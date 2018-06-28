快递员进小区要穿黄马甲、领门禁卡-当天送件结束后归还，“专用门禁卡”内隐藏编号对应快递公司

晨报记者 张立

为了保证小区安全性，进小区大门要刷卡，进公寓楼要刷卡，坐电梯还是要刷两次卡，“快递有时候已经到了小区门口，但是送到客户家起码还要半小时”。回忆起一个月前在普陀区石泉街道品尊国际小区内送快递的经历，顺丰快递员王师傅依然充满无奈。

如果方便给快递员开通门禁卡，又担心小区居民的安全问题，为了打破这样的僵局，从今年5月份开始，品尊国际的物业与各家快递公司达成协议，进入小区的快递员每天去物业领取配有相应标志的“快递专用门禁卡”和黄马甲，可以自由进入小区，当天送件结束后归还。

用身份证换小区全通卡

考虑到小区住户的安全问题，普陀区石泉街道品尊国际小区有着严格的门禁管理，进小区大门，进楼道、坐电梯都需要经过门禁。“之前我们没有门禁卡，所以给这里的客户送快递真的非常不方便。”顺丰快递员王师傅告诉记者，进入小区大门需要刷一次卡，走进每栋大楼需要再刷一次卡，进入大楼后乘坐电梯前还要再刷一次卡，最后进入电梯，如果没有门禁卡，快递人员无法按亮楼层按钮。“所以我们必须每次先和客户通好电话，让客户帮我们开门，才能乘坐电梯上楼。”

这样不便的收取快递方式在5月份终于得以解决。从5月份开始，街道自治办会同品尊居委会、业委会(筹)、物业公司、快递公司共同参与，就快递员在社区配送快件的管理问题多次商讨沟通。通过微信、电话、座谈、公告等形式，征询业主意见，制定了《品尊快递配送员管理办法》。快递小哥每天早上凭借身份证到物业处领取配有相应标志的“快递专用全通卡”和黄马甲，可以自由出入小区。

每张全通卡都有编号

每天早上7点30分，品尊小区的物业开始上班，此时王师傅会拉着一车的快递出现在物业门口，用身份证登记信息后换得黄马甲和全通卡，“一样都不能缺少。”王师傅说道。黄马甲是用来让保安知道快递小哥的身份，而全通卡则是为了让快递小哥可以自由出入小区内的不同大楼。

昨天下午，记者跟随着王师傅一同送货，穿着黄马甲的王师傅用全通卡刷开了小区大门，走到快递所在的49号大楼，再用全通卡刷开了大楼的铁门，进入大楼内部，这张全通卡还帮助王师傅顺利进入电梯，“有了全通卡，我可以一次性按不同的楼层，来回送货”。

王师傅表示，以前没有全通卡，快递员只能按亮一层楼的电梯按钮，“比如我要给10楼的客户送件，送完之后必须再折返到一楼，给另外一个楼层的客户打电话，让他们开门，才能再按另外一个楼层的电梯按钮”。王师傅笑道，这样送快递的速度常常会导致客户打电话发现我到了小区门口，但是半小时之后也未必能把快递送到他家，“有时半小时只能送一份快递”。

除了要求快递员进入小区身穿黄马甲之外，万一发生了安全问题，物业又有何解决良策呢？对此，该负责人向记者透露，每张全通卡都有着不同的编号，对应着不同的快递公司，“一旦发生任何问题，我们都可以根据全通卡的编号找到对应的快递公司”。

据悉，目前和品尊合作的快递公司包含顺丰、京东、中通等。顺丰相关负责人也表示，这样的合作一方面能够切实保障社区的安全性，另一方面也为开展快递服务提供了必要的便利。

未来将接入更多快递公司

记者在采访过程中发现，居住在品尊的朱小姐也因为这样的合作有了自己的疑惑，考虑到目前和小区物业合作的快递公司有限，而很多淘宝卖家有着自己的合作快递公司，“是不是意味着，以后我网购就要根据小区合作的快递公司去买东西，其他的快递就会送不进来？”

对此，品尊物业的相关负责人表示，考虑到现在市场上各式各样不同的快递公司越来越多，“的确有一些小的快递公司的快递人员在我们小区送货。”该负责人说道，为了确保安全，这些没有经过合作的快递小哥就需要在进入小区前先在小区保安处进行登记，“如果发现这些快递小哥频繁进入我们小区，那我们就会主动同这些快递公司接洽，看看是否有合作的可能。”该物业负责人表示。