始终秉持“两岸一家亲”!李强会见国民党荣誉主席吴伯雄

与台湾各界进一步加强交流往来、分享发展机遇，努力为推进两岸和平发展作出更大贡献。

上海市委书记李强今天下午会见了中国国民党荣誉主席吴伯雄一行。

李强对吴伯雄先生多年来始终坚持“九二共识”、反对“台独”，为促进两岸关系和平发展所作的贡献表示钦佩。他说，按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，上海正加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，不断提升城市能级和核心竞争力，更好服务长三角、服务长江经济带、服务全国。上海和台湾在经贸、文化、教育、基层治理等各领域合作交往十分密切，上海也是台湾同胞投资、生活的重要聚集地之一。我们将始终秉持“两岸一家亲”的理念，与台湾各界进一步加强交流往来、分享发展机遇，努力为推进两岸和平发展作出更大贡献。

吴伯雄说，两岸血浓于水，和平发展的前景一定会越来越光明，愿为此贡献更大力量。上海与台湾交流交往密切，众多台胞在沪生活、工作、就学。今年大陆出台31条惠台利台措施，上海率先拿出55条实实在在的政策举措，期待以此为契机，进一步加强两岸各领域交流合作，不断增进两岸同胞福祉。

上海市委常委郑钢淼、诸葛宇杰，副市长翁铁慧等参加会见。