IPTV停播CCTV5或因世界杯版权-广电总局：2018年世界杯比赛不允许在互联网电视平台上进行赛事直播和延时播出

晨报记者 吴正彬

眼下正值世界杯踢得热火朝天之际，央视体育频道（即CCTV5）无疑是现在最热门的电视频道之一。然而，这两天不少市民却反映 IPTV 网络电视上的CCTV5停播了，此事迅速引来了大量关注。而原因是什么呢？

中央广播电视总台：

直播世界杯得书面授权

6月26日开始，不少市民都已发现：点开IPTV上的CCTV5，会提示用户“应央视相关要求，该频道暂停播出。”不仅是CCTV5，CCTV3（综艺）、CCTV6（电影）、CCTV8（电视剧）这三个收视率较高的央视频道在IPTV上也停播了。据上海电信方面介绍，IPTV 是上海电信与上海文广下属百视通公司合作的电视业务，四个频道何时能在IPTV上恢复播出，还需等待上海文广的通知。

据业内人士分析，此次CCTV5在上海电信与百视通合作的IPTV上停播，很大可能是央视为了保护世界杯节目的版权，至于其他几个频道也被停播，则可能是出于其他一些原因。

据了解，6月以来，中央广播电视总台、国家广电总局、国家版权局等陆续采取措施保护世界杯赛事节目版权，防止侵权现象发生。

6月5日，中央广播电视总台发布了2018俄罗斯世界杯相关节目版权声明，称根据国际足联授权，其拥有此届世界杯中国大陆地区独家全媒体转播权及分授权权利。未经书面授权，任何机构或个人不得在中国大陆地区通过电视、广播、互联网、移动通讯网、IPTV、互联网电视、移动媒体电视、各类应用软件及其他任何音视频转播技术或平台以直播、延迟播出、点播、轮播、下载或剧场院线播放、公共场所播放等其他任何方式使用2018年世界杯比赛的音视频节目内容、广播电视信号或任何相关素材。

同样是6月初，国家广电总局发出通知，称根据互联网电视管理的181号文，2018年俄罗斯世界杯比赛不允许在互联网电视平台上进行赛事的直播和延时播出，否则都属于违规，只能在赛事结束后提供比赛点播服务。

6月14日，国家版权局公布2018年度第五批重点作品版权保护预警名单，2018俄罗斯世界杯赛事节目入选。根据要求，直接提供内容的网络服务商未经许可不得提供版权保护预警名单内的作品。

专家：

版权保护会越来越严格

通信行业资深专家项立刚表示，相比于一些欧美国家，国内对版权的保护要显得宽松很多。不过，虽然目前国内对版权的保护还相对较松，但版权保护越来越严是一个必然趋势。因此，未来随着版权保护不断加强，一些实力更强、能够买下更多版权的企业必然也会掌握更多的内容资源。然而，这也可能会加剧侵权盗播现象的发生，所以今后仍然要继续坚持更有力地防范、打击侵权盗版。

那么，就此次 CCTV5在IPTV上停播一事，用户的利益又该如何保障？对此，项立刚认为，一些内容本身就得经过授权后才能进入网络电视平台——例如一些付费内容，用户购买相应的网络电视服务，并不代表着他购买了这些内容，也就是说，他办理网络电视服务的费用里并不包含这些内容，无偿获得这些内容并不是用户的应得利益。因此，这次CCTV5在IPTV上停播，或许的确会给不少用户带来不便，但却不能说其侵害了用户的利益。