金亚科技涉欺诈发行或被强制退市

记者 曹西京

晨报讯 继欣泰电气之后，*金亚可能成为A股第二例因欺诈发行被强制退市的公司。周三复牌后，*金亚毫无悬念一字跌停，由于退市风险悬顶，80多万手卖单试图逃出，其股票或将开启一路跌停模式。对于一个退市可能性极大且不可能再重新上市的股票，投资者尽量远离。公司股票将交易三十个交易日，预计8月8日开市起停牌，深交所在公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停股票上市的决定。相关中介结构也将受到处罚。证监会26日晚间宣布，通过调查发现，金亚科技骗取首次公开发行（IPO）核准，依法向公安机关移送金亚科技涉嫌欺诈发行犯罪等案件。

证监会称：1、日前已依法对金亚科技2014年度报告虚假陈述给予60万元顶格罚款，对董事长、实际控制人周旭辉合计给予90万元顶格罚款，终身禁入证券市场；对多名直接责任人员处罚。

2、通过对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行全面查处，证监会发现，金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行（IPO）核准。上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。

3、金亚科技和相关人员还存在伪造金融票证、挪用资金以及违规披露、不披露重要信息等犯罪嫌疑。

4、证监会还对金亚科技IPO 保荐机构、证券服务机构及其从业人员的执业行为进行全面调查。初步查明，保荐机构联合证券、审计机构广东大华德律会计师事务所、法律服务机构天银律师事务所涉嫌出具含有虚假内容的证明文件，将依法严肃处理。

6月27日凌晨1点，深交所发布关于启动对金亚科技强制退市机制答投资者问称，已正式启动对金亚科技的强制退市机制，公司股票存在被暂停及终止上市的风险。