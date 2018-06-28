为了顺利进决赛，谁当小组第一谁吃亏-英格兰踢比利时 可能还有“神剧本”

晨报特派记者 俞炯

（加里宁格勒6月27日电）

加里宁格勒时间周四晚上，英格兰将对阵比利时。两支球队可以说在小组赛前两轮中都踢得风生水起，大家原本以为这会是一场十分精彩的对决。但现在，情况可能完全不同，因为赛前无论是英格兰队还是比利时队，都声称在出线已定的情况下，会考虑给替补球员比赛的机会，两队现在怎么看都是对“小组第一”这个虚名不感兴趣。如果英格兰队或者比利时队在G组中拿到小组第一，那就将进入上半区，如果他们一路挺进半决赛，就有可能碰到法国，阿根廷，葡萄牙三强中的一支，哪一支也都不好对付。从“双雄争霸”到“菜鸡互啄”，也许俄罗斯世界杯又会上演一次大家都预想到的“神剧本”。

赛前谁都不当回事

从两队准备这场比赛的情况来看，也都是一种无所谓的心态。

当地时间周三上午，英格兰队在自己位于圣彼得堡的基地进行了赛前最后一练，对媒体开放的15分钟时间里大家都是在“嘻哈打闹”。

本届世界杯一直主张禁欲，让太太团们远离球队的英格兰队主教练索斯盖特在球队大比分战胜巴拿马队之后，也允许球员们和家属小聚。另外这场和比利时队的比赛之后，太太团们同样可以和球员团聚。

索斯盖特已经放出消息，队长凯恩虽然会出战比利时队，但比赛时间不会超过60分钟，“瓦尔迪、德尔夫和罗斯，他们训练很出色，应该得到出场的机会。”另外，像拉什福德、戴尔、卡希尔和阿诺德都可能会代替那些有黄牌在身和小伤病的球员出战。

比利时队这边，由于卢卡库和阿扎尔这两位绝对主力都有伤病情况，因此主帅马丁内斯早就放话要轮换10人，“我不会派出受伤的球员，也不会派出此前吃到黄牌的几名球员。上10个替补？是的，这很有可能。因为我们并不希望有任何球员缺席后面关键的淘汰赛阶段。”

或拼命吃牌争第二

最后的问题是，两支球队准备怎么来争小组第二，肯定不能靠赢球。要知道，在前两轮过后，英格兰队和比利时队的积分一样，净胜球一样，进球数也一样。就是说只有两队分出胜负，那么输球的那一方才是小组第二。

故意输球这样违背体育道德的事情，就不知道双方谁会有这么大的胆子去犯众怒了。但是如果两队打平的话，根据国际足联的世界杯小组赛排名规则，积分一样的情况下看相互间的战绩。那么结果肯定还是积分、净胜球和进球数都一样。

这就需要看两队的公平竞赛积分，就是谁红黄牌数少，谁排名靠前。目前，在争夺小组第二的道路上领先的是比利时队，因为他们三张黄牌，比英格兰队多一张。只要能够在红黄牌数上继续保持领先，那么在两队战平的情况下，比利时队就是小组第二。

当然英格兰队要追上来也很容易。根据规则，一张黄牌扣公平竞赛分1分，要是一张红牌直接就扣4分。所以也许周四晚上的比赛会变成一场两队球员纷纷主动申请红黄牌的闹剧。这也难怪两队的主帅都决定不把已经有一张黄牌在身的主力派上场，毕竟淘汰赛不能减员。

希望，这些只是大家的臆测。英格兰队和比利时队的替补们一样可以奉献一场尊重体育精神的精彩比赛。