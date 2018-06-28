工会呼吁英国政府和欧盟加快“脱欧”谈判步伐-英国政府少算100亿英镑“分手费”？

海洋（新华社专特稿）

英吉利海峡两岸的商会和工会代表26日联合向欧洲联盟和英国政府发出呼吁，敦促英国脱离欧盟的谈判尽快取得进展。

英国议会下院政府账目委员会27日说，政府所估算“脱欧”后付给欧盟的“分手费”比实际所需至少低100亿英镑（约合872亿元人民币）。

距正式“脱欧”只剩9个月

欧洲工商业联合会、英国工业联合会、欧洲工会联合会和英国工会联盟负责人26日签署共同声明，呼吁“脱欧”谈判“加快步伐、抓紧时间”，“取得明显进展，特别是为避免‘硬边界’问题确定应急方案”。

这些商会和工会代表大约4500万员工和2000万雇主。“硬边界”指在英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间重新设置实体边境海关检查设施。如果英国“无协议脱欧”，“硬边界”恐在所难免。

声明恳请欧盟和英国政府在“寻求影响数代人的解决方案时，置就业与繁荣于政治之前”。

英国定于明年3月29日正式“脱欧”。路透社报道，距正式“脱欧”日期只剩9个月，英国首相特雷莎·梅仍未明确“脱欧”后英国与欧盟该如何开展贸易，相关协议仍未达成。

英国首相府发言人25日说，政府将在28日至29日欧盟峰会结束后发布一份白皮书，详述英方关联贸易和关税安排等方面的主张和要求。

低估“‘脱欧’分手费”

路透社27日报道，英国议会下院政府账目委员会当天发布报告，说政府的“‘脱欧’分手费”算少了。

英欧双方先前商定，英国“脱欧”后数十年内，向欧盟支付350亿至390亿英镑（3050亿至3400亿元人民币）“分手费”。

但27日报告指出，上述数字在计算时将英国作为整体，没有把欧盟流入英国公共部门和私营部门的资金区分开，因而低估了政府公共财政的实际负担。

政府账目委员会主席梅格·希利尔说，英政府的估算“少算至少100亿英镑”，“存在诸多不确定性”。

被低估的成本包括英国须向欧洲开发基金注入的30亿英镑（261亿元人民币）。

另有大约72亿英镑（627亿元人民币）的欧盟资金在“脱欧”结算时将直接流入英国私营部门，因此不能抵消英国政府需承担的“分手费”。

英国财政部回应：“英国国家审计局4月确认我们的估算数字合理。”