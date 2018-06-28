夜游公园“火”-■上海植物园40个名额3分钟抢光　■滨江森林公园、世纪公园也加入

晨报记者 郁文艳

暑假即将正式开启，夏令营、亲子游市场持续火爆。沪上几大公园开展的科普夜游、夏令营今年都已启动报名，今年的报名情况同样火爆：上海植物园7月1日一期夜游40组家庭名额，上线3分钟即被抢光，辰山植物园在“上海发布”上送出30个免费夏令营名额，世纪公园、滨江森林公园今年首次“杀入”夏令营市场。

有公园送出30个免费名额

6月26日中午12点，上海植物园今年的“暗访夜精灵”夜游活动的第一期正式通过淘宝上架，仅用3分钟，40组一大一小的家庭名额即被抢光。

上海植物园是申城最早开展夜游活动的公园之一，“暗访夜精灵”活动今年已经进入第10年，成为了申城公园夜游的知名品牌。名气响了，但因为人手、场地等条件的限制，每一期夜游的人数不可能很多，所以，每年暑假报名通道一开通，总是遭到秒杀。

辰山植物园的“辰山奇妙夜”夏令营也开展了多年，每年的活动也都吸引了众多小朋友，场次一直排到8月接近开学。昨天，园方通过“上海发布”赠送福利，招募30个免费夏令营名额。据称，每个名额价值500元，30个总价值1.5万元。

上海动物园的“动物园奇妙夜”夜游活动开展已经20多年，可谓申城夜间自然科普教育的鼻祖。相对而言，动物对小朋友的吸引力要强于植物，而部分动物又是夜行动物，也就是说，只有晚上才能观察到它们活跃的身影，比如狼的眼睛发出绿光。所以，报名通道一开放，名额也要靠抢。

夜游总体收费不高

目前，绝大部分公园的夜游、夏令营都是本着公益、科普的目的，因此，收费并不高。比如，“动物园奇妙夜”4个小时场一大一小的收费是400元，包括一顿晚餐、手工材料费、门票等。共青森林公园的“探秘夜森林”持续7小时，收费298元/人。

不过，除了承担科普教育的任务外，夜游、夏令营同样也是公园吸引客流、提高人气的重要活动。今年，世纪公园、滨江森林公园也正式加入了夜游“市场”。世纪公园的夜游以认知公园内的植物、昆虫为主，由于是首次尝试，因此今年的场次安排并不多。滨江森林公园今年也是首次推出夏令营活动，该园的夏令营有些与众不同，一个是房车英语夏令营，还有一个是树屋搭建，都收费较高。其中，森林树屋精灵夏令营包括在森林里搭建一个木屋、植物识别、天文知识学习等内容，对小朋友年龄有一定要求，每人的费用5000多元。

各公园着力打造特色

纵观各大公园的夜游、夏令营活动，有不少相同之处，当然也有各自的特色。而这些特色，加上现场活动组织是否有序，科普讲解是否到位、通俗易懂，让小朋友在玩中学到知识，是家长考量要不要报名的重要因素。

认知动植物，是各大公园夜游、夏令营最大的共通之处。认知的动物大多包括萤火虫、青蛙、甲虫等，当然，上海动物园和野生动物园凭借其自身特色，在认知动物方面比其他公园有一定优势。上海植物园的“暗访夜精灵”是做出了一定品牌知名度，辰山植物园的“辰山奇妙夜”因为是2天1夜的夏令营，所以在内容上可以更为丰富，除了认知植物，还包括树叶拼贴画、植物标本制作等。世纪公园今年设计了一个让小朋友捕捉昆虫的环节，希望可以与其他公园的夜游稍有不同，吸引亲子家庭。共青森林公园利用“森林”做了一点小文章。当然，最与众不同的是滨江森林公园的夏令营，最大的特色是住房车、学英语、在森林里搭木屋。

[部分公园夜游活动]

1、上海动物园“动物奇妙夜”

活动A：“动物奇妙夜”，活动时间：6月29日—8月26日，共28期。

活动B“炫徒教育动物奇妙夜之特别版——发现动物园的秘密”，活动时间：7月14日——8月4日，共4期。

2、野生动物园“夜探上野”活动

活动时长：6月30日启动，两天一夜

3、辰山植物园“辰山奇妙夜”暑期夏令营活动时间：6月29日—8月25日，共14期。

4、上海植物园“精灵之约 暗访夜精灵”

活动时间：园区版6月30日—8月中旬，共20期；社区版32期。