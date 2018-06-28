白鲸将“回家”-■来自长风海洋世界，明年春天运走　■会生活在一个露天水域鲸鱼保护所

晨报记者 郁文艳

长风海洋世界的2头表演白鲸“小灰”和“小白”将要回到它们海洋里的家了——世界上第一座露天水域鲸鱼保护所，这个保护所位于冰岛境内赫马岛的一个幽静港湾内。

据悉，白鲸表演一直以来是长风海洋世界的经典项目，两头白鲸搬家后，长风海洋世界将更换新的娱乐项目。

广泛考察后选定新家

一直以来，长风海洋世界白鲸表演馆的白鲸表演是深受小朋友喜欢的娱乐项目。最早是白鲸“伟伟”、“君君”，然后是“小白”和“小灰”都为游客带来了欢笑。

当地时间周二，英国海洋生物保护慈善机构海洋生物基金会（Sea Life Trust）宣布，来自上海长风海洋世界的白鲸“小灰”和“小白”将成为世界上第一座位于冰岛的露天水域鲸鱼保护所的“居民”。这一开创性的海洋动物保护公益项目是该基金会和鲸鱼与海豚保护组织（Whale and Dolphin Conservation WDC）合作开展的。而据了解，英国海洋生物基金会是默林集团创立的，而长风海洋世界正是隶属于默林娱乐集团。

2头白鲸的新家位于冰岛南部海岸赫马岛的Klettsvik海湾，它们将于明年春天抵达，在那里享受更高品质的生活。

之所以选择冰岛的这个港湾，相关团队也是经过了广泛的考察，先后考察了俄罗斯、北美洲、挪威、苏格兰等地的海域，最终选择了冰岛。冰岛这个岛屿附近的海水更接近白鲸老家的海水，并且当地的生物多样性非常丰富。Klettsvik海湾有近3.2万平方米，最大水深达10米，可以为白鲸提供充分的空间来游泳、探索和潜水。同时，这个港湾还可以让英国海洋生物基金会建造必要的保护设施，来监测和评估白鲸的生活。附近，还会建设游客访问和科普教育中心，让公众更好地了解这个项目以及野生动物保护。

运输过程将花30小时

据透露，目前，如何长距离运输这2头白鲸正在由全球专家团队细致制定中。这次长途旅行距离有9200多公里，将花费30小时来完成。

首先，2头白鲸将被单独放置到根据它们的身体条件度身定制的担架上，然后小心翼翼地放入特制的运输箱内，接着，用吊车从水族馆吊入2辆货车中。

然后，2头白鲸将经过陆路运输抵达浦东国际机场，坐上货运专机，飞往冰岛凯夫拉维克机场。

抵达冰岛机场后，2头白鲸将乘坐2艘轮渡，抵达赫马岛，轮渡大约30分钟。

轮渡抵达赫马岛码头后，货车会开一小段路程抵达Vestmannaeyjar小镇，在那里，“小白”和“小灰”将被转移到白鲸庇护所的岸边设施内，然后放到特殊的照顾池内，接受长途旅行后的各项评估。

从现在开始，白鲸每天的身体状况都会进行监测和评估，以确保它们适合长途旅行。整个旅行过程中，专家会全程陪同，进行心律、呼吸监测，确保它们保持镇静，尽量减少紧张情绪。

饲养员不舍分离

英国海洋动物保护基金会专家马克·托德表示，“小灰”和“小白”的身体状况目前非常良好。长风海洋世界白鲸表演馆负责人表示，2头白鲸和他们朝夕相处了7年，感情非常深厚，让它们回归自然是一个非常重要的决定，我们将全力配合相关机构，让项目顺利进行，“我们已经在做相关准备，包括调整它们的饮食。”

长期训练它们的驯养员表示，虽然不舍得与2头白鲸分别，但“它们来自大自然，回归大自然肯定是更好的选择”。

[小灰小白档案]

小灰

年龄：12岁 ；性别：雌性；老家：俄罗斯； 重量：约900公斤； 长度：约4米；饮食：爱吃鲱鱼和多春鱼

性格：是一头非常活泼好动的白鲸，总是对新鲜事物充满好奇，并乐于学习。

小白

年龄：12岁；性别：雌性；老家：俄罗斯；体重：约900公斤；长度：约3.9米；饮食：鲱鱼和多春鱼

性格：是一头腼腆的白鲸，比小灰内向多了，但也喜欢和照顾它的人玩耍、亲近。