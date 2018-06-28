1%股份转让，上汽大众获得奥迪生产资质-奥迪车型即将在上海生产销售

晨报记者 林劲榆

一波三折的上汽奥迪项目终于有好消息传来，在签约两年多后，双方终于承认即将开始生产奥迪车型。

昨天，上汽集团宣布，德国大众汽车公司已经将其持有的上汽大众汽车有限公司股份中的1%转让给奥迪股份有限公司。从我国法规和产业政策的角度来说，这意味着上汽大众已具备生产和销售奥迪品牌产品的资质。

奥迪已经入股上汽大众

奥迪以1%的股比进入上汽大众，实际上为象征性意义，与之前斯柯达进入中国的模式非常相似，通过1%的股比转让象征上汽大众已得到奥迪的品牌授权，正式成为合作伙伴，可以生产销售奥迪品牌汽车。2016年3月份，上汽集团、大众汽车集团及其全资子公司斯柯达汽车在捷克签署谅解备忘录后，斯柯达即象征性持有1%的上汽大众股份，从而开始加快在华推出多款SUV产品及新能源汽车。此次奥迪入股上汽大众，同样意味着上汽奥迪合作的正式确定。

工商资料显示，上汽大众汽车有限公司于今年6月14日完成股东资料变更，该公司股东名单在斯柯达汽车公司、德国大众汽车公司、上海汽车集团股份有限公司、大众汽车(中国)投资有限公司的基础上，新增了奥迪股份有限公司。奥迪参股之后，上汽大众的股份变更为上汽集团持有50%，德国大众汽车公司持有38%，大众汽车（中国）投资有限公司持有10%，斯柯达汽车公司和奥迪股份有限公司各持有1%。国家企业信用信息公示系统的数据显示，奥迪股份有限公司于2018年4月10日认缴出资1.15亿元人民币。

上汽集团董事长陈虹透露，奥迪持有上汽大众1%的股份，为上汽大众下属上汽奥迪项目计划中的首款产品开发和生产筹备奠定了重要基础。目前，上汽奥迪项目正在按照各方的既定时间计划稳步推进。

1988年5月17日，中国一汽集团有限公司与奥迪签署“关于在一汽生产奥迪的技术转让许可证合同”，开始组装生产奥迪100车型，这是中国历史上第一个高档轿车的技术转让合同。此后30年间，一汽也成为奥迪在中国唯一的合作伙伴。上汽与奥迪的合作可谓一波三折，早在2016年11月14日，上汽集团发布提示性公告称（下称《公告》）：2016年11月11日已与德国大众在德国狼堡签订了《在中国制造和销售奥迪品牌产品，销售奥迪品牌进口车、并提供相关移动服务的合作框架协议》。不过，此后双方的合作遭遇一汽以及一汽奥迪经销商的反对，为了安抚经销商，合作一度被传搁置。

上汽奥迪将各取所需

昨天，上汽集团内部人士透露，此次奥迪入股上汽大众项目，为上汽奥迪的生产扫清了障碍，但具体产品规划还存在很大的不确定性。

此前，奥迪曾经透露：“奥迪和上汽集团的会谈进展顺利，并且未来奥迪不会把一款产品同时放在两家合资公司进行生产，一汽奥迪与上汽奥迪也不会采取轿车和 SUV 产品分别生产的方式。”也就是说，未来双方的合资车型将在目前的进口车中选择，有业内人士猜测，双方合作的首款车型很可能是A5或者A7。

上汽奥迪项目终于获得实质性进展，对于上汽和奥迪来说，都是双赢的结果。

对于上汽而言，其现在已经有了大众、别克、雪佛兰、凯迪拉克、斯柯达等多个合资品牌了，虽然品牌已经相当丰富，但在高端市场上，只有凯迪拉克在竞争，而奥迪是中国高端轿车市场上已经根深蒂固，其加入对于上汽集团的销量将有相当重要的提升作用。

奥迪入股上汽后，意味着奥迪在中国将拥有第二个合作伙伴。从当前发展状况看，上汽大众拥有国内乃至全球最先进的生产基地，本土化研发实力雄厚，将为奥迪品牌在中国的发展提供强大支撑。奥迪目前面临着奔驰和宝马的竞争压力、销量下滑，因此急需国产更多更豪华的车型来巩固自己的地位。

今年前5个月，奥迪中国市场的销量仅为258，413辆，同比虽然大增了27.4%，但仍然次于奔驰的289，825辆，而相较于宝马的248，820辆，优势也不甚明显。在此背景下，上汽奥迪的出世无疑将是天平上重要的砝码。

对于此次合作，华泰证券有关分析人士表示，奥迪入股上汽大众，标志着上汽大众获得生产和销售奥迪品牌汽车的资质，未来上汽奥迪合作前景值得期待。