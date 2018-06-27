习近平会见美国国防部长

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央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平27日在人民大会堂会见了来访的美国国防部长马蒂斯。

习近平说，当今世界正处在大发展大变革大调整时期，世界多极化、经济全球化深入发展，国与国相互依存更加紧密。中国人民要建设社会主义现代化强国，但我们坚持走和平发展道路，不会走扩张主义和殖民主义道路，更不会给世界造成混乱。中美关系是世界上最重要的双边关系之一。中美建交近40年的历史和现实表明，中美关系发展得好，可以造福两国人民和各国人民，有利于世界和地区的和平、稳定、繁荣。中美在广泛领域存在共同利益，双方的共同点远远大于分歧。宽广的太平洋可以容纳中美两国和其他国家。中美双方应该本着相互尊重、合作共赢的原则推进两国关系发展。在看到中美存在共同利益的同时，我们也不回避双方之间存在的分歧。在涉及中国主权和领土完整问题上，我们的态度是坚定的也是明确的，老祖宗留下来的领土一寸也不能丢，别人的东西我们一分一毫也不要。

两军关系是两国关系的重要组成部分。近年来，两军关系保持良好发展势头。自古知兵非好战，加强两军各层次的交往和机制建设，有利于消除疑虑，防止误解误判和意外事件。希望两军加强沟通，增进互信，深化合作，管控风险，推动两军关系成为两国关系的稳定器。

马蒂斯感谢习近平的会见，表示美方高度重视两国两军关系，两军关系在两国关系中的地位作用至关重要。美方愿以美中两国元首重要共识为引领，加强战略沟通，扩大互利合作，管控分歧风险，避免冲突对抗，使两军关系成为推动两国关系发展的建设性因素。

马蒂斯转达了特朗普总统对习近平主席的问候。习近平请马蒂斯转达对特朗普总统的问候。

魏凤和等参加会见。