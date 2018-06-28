“美女”主动加好友？男子招架不住“诱惑”-“投资”25万人民币结果只剩3美元

晨报记者 吴艺璇

业务员通过注册虚拟女性微信号，主动添加“附近的人”，目标群体为30岁左右的男子，通过日常聊天建立情感基础，视情发展为客户。有“美女”教你投资，一些男子招架不住，受诱惑后便注入资金。然而，这些人最终却把钱砸在了一个完全虚构的交易平台里，最终结果只能是血本无归。

日前，经过长达两个多月的侦查，上海松江警方在“严扫净保”专项行动中，捣毁了一个专门利用虚假网络外汇交易平台，诱骗被害人炒外汇实施诈骗的犯罪团伙，共抓获张某、刘某等犯罪嫌疑人78名，随后又在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人，涉案金额高达1100万元。

资金流向子虚乌有的平台

今年1月，家住上海松江的李先生（化名）听网友说，通过一个境外平台炒外汇期货，收益回报远高于国内的股票等投资平台，李先生信以为真，经不住业务员张小姐的推荐，很快完成了软件安装、用户注册等工作，并注入了25万元的资金用于外汇期货投资。

刚开始，经过起起伏伏，账户里确实盈利了五六万元。但没过多久，行情风云突变，25万元的本金根本受不住几波冲击，账户余额很快只剩下区区3美元。3月5日，李先生怀疑其中有诈，便向上海市公安局松江分局报案。

上海松江警方迅即成立专案组全力攻坚破案，通过对案件的串并梳理，很快便查明李先生的遭遇绝非个案，更不是普通的投资损失，他的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台。

据此，警方快速反应，对涉案的银行卡、微信等进行了大量的梳理。随着侦查工作的不断深入，一个职责分工明确、运作体系成熟的犯罪团伙逐渐浮出水面。

以30岁左右男子为目标

经缜密侦查，警方逐渐掌握了该犯罪团伙的主要作案手法，即诱使被害人将资金注入一个子虚乌有的外汇期货平台，虚构行情，让绝大部分被害人始终处于亏损，即便是极少数的人能够从中盈利，也会设置各种障碍，令其难以提现，并最终通过各种手段致其亏损。

团伙中人数最多的一个层级是业务员，通过注册虚假的女性微信号，并通过虚拟定位，主动添加附近的人，目标群体为30岁左右的男子，通过日常聊天建立情感基础，再对其资金背景、期货常识等进行探底，随即视具体情况发展成客户，引诱其注入资金。

因为业务员大多为男性，如果被害人要求传送照片或视频聊天，团伙中会专门安排年轻女子配合完成。每位小组长负责管理五六名业务员，主要负责汇总业绩、同意发展客户等，同时还会结合自身的诈骗经验，解决一些棘手的问题，防止被害人起疑。组长的上级分别还有部长和总经理，分别负责制定犯罪计划和体量控制。

4月27日下午，专案组在市公安局反诈中心等单位的指导协助下，多点同时收网，分别在福建泉州、厦门及上海杨浦等地抓获张某等78名犯罪嫌疑人，随后又顺藤摸瓜，在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人。

警方提示，切勿轻信“高额利润”的骗局，高回报与高风险往往如影随形，应当切实增强理性的投资意识，尤其是针对专业性较强的投资领域，在不熟悉交易规则和相关知识前，应当谨慎入市。随着智能手机和社交软件的不断普及，也应对网上交友保持警惕，切勿轻易透露个人信息，以免受骗上当。