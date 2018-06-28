操盘工作室-安全边际

风雨

6月份以来，A股再现普跌行情。周三上证综指一度跌破2800点关口，创业板指数近日也创出三年半新低。不过随着A股正式纳入MSCI指数，外资进入A股市场的步伐持续加快。统计显示，截至6月22日，通过沪股通深股通净流入A股的外资已达303.54亿元，而在5月，沪股通深股通净流入A股达到历史性的508.51亿元。与此同时，外资也加紧了对上市公司的调研步伐，月内已调研40家公司。

“自从2015年12月以来，截至今年6月14日，美联储加息7次，缩小与中国内地、中国香港之间的息差，加速资本回流美国。为什么在这种情况下，外资还对A股情有独钟呢？”华风问。最新数据显示：QFII总额度1500亿美元，已经使用1000亿美元；RQFII总额度19400亿元人民币，已经使用接近6200亿人民币。

“截至6月22日，市场破净股占全市场比例为6.38%，逼近上证指数1849点时期的6.44%，但大幅低于上证指数998点时期、1664点时期的水平，分别为13.53%和11.02%，外资加紧对上市公司的调研步伐，其实也是为给后市抄底做准备。”高智说。现在不管是国内机构还是国外投资大行，都认为中国的资产回报较有吸引力，这是因为一方面从全球范围来看，中国的估值水平较低；另一方面，欧美等较为成熟经济体的市场格局基本已定，而中国企业仍具有高速发展的空间，经济内生增长动力较为充足。因此，未来外资加大对A股市场的配置将是大势所趋。

“不过我认为，加紧调研步伐不等于这些外资马上就会进场购买，我看了一下，被外资调研的一些上市公司K线图形并不是很好看，有些上市公司如果要介入还是需要中长线思维，不能只想着赚快钱。”郁教授插话。有机构认为：境外投资者是从一个更长的时间跨度看待A股的，在他们看来，当前的中国和2016年之前相比，供给侧改革“三去一降一补”大幅降低了中国的系统性风险，因此中长线看A股安全边际不错。

今日行情预测：探低回升

仓位：70%

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