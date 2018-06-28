以塑料垃圾桶申报的5个集装箱 装的竟然是6000多箱烟花爆竹-涉案4人被提起公诉

记者 黄慧青 通讯员 陈岚

晨报讯 去年6月，上海港码头上以普通货物申报出口的5个集装箱内竟被发现装满了烟花爆竹，一旦发生自燃或爆炸,后果将不堪设想。今年5月底，虹口区检察院以危险方法危害公共安全罪对涉案的被告人严某、张某、高某、蔡某等4人提起公诉。这也是本市提起公诉的首例瞒报烟花爆竹出口案件。6月26日，本案开庭，虹口区检察院检察长曾国东出庭支持公诉。

经查，这5个集装箱的货物最初是以塑料垃圾桶进行申报的，由湖南浏阳运往上海，有关部门在查验时发现，除了外层有少量塑料垃圾桶外，其它货物都是烟花爆竹。经过进一步调查，集装箱内共含有26种烟花爆竹，共计6000余箱。

经鉴定，这批烟花爆竹均为1.4级爆炸品，火药总量约为70余吨。据了解，烟花爆竹进出口业务的申报运输等都有严格的规定，烟花爆竹出口必须由专业的危爆货代公司进行货运代理，确保烟花爆竹在运输存储过程中的安全性。由于这5个集装箱的烟花爆竹被瞒报为普通货物，没有按照危险品要求进行运输和存储，一旦发生安全事故，后果将不堪设想。

据被告人严某到案后供述，去年他接到一笔中东国家客户的订单，但由于该客户未提供烟花爆竹进口许可证，无法在进口海关提取这些货物，严某便找到中间人帮忙搞定此事。中间人安排张某负责货运代理，张某联系进出口报关代理人高某将烟花爆竹瞒报成普通货物，之后将货物交由运输员蔡某运输至上海港口。

曾国东检察长告诉记者，本案中瞒报的烟花爆竹已涉及陆运、港口仓储等环节，如发生事故，势必危及公共道路、港口码头不特定多数人的生命安全及财产安全，因此，该行为具有危害公共安全的性质。