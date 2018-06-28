小组赛第三场对阵波兰-本田圭佑状态正佳 日本队获胜即出线

晨报特派记者 金昊

（喀山6月27日电）

2018俄罗斯世界杯小组赛阶段的比赛终于来到了最后一天。相较于G组比利时和英格兰双双提前出线的清晰局面，H组的出线形势依旧错综复杂。目前，积4分的日本和塞内加尔排在小组前两位，但身后积3分的哥伦比亚也仍旧有出线的机会。

目前排在小组第一的日本队看起来已经稳获小组出线权，但实际上仍然存在出局的危险（日本输给波兰，哥伦比亚和塞内加尔打平）。日本队想要确保出线，就必须赢下前两战全败的波兰。但已经两连败的波兰，显然不会轻易放日本队过关。

事实上，在世界杯开打以前，没有人能够想到日本队可以冲到现在的排名。开赛前三个月换帅、新帅带队征战热身赛成绩一塌糊涂、23人大名单广遭质疑，以上种种就是日本队在本届世界杯开始前三个月所遭遇的不利局面。但两轮小组赛过后，一胜一平的日本队出人意料地排在H组第一的位置。

客观地说，赢下哥伦比亚，开场后不久的“红点套餐”是个转折点；逼平塞内加尔，对方球员的注意力不集中帮助了他们。但必须承认的是，在种种决定日本队能够最终获胜的因素中，“精神力”才是最重要的那一个，这一点在本田圭佑的身上体现得淋漓尽致。

世界杯开始前，被日本媒体和球迷怀疑有“助推哈利霍季奇下课”嫌疑的本田圭佑遭到了日本国内的全面质疑。远离欧洲赛场许久，本田圭佑距离巅峰时的状态已经有了很大的差距，但他依旧跟随J2联赛东京绿茵队进行训练以保持状态。而在哈利霍季奇下课后，本田圭佑也再次被西野郎召入国家队。这个决定在公布之时曾被誉为“赞助商人选”，但两场比赛过后，本田圭佑用一个进球一个助攻的表现帮助日本队拿下了4分。

一个已经沉寂了近四年的球员突然间在世界杯的舞台上找回了自我，西野郎这个曾经看起来有些“自取灭亡”的决定如今却成了他手里最大的致胜砝码。

末战波兰，日本队即将面对比前两个对手更加凶猛的定位球进攻和冲击，这对于前两轮都有失误的门将川岛永嗣来说肯定不是个好消息。对于西野郎来说，昌子源和吉田麻也的中卫组合已经表现得足够出色，想要应对波兰的高空轰炸，还需要寻求其它的防守战术。

6月28日22:00

日本 VS 波兰

6月29日02:00

英格兰 VS 比利时