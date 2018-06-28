阿根廷起死回生 法国究竟怕不怕

晨报特派记者 俞炯（加里宁格勒6月27日电）

按照“剧本”，阿根廷起死回生了。

周二的夜晚，梅西和他的小伙伴们在庆祝，阿根廷球迷们在狂欢，而媒体记者们却是怨声载道地忙着订飞往喀山的机票和酒店，阿根廷和法国的八分之一决赛将于6月30日下午在那里举行。平时莫斯科和喀山之间的往返航班也就一千元（人民币）左右，现在连廉价航空都已经至少得五六千元（人民币）。千万别嫌贵，因为手慢还抢不到。

夺冠大热门法国队，遇上了梅西领衔的阿根廷队，这才是人们期待中的世界杯精彩对决。而且根据以往的世界杯“剧本”，那些小组赛狼狈不堪出线的传统强队，似乎都能走到最后。1990年意大利世界杯上，杀进决赛的阿根廷队，他们小组赛首轮就爆冷输给喀麦隆，最后同样是4分惊险出线。1994年美国世界杯的亚军意大利队，小组赛也是出师不利，首战输给爱尔兰，只拿4分晋级。

状态不能出得太早，经过苦战慢慢找回状态，渐入佳境才是为一期一个月的世界杯需要的节奏。当然，这也可能已经是过时的经验，毕竟随着科学技术的不断进步，在球员身体恢复上已经可以用上各种高科技。因此这样的理论从1998年法国世界杯开始，已经得不到实际战绩的支持了。

说回技战术层面，法国队应该足以“完爆”阿根廷队。这就是一场真正的小组第一对阵小组第二的较量，两队的实力差距显而易见。这支阿根廷队完全没有以往最擅长的一脚出球连续配合能力，无论是跑位上、传接球技术上，简直不像一支南美成熟球队。一慢二看三通过，过马路式的进攻推进，阿根廷队在面对尼日利亚队这么松散的防线时，都没有创造出太多的机会。更何况，法国队在中场拥有坎特、博格巴和马图伊迪三大“兽腰”。只要法国队的中后场球员正常发挥，阿根廷队应该就是整场比赛被死死摁着“摩擦”，而他们孱弱的后防线也肯定无法抵挡格列兹曼、姆巴佩和吉鲁的连续冲击。

那么阿根廷队就没有机会了吗？肯定不是，否则就不是足球比赛了。比如阿根廷队的门将“阿玛尼”开挂，比如法国队的射手们状态突然丢失或者运气极其糟糕。这都是决定比赛胜负的因素之一。

当然，阿根廷队也有自己的胜利基因。第一，毋庸置疑就是梅西。毕竟梅西的灵光乍现足以征服一切。法国队大举进攻，梅西可能通过反击来给对手致命一击，就像1990年马拉多纳在对阵巴西队的八分之一决赛中做的那样。梅西还可以通过前场定位球来直接威胁法国队球门，所以危险位置上的犯规法国队必须避免。阿根廷队还可以利用法国队防线上的唯一弱点，小将乌姆蒂蒂。和澳大利亚队的小组赛，容易“短路”的他就莫名其妙地送给对手一个点球。

所以，法国队遇上阿根廷队，理论上赢面肯定很大。但最后的结果是什么，现在谁也无法知道。