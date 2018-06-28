昨早高峰乘客接连擅自“拉闸” 1号线列车迫停影响全线运营

记者 钟晖

晨报讯 一次仅耗时4分钟的车门故障排除，却因又接连发生三扇车门遭遇乘客擅自拉动紧急停车装置，从而导致列车累计延误约13分钟，后续列车及全线运营也均不同程度受到影响。这是昨天早高峰期间在轨交1号线上发生的罕见一幕。截至记者发稿时，轨交警方仍在介入调查此事。

当天上午8点22分，1号线往莘庄方向的一列车在即将到达中山北路站时，突发车门故障。因安全保护机制的作用，列车停驶，此时列车距离站台约100米。司机迅速执行排故流程，处置完毕后回到驾驶室，耗时仅4分钟。孰料，司机操作期间，有乘客擅自启动了第三节车厢第三扇车门的列车停车紧急装置，导致原本已经排除故障的列车，又因保护机制的作用而无法开动。

此时，司机通过车厢广播提示乘客：不要擅动列车紧急装置，同时第二次穿过车厢密集客流，于8点28分到达事发处，现场手动复位紧急装置，确认正常后返回司机室。由于列车停驶时间的人为叠加，或许是感觉不适的原因，又有其他乘客启动了第五节车厢第一、第二扇车门的两处紧急停车装置，导致该列车仍旧迫停原处。

当时为8点33分，司机第三次穿越高峰客流，到达两扇车门处，恢复列车紧急装置。8点35分，司机再次回到司机室开动列车，该事件致使列车累计延误约13分钟。

上海地铁分析说，此次事件的三次“拉闸”，第一次是最不应该的，也是最没有道理的。而后面两次“拉闸”是因为前面累积了时间，个别乘客出现身体不适，因此在某种程度上尚能给予理解。

此外，当该车到达中山北路站后，有三位乘客反映胸闷不适，车站迅速采取措施并慰问，其中一位乘客当场休息后自行恢复离开，另两位乘客则就近就医，经检查均无大碍并恢复。