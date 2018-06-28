静安警方扮演“骗子”给居民打诈骗电话8通回访电话中7人识破伎俩有人还斗智斗勇-“我不犯罪有何法律责任？你是骗子！”

晨报记者 吴艺璇

近日，市民李阿姨接到自称是张检察官的来电：“经查明，你申请的188开头的电话号码涉嫌一起诈骗案，号码将被停机。有部分赃款打入了你的银行账户，我们需要对你进行资产清查，请你将你名下的银行账户和余额申报给我们，并将这些资金转至专案组的安全账户。”

正当大家为李阿姨捏把汗的时候，李阿姨识破了“骗子”的伎俩，并挂断电话。其实，电话那头的“骗子”是上海市公安局静安分局的社区民警所扮演。这通电话，是社区民警留给居民的防范电信诈骗“课后作业”，未事先透露，而是让他们亲自体验骗子是如何一步步开展诈骗的。

八成受害者受过防范教育

让民警反串扮演骗子测试辖区居民的想法，源于今年4月中旬。当时，静安公安分局宣传科联合派出所、社区单位共同开展防范电信诈骗宣传时，动了不少脑筋：“许多市民都对电信诈骗的手段和方法有大致了解，但还是不断会有人上当。除了传统的进社区宣讲、新媒体上宣传、拉横幅、贴海报、印册子，还能通过哪些方式让防范电信诈骗宣传更深入人心？”

静安警方对2018年1月至今，成功劝阻电信诈骗的489例案例进行梳理，结合大调研、民警走访发现，近八成的当事人表示知晓警方或银行关于电信诈骗的宣传，但真的落到自己身上往往惊慌失措，继而一步步落入骗子精心设计好的圈套里。

“居民在听完民警防范宣讲后，亲自体验模拟电信诈骗电话，如果能当场识破的，说明具备了一定的反诈意识；如果未能当场识破，那接下来我们民警就要定期和居委干部、当事人家人一起，点对点加强回访、宣传，绝不能让任何一位辖区居民成为‘潜在的被害人’。”静安公安分局宣传科民警说，让社区民警扮演“骗子”拨打电话回访居民除了测试宣传效果，还能帮民警梳理出电信诈骗的潜在受害人，进行重点宣传教育。

7人过关1人险“中招”

26日下午，民警按照宣讲课上的名单逐一拨打，多数被测试居民一听到陌生口音和电话号码，三两句话就直接挂断。有的还能耐心跟民警扮演的“骗子”聊上一会，但一旦听出涉及到钱款、转账的时候，就非常警觉地挂断电话，甚至还有开口大骂的。其中多位居民在碰到“你涉嫌某项罪名时”都能及时识破，并且要求对方“有本事”找自己的社区民警来了再说。

这是一场民警与居民一同参加的“考试”，既考察居民是否掌握反诈技能，也考验民警的宣讲效果好不好。据了解，当日拨打的8通回访电话中，有7位居民过关，1位居民险些“中招”。

“测试打开了老爸心结”

“平时自己工作繁忙，父亲又是独居老人，上次养老积蓄差点被骗走，不知道他是否真的走出那段阴影。”王老先生的女儿王女士说，这次的测试，彻底把老爸的心结打开了，她和父亲觉得住在社区里更有安全感。

静安警方告诉记者，在调研中他们发现，部分被骗的居民心里往往很难受，还会被别人“另眼相待”，这些经历往往给他们更大的打击。他们不愿意说，更不想去面对。“即使被民警成功拦截、劝阻的，当我们再上门回访时，一些当事人还是很抵触，生怕别人知道他‘戆’得来差点就上当受骗。”大宁路派出所社区民警张明芳说。对此，静安警方在反电信诈骗防范宣传中，有针对性地加入了心理建设内容，鼓励居民遭遇电信诈骗时主动报警，接到“962110”劝阻电话第一时间接听，防止被洗脑受骗。

