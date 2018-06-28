习近平寄望青年建功新时代

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经党中央批准，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会6月26日至29日在北京召开。

青春，是人生最美的时光。青年，是国家的未来和民族的希望。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，关心青年成长进步，关注团组织改革发展。习近平总书记亲自领导和部署包括共青团在内的党的群团改革，为做好新形势下党的青年工作提供了根本遵循。

△2015年7月6日，习近平总书记出席中央党的群团工作会议并发表重要讲话

重视：创下多个第一次

习近平总书记高度重视青年工作和群团工作。

2015年7月6日至7日，中央党的群团工作会议在北京召开。习近平总书记在讲话中指出，由党中央召开党的群团工作会议，在党的历史上还是第一次。2015年7月9日，《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》对外公布，为指导和推动党的群团工作不断开创新局面做出全面规划和部署。

在改革方面，群团改革也纳入中央深改会议范畴。2015年11月9日，习近平总书记主持召开十八届中央全面深化改革领导小组第十八次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《全国总工会改革试点方案》、《上海市群团改革试点方案》、《重庆市群团改革试点方案》等文件。

2016年8月，中共中央办公厅印发了《共青团中央改革方案》。《方案》从四大方面、十二个领域提出了改革措施。包括改进团中央领导机构人员构成、机构设置和运行机制，改革团中央机关干部选拔、使用和管理等等。

在关心青年发展方面，2017年4月，中共中央、国务院印发了《中长期青年发展规划（2016－2025年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。专门面向青年群体制定和出台规划，这在新中国历史上是第一次。

△资料图

原则：自觉接受党的领导

习近平总书记不仅高度重视青年和群团工作，党的十八大以来发表的系列讲话也为青年和群团工作把舵定向。

做好党的青年工作，必须增强政治性。这是一条根本原则。

2015年7月6日，习近平总书记在出席党的群团工作会议时明确表示，政治性是群团组织的灵魂，是第一位的。离开了政治性，群团组织就容易产生脱离党的领导的倾向，就会庸俗化，就会成为一般社会组织，甚至会走向邪路。保持和增强党的群团工作的政治性，关键是群团组织必须自觉坚持中国共产党的领导。习近平总书记还引用邓小平同志的话说，共青团犯一千条错误都没有关系，但是有一条错误不能犯，就是脱离党的轨道。

方法：眼睛向下向基层延伸

团组织的工作到底该如何开展？习近平总书记多次强调要眼睛向下，向基层延伸。

2013年6月20日，习近平总书记在同团中央十七届领导班子集体谈话时指出，扩大团的工作有效覆盖面，关键是要把工作延伸到广大青年最需要的地方去。青年在哪里，团组织就建在哪里。要坚持眼睛向下、面向基层，坚持力量配备、服务资源向基层倾斜。更多把普通群众中的优秀人物纳入组织，明显提高基层一线人员比例。

2015年7月6日，习近平总书记在出席党的群团工作会议时还指出，工会、共青团、妇联等群团组织要下大气力开展网上工作，对模糊认识进行引导，对错误言论进行驳斥，让群众能在网上找到自己的组织、参加组织的活动。

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现在很多青年人在新经济组织、新社会组织、社区里，在网络空间里，在农民工、个体工商户、网民、“北漂”、“蚁族”里，尤其是那些自由职业者、网络意见领袖、网络作家、签约作家、自由撰稿人、独立演员歌手、流浪艺人等种类繁多的新兴群体，里面有很多有本事的人，有的甚至可以一呼百应。对此，习近平总书记指出，随着社会发展，这类人群将会越来越多，群团组织必须适应这个发展趋势，努力去做他们的工作，而不要排斥他们、拒绝他们、疏远他们，不要让他们游离于群团组织之外。

团干：做青年友不做青年“官”

对于团干和团组织机构，习近平总书记也有明确要求。2013年6月20日，习近平总书记在同团中央十七届领导班子集体谈话时，对加强团干部队伍建设提出要求：团的干部必须心系广大青年，坚持以青年为本，深深植根青年、充分依靠青年、一切为了青年，做青年友，不做青年“官”，努力增强党对青年的凝聚力和青年对党的向心力。

2015年7月6日，习近平总书记在出席党的群团工作会议时指出，当前，广大干部群众反映比较突出的问题，主要是一些群团组织不同程度存在“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象。2016年2月，中央巡视组向共青团中央反馈专项巡视情况时表示，巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，其中包括：改革创新行动不坚决、措施不具体，对下指导不及时，“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”问题仍然存在。

面对这样的问题，习近平总书记亲自领导和部署，为共青团中央改革指方向、定方针、提任务。十八届中央政治局常委会会议、中央全面深化改革领导小组会议、中央书记处办公会议分别审议了《共青团中央改革方案》，并于2016年8月对外发布。2017年2月6日，习近平总书记主持召开十八届中央全面深化改革领导小组第三十二次会议并发表重要讲话。会议听取了全国总工会、上海市、重庆市群团改革试点工作总结报告，指出试点工作围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，着力破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”问题，取得明显成效。

路径：先进性、主动性、创造性

对于群团工作中存在的一些误区，习近平总书记也提前打好预防针。比如在坚持党的领导这一方面，总书记在党的群团工作会议上指出，坚持党的领导，不是说群团组织自己什么也不要干了，一切照党政部门依样画葫芦，那样群团组织就没有特点了。现在，一些群团组织问题矛盾的主要方面是“等靠要”心理严重，工作主动性和创造性不够。在这个问题上，要强调两点。一是党组织要鼓励和引导群团组织充分发挥作用，不要觉得群团组织太活跃会给自己惹麻烦，四平八稳最好。二是群团组织要积极作为、敢于作为，如果只喊口号而不做有声有色的工作，没有通过自身努力把党的意志和主张落实到广大人民群众中去，那也不能说是坚持了党的领导，因为你没有为坚持党的领导发挥自己的职能作用。

​另外，对于团组织的先进性问题，习近平总书记在党的群团工作会议上指出，现在团员数量很大，初中学生毕业前几乎全部能入团，如果没有团员意识和荣誉感，不追求先进性，就容易成为一盘散沙。他还表示，我们的共青团是先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，决不能成为国外那种自发的或者具有各种政治色彩甚至光怪陆离的青年团体。

坚持党的领导，保持自身特色，将工作向基层延伸，深入广大青年，习近平总书记的青年工作思想为新时代做好团的工作提供了根本遵循，必将会团结带领广大青年在实现中华民族伟大复兴中国梦的新时代征途中书写新的青春篇章！