法国仍需提高 阿根廷会改变-——专访名宿利扎拉祖

新华社记者 岳东兴 韦骅 白旭

曾帮助法国队赢得1998年世界杯和2000年欧锦赛双料冠军的著名左后卫利扎拉祖，26日晚在走出卢日尼基体育场时虽然行色匆匆，但还是接受了新华社记者的专访。他在谈到刚刚与丹麦队“闷平”的“高卢雄鸡”时略感失望，不过相信这支年轻的国家队能够在淘汰赛上越踢越好。

当天，各取一分的法国队与丹麦队携手以C组头两名身份晋级16强，不过却带来了本届世界杯第一场沉闷的0∶0。比赛中，到场的数万名观众不时报以嘘声，表达了对比赛沉闷的不满。

“的确，这是一场不好看的比赛。”利扎拉祖对记者说，“丹麦队几乎一直在防守，所以到最后，这个比赛没什么有观赏性的地方。”

这位现年48岁的前法国国脚，曾与现任法国队主教练德尚是队友，与20年前的“黄金一代”创造过法国足球的辉煌。而德尚现在正带领着以姆巴佩、登贝莱为代表的新一代世界级新星，希望能媲美曾经的成就。

回顾这支年轻国家队小组赛的表现，利扎拉祖表示，全队还存在问题，尤其进攻上需要提高。不过他表示小组赛和淘汰赛是两个概念。

“这三场比赛是一种比赛，然后（淘汰赛）将是另一种类型，因为届时一场比赛将决定你回家，还是继续留在世界杯。两个阶段是完全不同的赛事”。

对于当天这场乏善可陈的“闷平”，利扎拉祖表示：“这场球就像大家说的，我们晋级就好了。”所以目标决定了战术打法。不过他认为接下来的16强淘汰赛将会完全不同，“届时法国队有怎样的打法，将根据对手（阿根廷）情况而定。可以肯定的是，法国队一定会提高”。

谈到这支国家队的前景，利扎拉祖举例对比说，还记得2006年世界杯吗？法国队开局踢得也不好看，但打到淘汰赛后渐入佳境，那支国家队最终打进了决赛。他以此表示，相信德尚的球队有潜力踢得更好。

由于接受采访时，阿根廷队与尼日利亚队的比赛还没有开始，利扎拉祖还不知道法国队16强赛的对手。不过，在谈到可能的对手阿根廷队时，利扎拉祖说，从小组赛看，“潘帕斯雄鹰”存在一些问题，而且可能是他们内部的问题。“不过一旦晋级了，淘汰赛对他们（阿根廷）而言又将是完全不同的比赛”。言下之意，闯过这一关的阿根廷，有可能带来积极的改变。

如果真如利扎拉祖所预料的那样，6月30日在喀山碰面的法国与阿根廷，或将揭开小组赛“伪强队”的面纱，带来一场名副其实的“强强对话”。