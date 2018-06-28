转移生产？特朗普威胁惩罚哈雷-称要对该企业“前所未有”地征税

郑昊宁（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普26日威胁对哈雷—戴维森公司征税，以惩罚这家摩托车制造商把面向欧洲市场的生产转移至海外。

依照哈雷—戴维森公司的说法，转移生产旨在躲避欧洲联盟对美方的关税报复。在特朗普看来，那是“借口”，他和哈雷摩托车骑手都“不开心”，要对这一企业“前所未有”地征税。

不清楚这名总统以什么名义对哈雷—戴维森公司征税，也不清楚如何针对某一家特定企业单独征税。

“一辆哈雷—戴维森（摩托车）永远不应该在（美国以外的）另一个国家生产，”特朗普在社交网站“推特”写道，“如果他们搬走，看着吧，那将是（走上）末路的起点。”

欧盟22日开始对摩托车等一系列美国产品征收高额关税，以报复美方对钢铝进口产品加征重税。哈雷摩托车的关税税率从6%猛增至31%，意味着每辆摩托车价格平均上涨2200美元。

哈雷—戴维森公司声明，转移面向欧洲市场的生产，目的是继续在欧盟市场生存； 面向美国市场的生产将继续由美国工厂“本土制造”。

对这家企业而言，欧盟是仅次于美国的第二大市场，占全球总销量将近17%。2017年，它在欧洲售出将近4万辆摩托车，在美国卖出14.8万辆。

在26日早些时候发布的另一条“推文”中，特朗普痛斥这家他曾誉为“美国制造”典范的企业带头“打白旗”。

特朗普所述“白旗”，相应于哈雷—戴维森公司所面临的市场国际化以至生产国际化现实。当天以邮件形式回复美联社记者提问，这家企业澄清，面向欧洲的生产将转移至“现有国际工厂”，具体情况预计7月24日发布第二季度财务报告时公开。