迈入全球城市行列的上海谋划这件大事！市委全会专题部署提升城市能级和核心竞争力

提升城市能级和核心竞争力，是世界城市发展的普遍规律，是上海承担起新时代新使命的必然要求，是应对城市激烈竞争的迫切需要。

中国共产党上海市第十一届委员会第四次全体会议6月27日在世博中心举行。

全会全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者”的要求，坚持新发展理念，面向全球、面向未来，着力构筑新时代上海发展的战略优势，全面增强城市核心功能，在推动长三角地区更高质量一体化发展中发挥龙头带动作用，努力实现高质量发展、创造高品质生活，不断增强城市吸引力、创造力和竞争力，更好地代表国家参与国际合作与竞争，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。

全会审议并通过《中共上海市委关于面向全球面向未来提升上海城市能级和核心竞争力的意见》。

全会由市委常委会主持。市委书记李强就《意见（讨论稿）》作了说明，并就贯彻落实全会精神和做好下半年工作作了讲话。市委副书记、市长应勇，市委副书记尹弘出席会议。

全会指出，进入新时代，以习近平同志为核心的党中央对上海工作提出了一系列新要求，对上海发展赋予了新的历史使命，对上海未来寄予了更高的期望。推动中央赋予上海的战略定位和战略任务落地落实，必须提升城市能级和核心竞争力，这是实现新时代上海发展战略目标的集中体现、核心任务和必由之路。

全会指出，提升城市能级和核心竞争力，是世界城市发展的普遍规律，是上海承担起新时代新使命的必然要求，是应对城市激烈竞争的迫切需要。

城市的兴起，在于核心竞争力的形成；城市的衰落，在于核心竞争力的丧失；城市的持久繁荣，在于能级和核心竞争力的不断提升。只有把握全球城市发展的规律，顺势而为，乘势而上，持续提升城市能级和核心竞争力，才能不断超越、永葆生机、赢得主动。

上海作为全国最大的经济中心城市，已经迈入全球城市行列，应当以更加强烈的使命感和紧迫感，加快提升能级和核心竞争力，建设卓越的全球城市，为推动我国全面参与全球治理、建设社会主义现代化强国作出应有贡献，推动长三角城市群在世界经济版图上拥有更强竞争力。

评价一个城市的发展水平和态势，是多维度、综合性、长周期的。要始终保持战略定力，聚精会神抓好已定战略、抓好事关长远和根本的事情，不断打造人无我有、人有我优、人优我特的核心竞争力，在城市能级提升上持续用力、久久为功。

全会强调，提升城市能级和核心竞争力，要坚持对标顶级、创造一流，坚持需求导向、问题导向，坚持软硬并重、同步提升，坚持深化改革、扩大开放。

按照总体目标——

经过5年的努力，使上海“五个中心”的核心功能显著增强，城市能级和核心竞争力大幅提升，城市吸引力、创造力、竞争力全面增强。

在此基础上，再用5年左右，使上海“五个中心”的核心功能全面提升，在全球城市体系中具有较大影响力。

到2035年，把上海基本建成与我国综合国力和国际地位相匹配的卓越全球城市，令人向往的创新之城、人文之城、生态之城，具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，具有全球影响力世界级城市群的核心引领城市。

全会指出，要对照主攻方向和重点任务，围绕城市核心功能，聚焦关键重点领域——

推进国际经济中心综合实力、国际金融中心资源配置功能、国际贸易中心枢纽功能、国际航运中心高端服务能力和国际科技创新中心策源能力取得新突破，

在制度创新、对外开放、品牌建设、创新创业、全球网络、发展平台、人才集聚、品质生活等关键领域打造新高地。

全会指出，城市能级和核心竞争力是相辅相成的，核心竞争力是能级提升的关键支撑，能级提升是核心竞争力的集中体现和结果呈现。提升核心竞争力是构筑战略优势的根本之举，要有所为、有所不为，聚焦有比较优势、长期可持续、不易被模仿的领域，既巩固提升已有的核心功能，又积极打造新的核心功能。城市能级和核心竞争力是综合性的，要强化综合集成，形成整体优势。提升城市能级和核心竞争力，追求更高质量的GDP、提高经济密度是基础支撑，提升配置全球资源能力是关键所在，增强创新策源能力是不竭动力，打造全球网络枢纽是通道载体，增强国际规则、国际标准制定的话语权是重要体现。

要着力提高经济密度，提高投入产出效率，持续推动经济规模和效益提升。上海淡化GDP，不是不要GDP，而是要更高质量的GDP。树立以亩产论英雄、以效益论英雄、以能耗论英雄、以环境论英雄的导向，综合施策，在提高地均产出和人均产出上下功夫，做好做足提高经济密度的文章。

