领成员4点多起床跑步，跑完步开始学习《技规》、《安规》及事故案例。早饭后，进行单手剪铁线,比赛做吊弦、抬铁塔、换导线、承力索、腕臂的训练。单手一下剪断直径4.0的铁线是基本功。有的组员剪不断，借助腿的力量，训练一天下来，手上起泡，腿上青紫一片，大家没有一个叫苦的。晚上，大家又聚在一起总结工作写决心，睡觉到深夜一两点都是常事。

正是由于女子带电班不畏艰险，不怕吃苦的奉献精神，她们练就了过硬的业务技术，在技能比赛中胜过了男职工。1977年，女子带电班获得陕西省和西安铁路局的先进集体称号，并与西北国棉一厂细纱车间乙班四组的“赵梦桃小组”结为姐妹组，成为全国工业学大庆先进集体。

1979年，段党委考虑到女子带电班的成员年龄都大了，她们要结婚生子，所以相继将她们调到变电所等部门工作。同年9月“三八女子带电作业班”分编完毕解散。

追忆往事，她们在电气化铁路发展中，书写了连续5年带电作业无人身事故的辉煌历史。如今，当年的女子班成员都已退休，她们仍然怀念着那些不畏艰险、不怕吃苦、不抱怨、乐于奉献的日子。

2018 年 1 月 27 日，宝成铁路入选首批“中国工业遗产保护名录”，而在这座中国铁路发展的里程碑上镌刻着的正是一代代铁路人的“芳华”。