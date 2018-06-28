美非法移民遭“骨肉分离”追踪-法官限时美政府安排亲子团聚

惠晓霜（新华社专特稿）

美国一名联邦法官27日裁定，总统唐纳德·特朗普所辖联邦政府必须在30天内安排遭关押的非法移民及其子女团聚。

联邦地区法官达纳·萨布拉对一起诉讼作出裁决，要求联邦政府30天内安排“零容忍”政策下遭关押的非法移民及其未成年人子女团聚；对5岁以下儿童，必须在14天内团聚；10天内必须让家长与子女通电话。

萨布拉还下令，今后禁止政府采取这类亲子分离的举措，除非家长不适合或者不愿意与子女在一起。

诉讼由美国民权联盟代表一名7岁女孩和一名14岁少年提起，两人都由美国政府当局强行从家长身边带离。

国内外舆论压力下，特朗普20日签署行政命令，停止执行隔离非法移民家庭中成年人与子女的做法。5月初至6月初，超过2000名子女被迫与家长分离，其中不乏幼儿甚至婴儿。

尽管特朗普下了命令，放弃施行两个月的做法，美国民权联盟指认政府没有落实亲子团聚的具体计划。这一团体的律师李·吉伦特说，孩子们每个晚上都在哭泣中睡去，不知道是不是能再次见到父母。

强行分离的政策在美国国内外受到广泛舆论谴责，联合国同样对美方做法提出批评。

美国首都华盛顿和17个州的司法部长27日联合起诉，反对特朗普政府的做法。纽约州司法部长芭芭拉·安德伍德写道：“把孩子与父母分开不人道、无良知、非法，我们提起诉讼，以阻止它。”

法官萨布拉在裁决书中写道：“形势已经达到危机程度，媒体对移民家庭在边境遭隔离的报道铺天盖地，人们在抗议，官员们在发话，国会在威胁采取行动。”

美国司法部长杰夫·塞申斯当天辩护，称政府的做法顺应民意。“这是特朗普时代，”他在洛杉矶告诉一个保守派团体。

示威民众在塞申斯发表讲话的酒店前集会。当他所乘汽车抵达时，人们高喊反对口号，警方逮捕25名示威者。