要提升配置全球资源能力。推动全球功能性机构高度集聚，不断增强配置全球高端资源要素的能力。国际金融中心建设要增强全球金融资源配置能力，提高国际化程度；国际贸易中心建设要全方位提高统筹利用全球市场的能力，大力发展高能级的总部经济；国际航运中心建设要更加注重提升高端航运服务功能。

要增强创新策源能力，努力成为全球学术新思想、科学新发现、技术新发明、产业新方向的重要策源地。强化基础研究厚度，锚定脑科学与类脑研究、人工智能、集成电路、航天航空、海洋工程等战略领域，加强重大共性技术和关键核心技术攻关突破。提高成果转化的效率，加快形成战略领先的现代产业集群和充满生机的创新企业集群。

要打造全球网络枢纽，全面建设各类有形和无形网络通道，增强面向国际国内“两个扇面”的集聚和辐射能力。依托金融中心、贸易网络、自贸试验区建设等通道，成为企业进入全球市场的战略基地。建设标志性、引领性的高能级发展平台，推动高水平区域合作，更好服务长三角、服务长江经济带、服务全国，打造服务“一带一路”建设的桥头堡。

要积极参与国际规则制定。深化自贸试验区制度创新，探索建立符合国际惯例的制度体系，增强在全球经济治理体系中的制度性话语权和影响力。打造国际一流的营商环境，深化“放管服”改革，大力推进政务服务“一网通办”。结合打响上海“四大品牌”，推动更多行业标准、管理标准成为国际标准，提升“上海标准”的国际影响力。

全会指出，提升城市能级和核心竞争力，事关国家战略落实，事关上海未来发展。全市上下要按照既定的目标任务，以再出发的决心和勇气，全力抓落实抓推进。

要聚焦重点、攻坚突破，精准施策、精准发力，以关键领域和重点问题突破带动全局发展。

要强化对标、追求卓越，找准参照系，拿出针对性强的措施，努力缩小与顶级全球城市的差距。

要远近结合、久久为功，既要着眼长远，坚持不懈，一年接着一年干，不断积小胜为大胜；又要立足当前，只争朝夕，从最重要、最紧迫的事情抓起，力争迅速取得新突破新进展。提升城市能级和核心竞争力是一项系统性、综合性的工程，全市各级各部门都有一份责任。要牢固树立全市“一盘棋”思想，通力协作，密切配合，拿出“硬实招”，打出“组合拳”。

各部门要明确分工、压实责任，确保各项工作环环相扣，有力有序有效推进；各区要因地制宜、各扬所长，在全市形成优势互补、竞相发展的良好局面。

全会指出，上半年全市工作在各方面共同努力下，实现了时间过半、任务过半的目标。做好下半年工作，必须紧扣重点，心无旁骛抓推进，确保全年目标任务顺利完成。

一是保持经济平稳健康发展，牢牢抓住发展第一要务，紧扣高质量发展这个核心，围绕建设现代化经济体系这个战略目标，努力实现增长速度与质量、结构、效益相得益彰。

二是全力办好首届中国国际进口博览会，按照任务书、时间表、路线图，确保重大节点目标如期完成，做细做实服务保障工作，充分发挥溢出带动效应，推动贸易升级、消费升级、开放升级。

三是持续抓好改革开放重点任务，下更大力气优化营商环境，稳步推进地方机构改革，狠抓开放举措落地落实，打造体现自身特色的对外开放鲜明标识。

四是扎实做好改善民生工作，旧区改造要创新思路、办法和机制，切实改善基本居住条件，确保居住安全；垃圾分类要拿出有效措施，加快形成分类习惯；“五违四必”区域环境综合整治等补短板事项要一抓到底、思想不松、力度不减；实施乡村振兴战略要从郊区实际出发，在村庄规划、产业培育发展上下足功夫，让群众有实实在在的获得感。

五是确保城市安全，要强化精准管控，强化责任落实，做好防台防汛以及高温酷暑应对工作。

全会强调，做好各项工作，关键在党，必须坚定不移推进全面从严治党，全面加强党的建设。要持续用力抓好思想政治建设、干部队伍建设，深入推进城市基层党建，把党风廉政建设和反腐败斗争不断推向深入。要按照中央统一部署，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动全市党员干部更加自觉地为实现新时代新使命不懈奋斗。

全会审议通过《中国共产党上海市第十一届委员会第四次全体会议决议》（决议全文另发）。

市委常委廖国勋、周波、郑钢淼、陈寅、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、凌希出席。