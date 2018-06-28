《金蝉脱壳2》明起内地公映-史泰龙携黄晓明再度“越狱”

晨报记者 陆乙尔

2013年，西尔维斯特·史泰龙和阿诺·施瓦辛格强强联手打造了越狱题材电影 《金蝉脱壳》，两位老牌硬汉的“合体”让影迷激动无比。时隔五年，由史泰龙、黄晓明领衔主演的续作《金蝉脱壳2》将于明天在内地上映。新故事里有监狱精密安保系统的全新升级，越狱团队实力解谜闯关，还有史泰龙和黄晓明搭档带来的新鲜感。

更年轻的“越狱团队”

《金蝉脱壳2》接着前作的剧情，史泰龙饰演的监狱安全管理专家布雷斯林，靠潜入监狱并找出监管漏洞、改善监狱系统为生，前作中他被陷害入狱，结盟阿诺·施瓦辛格成功逃出汪洋大海里的监狱。这次他有三个学生：周树（黄晓明饰）、卢克和金布罗。在保护表弟马雨声的一次行动中，周树和表弟被抓进一座名为“冥府”的超级监狱，布雷斯林为了营救爱徒，故意让自己被抓深入监狱，与周树携手作战逃脱。

2013年的《金蝉脱壳》虽然在北美市场表现一般，但在内地市场却颇受欢迎，两大“硬汉代表”的合作引发了一股怀旧热潮，让影片拿下2.54亿元票房。对于史泰龙来说，拍摄这一“越狱IP”续集的过程让他很享受，“被困在某个地方然后试图逃脱出来的创意影片，娱乐性很足、很有趣，大家看着就像完成一个解谜过程一样。这一次我的角色要建立一个更年轻的团队，投入全部精力传授经验与知识，就像导师一样。”

制片人马克·坎顿则表示，整个系列是一个很有国际色彩的故事，会有一些讽刺或幽默的元素，“现在是监狱问题充满争议的时代，比如像监狱私有化，还有其他那些不为人知的事。新故事有一个很酷、很有创意的构思，它不只是一部简单的动作片，会有更深层的意义。”

相比动作片更像科幻片

踏入演艺圈近50年，史泰龙拍戏向来喜欢真刀真枪上阵，进医院是家常便饭。“拍不同的动作戏要做不同的准备。比如演兰博(《第一滴血》主角）的时候，既要跟人对抗，还要跟丛林这种户外环境对抗，经常会受伤，有时候挺残酷的。而《金蝉脱壳2》 的科技感会更强一些，你会碰到钢筋铁管，也很容易受伤，所以你必须不断地推动自己去克服。”

导演史蒂文·C·米勒透露，史泰龙在拍戏时很谦虚也很专业，非常清楚地知道自己想要什么，“他很清楚为了展现更真实的打斗镜头，摄像机应该在什么位置。他是那种希望尽自己所能为影片出力的人，永远都百分百地投入。”

动作元素是该系列一直以来的亮点，不过在多位主创看来，这一次续集的整体风格更像科幻片多于动作片。导演史蒂文·C·米勒坦言，他最爱的导演之一是雷德利·斯科特，从小爱看《银翼杀手》《异形》等片，续作的很多灵感都来源于此。“续集的整体风格更黑暗，给人感觉更逼真”。比如片中以希腊神话中“冥界之王哈迪斯”命名的监狱“冥府”的设计灵感便来源于这两部影片，“最后我们以单色呈现冥府，因为这是最能代表它的颜色。灯光也是不可或缺的元素之一，需要它来塑造视觉感，我们混合了蓝色、青色、褐色，再加入了大地色调。”

片中还特别打造了一个名为“伽利略”的智能机器人来对抗主角，伽利略像装在保护壳中的幽灵一样，冷酷无情地掌控着监狱的方方面面。对于机器人的设计与构思，模型师乔什·冯与20多位工作人员参与了制作，“伽利略要具备比普通机器人更多的特性，手臂能完全伸展，全铁的骨架，它身上很多部分的制作都要考虑重量和耐力，最终在银幕上呈现的特效让我惊叹。”

史泰龙黄晓明成“师徒”

《金蝉脱壳2》另一大卖点，是黄晓明和史泰龙的首次合作。受到《金蝉脱壳2》的邀约后，黄晓明毫不犹豫地就答应出演，“我很喜欢好莱坞动作电影，尤其我还能在这里打中国功夫，很多美国观众也很喜欢。我很开心大家认可中国传统元素，也能利用这个电影把中国武术发扬光大。”

黄晓明饰演的周树是布雷斯林安保公司的得力干将，既是咏春拳高手，也要用全英文台词和其他角色交流，这对于黄晓明来说都是很大的挑战。因此他提前很久就找英文老师辅导背台词，并从开拍前到拍摄中一直坚持减肥和训练武功，只为塑造出最好的角色。

第一次与史泰龙合作，黄晓明直言很激动，“我小时候进电影院看的第一部好莱坞电影就是《第一滴血》，印象很深，所以能够跟他对戏我真的很紧张。《金蝉脱壳2》里，我会跟他下围棋、打咏春拳。没想到这辈子还能跟史泰龙当上师徒，真的很满足。”黄晓明说，合作前对对方的印象停留在所有硬汉角色上，但见面后发现对方其实是个很亲切的人。

据悉，《金蝉脱壳》系列第三部已经开机，灵魂人物西尔维斯特·史泰龙确定回归，中外明星搭档的套路仍然不变，不过中国小伙伴从黄晓明变成了张晋，两人将共同前往“恶魔车站”监狱拯救科技大亨的女儿。