目前，上海市公安局静安分局对电信诈骗的防阻工作从原来的“事后处置”转化为“事先预警”，综合运用多种科技和信息手段，绝不让任何一位居民成为“潜在的被害人”，有效遏制了此类犯罪的发案势头，进一步提升辖区居民的安全感。

民警冒充骗子打诈骗电话

你猜居民怎样应对“骗子”

[测试1]

王老先生：接到电话与骗子据理力争

家住静安区江场路的王老先生曾经在今年3月下旬遭遇过电信诈骗，险些被骗子洗脑成功，民警在银行ATM机前成功拦截劝阻。因此，像王老先生这样差点上当受骗的居民，成为民警测试回访的重点目标。

“喂，是王建国（化名）老先生吗？你涉嫌一起偷税漏税案。如要洗脱罪名，必须配合我们调查，否则我们将于下午4点上门抓捕你。”民警打开免提后开始电话测试王老先生。

没想到，电话那头的王老先生竟和“骗子”有理有据地“斗争”起来。“据我所知，国家机关从来没有所谓的‘安全账户’，社区民警上课都说了的；其次，上门抓捕为什么还通知我？难道不怕我提前逃走？”

与此同时，王老先生家的门铃也响了，另一路民警也赶到他家里进行解释，告知了这是警方正在开展的模拟测试。

[测试2]

李老先生：起初听从，后被老伴劝阻

而居民李老先生的反应，却险些未通过“骗子”的测试。“你告诉我要具体准备哪些材料？全部银行卡都要带去吗？”听到“骗子”要求将资金转至安全账户中，李老先生在电话里声音有些颤抖，言听计从。

社区民警挂断了电话，立即和同事赶往李老先生家中。这时，李老先生已恢复了平静。原来，李老先生的太太张阿姨也一直在旁边听他通话。看到李老先生神情慌忙地翻存折时，之前听社区民警讲过防范宣传课的张阿姨，立即点醒了丈夫。

“我一听这个套路，肯定是骗子，我们家老头子一开始还不相信，我就在网上找了新闻给他看。”看到站在门外的社区民警，张阿姨很是自豪地展现自己的学习成果。站在妻子身后的李老先生，满脸不好意思：“辛苦你们，大热天还跑一趟。现在我知道了，以后肯定不会上骗子的当。”

[测试3]

潘老先生：涉嫌？那你来抓我好了

“潘先生，您好。这里是中国电信工号9527，很抱歉地通知您，您的主叫号码，189号码72小时之后停机，您于5月15号申请过一个188的附属电话号码，在本市涉及一起重大的诈骗案……”

话音未落，电话那头的潘老先生便激动地喊：“什么诈骗？”

“建议您赶紧向属地派出所报案，请他们调查清楚。”

“报案，报什么案啊？”

“因为您这个号码涉嫌重大诈骗案件，您尽快请他们查清楚，这样就不必承担法律责任了。”

“我有什么法律责任，我不犯罪我有什么法律责任？你给我去报案好了呀。”

“我把电话转接到110联动系统，您直接跟110的警官说。”

“不要说了，我电话挂掉了。”

很快，民警又自称是“110联动系统”转接的“张检察官”再次对潘老先生进行测验：“您是否认识一个叫陈××的人，他涉嫌一起900万元的诈骗案件。”

“诈骗案件，那你们去抓好了。”潘老先生说完后，“张检察官”解释称：“因为我们查询到有部分赃款转移到你的账户，你现在被列为涉案嫌疑人。”

还没等对方说完，潘老先生的耐心已经被“磨没了”：“涉嫌？那你来抓我好了。你是个骗子吧？你肯定是个骗子！我挂了。”

[测试4]

章先生：直接挂断了第二通电话

“您好，是章先生吗？这里是中国电信工号9527，很抱歉通知您在5月份申请的188电话号码……”还没等社区民警说完，章先生便打断对方：“我没有申请这个电话。”

“您肯定申请了，我是中国电信的客服，来找您核实的。”

“没有的，没有的。”章先生说完便挂断了电话。

当民警打算再次以检察官的身份联系章先生时，章先生并没有接听电话，直接挂断。