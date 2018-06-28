晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市维持宽幅震荡，ST板块早盘集体走强，ST景谷、*ST保千等多只个股涨停。盘中石油、可燃冰、天然气等板块涨幅居前；午后大消费股下挫，稀土板块逆势拉升，但权重股走弱明显，最后沪市从2800点下被拉起，但收盘依然下跌31.33点，跌幅达1.1%。

5G产业龙头受益

我国5G商用正在加速推进，日前，3GPP公布5G的独立组网标准，满足EMBB(大带宽)场景的标准协议完成，这也是第一个5G商用规范。目前各方正在加快部署，5G抢滩登陆战打响。从主要厂商的技术研发成果和测试结果来看，我国5G将于2019年预商用，2020年规模商用。

随着我国5G进程加速推进，5G 产业链主要包括5G通信设备，光模块，光纤光缆等将迎来长期发展机遇，A股相关上市公司值得关注。

军工股具备成长性

今年市场环境复杂多变，军工板块虽然处于景气向上周期，但受制于基本面改善节奏、估值水平、市场风险偏好等因素影响，整体仍将呈现阶段性、结构化的特征。

据wind数据统计，截至昨日收盘，今年以来国防军工指数累计跌幅达到23.41%，在全部28个一级行业中排位倒数第五。根据中金公司测算，当前中证军工指数对应2.23xP/B，接近2010年以来的最低点； 对应53.9xTTMP/E，低于近10年估值中枢，回到2013-2014年位置。

机构认为：下半年随着军改的结束，军工板块的行业景气度或会出现明显拐点，订单改善的弹性较大，具备持续成长的确定性。整个板块今年至少应该有相对收益，实现绝对收益的可能性也很大。

市场底将逐步探明

在经历了连续跳低下挫之后，市场的赶底脚步越来越快，悲观情绪则有所缓和，交易所给出的数据显示：股权质押的“地雷”，即便是2015年6月和2016年1月这两轮最极端的股灾行情也没有酿成全面质押爆仓，也就是说这一风险确实如交易所的数据体现的那样，并不可怕，而且是处于可控状态的。

昨日虽然又是杀跌，但不少股票已经拒绝创新低。市场风险偏好已基本触底，未来各种负面因素对投资者心理的冲击会递减，投资者操作信心将逐渐回暖。而在降准之后，市场体会到管理层的政策底有望浮出水面，接下来就是估值底之后的市场底也将逐步探明。

技术上，沪市将以2840点为中轴上下50点震荡磨底，等待底部完成后走突破向上行情。