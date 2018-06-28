亲子团雨中徒步探险被困浙东大峡谷-180余人山中搜救逾15小时,被困者全部脱险,最小者仅5岁　组织公司被指忽视当地人工增雨公告，完全没有安全意识

晨报记者 吴艺璇

6月23日晚，大暴雨，溪水暴涨，山路泥泞、湿滑，一个来自上海的徒步旅行团（共33人，实际被困25人）被困浙东大峡谷的原始森林。令人惊诧的是，这个旅行团中竟有11个未成年人，年龄最小的仅5岁。

当晚，浙江宁海县、天台县警方、消防救援人员、120急救人员、水利部门工作人员及当地民间救援力量总计派出180余人，深入山中历经逾15个小时的搜救，最终帮助被困人员脱险。

为什么会有那么多未成年人出现在这条牵涉到穿越峡谷、溪流的探险线路中呢？记者调查发现，家长们事先找到“苏州优思考密信息咨询服务有限公司”（以下简称：“优思考密公司”）作为户外拓展的咨询公司，组织成了一个亲子团。

令人颇为意外的是，在23日徒步旅行团被困浙东大峡谷的意外发生后，这家公司仍以此为噱头，自称与旅行社不同的是，他们的项目策划会增加旅行中的“故事性”，可以像《奔跑吧》节目里一样游玩。

徒步旅行团分隔成5处

6月23日上午9时许，来自上海的9个家庭，计划徒步从浙江宁海县张辽村出发沿清水溪到天台县麻珠潭。为防止迷路，他们还聘请了一名当地村民当向导。这个33人的徒步团中，有11名未成年人，最小的仅5岁。

进山前，他们曾看过天气预报，阵雨。“要是有雨我们就在山里躲一躲再走好了。”一位团友说。

然而，时逢梅雨季节，山间的天气变化让团友们始料未及。进山后不久，便飘起了小雨，当时山间的溪水仅仅没过脚踝。下午2点半，下起了大暴雨，山路泥泞、湿滑，溪水暴涨变成了湍急的河流，将这个徒步旅行团分隔成5处，困在河流两侧，相距最远的两组至少有2公里远。

因为水位不断上涨，而大人们身上携带的干粮、零食也不多，几个孩子被吓哭了。他们坚持到下午5点半，山前大雾弥漫，几组团友已经完全迷路，无奈之下，只能拿起手机拨打110报警求助。

180人深入山中搜救

很快，浙江天台县石梁派出所、宁海县黄坛派出所都接到报警电话。几乎同时，上海市公安局指挥中心也接到了报警，但报警的信号断断续续，报警人异常焦急。市局指挥中心接报后，立即将情况通报浙江省公安厅指挥中心核查。

在上海警方接到报警电话的那一刻起，长三角区域警务一体化合作机制就开始发挥它的效用。上海市公安局向浙江省公安厅发出应急协作函请求跨区域合作支援，并与宁海县当地警方保持实时沟通。

救援行动是在与时间赛跑，每条有效信息都能让救援力量离被困人员更近一些。当晚8时许，宁海县警方从现场反馈，团中有8人先期脱困，被困游客实际为25人。

据参与救援的宁海县黄坛派出所教导员虞伟介绍，由巡特警大队、消防大队、黄坛派出所、飞狼救援队、黄坛镇应急小分队五个部门组成的第一批救援力量立即进山，同时联系天台县方面协同搜索，并关闭了上游水库。

由于山上信号不好，救援力量无法联系到被困人员，搜救指挥部立即联系附近村里熟悉山路的村民带路，并分片分组进行搜索。

“当时我们手牵手沿着山路走，碰到急流，就用柴刀砍下树枝自己搭桥，消防队员用绳索拴住树枝，架在两边，救援人员手拉树枝和绳子摸索着过急流。”参与救援的宁海县黄坛派出所王警官说，当时溪水深浅不一：“深的地方没过了半个身子，浅的只没过膝盖。”

至当晚10时40分，宁海县、天台县警方、消防救援人员、120急救人员、水利部门工作人员及当地民间救援力量总计180余人全部深入山中开展搜救。

经过警方4个多小时搜索，被困人员位置基本确定。当晚11时10分，救援现场确认被困人员情况稳定。

“采取抢渡、架滑索等手段强行渡河。”当晚11时15分，救援指挥部负责人果断发出命令，现场救援力量开始搭建临时桥梁和钢索，设法渡河前往游客被困地点。

24日凌晨2时30分左右，救援人员通过抢渡、架滑索等手段陆续抵达人员被困地点。

“我们叫他们找个安全的地方呆着不要动，等待我们救援。当找到他们的时候，孩子们差不多都睡着了，倒是大人们都吓得不轻。”教导员虞伟说：“这里都已经是原始森林了，根本没有路，我们对野草荆棘只能用刀砍、手拔，基本上是连抱带背把这些孩子带下山的。”

24日凌晨5点30分，被困人员全部脱困，第一批15人安全抵达张辽村；上午9时许，所有被困人员获救，无一受伤。

被困旅行团被当作噱头

记者调查发现，这次被困的团友是在网上自发组织的徒步旅游家庭，他们本身对徒步溯溪运动了解不深，便找到了苏州优思考密信息咨询服务有限公司拼团出行。

记者尝试与被困团友取得联系，遭到拒绝，对方表示：“这件事不想追究，也不想再有后续。”

据该游客一位朋友透露，由于优思考密公司没有事先告知危险性，使得这几个家庭险些遭遇生命危险：“明明当地有人工增雨的公告，极有可能暴发山洪，优思考密公司却没有获取相关信息，及时取消行程。本来可以避免的事故，最终需要出动近200人的救援力量。”

公开资料显示，优思考密公司是苏州的一家体验式培训机构，记者以消费者身份咨询时，负责人林先生表示，该公司会针对顾客的需求量身制定出行计划，并配备专业的领队、教练。“想去哪里都可以，只要你们提出要求，我们来操作。我们主要在旅途中设计一些有趣的游戏，把整个旅程设计成一个故事。”林先生特别强调，与旅行社不同的是，他们的项目策划会增加旅行中的“故事性”，可以像真人秀《奔跑吧》节目里一样游玩。

记者表示，将会有7个人以上的团打算在一个月之后出游，随队教练的人数怎么配备？林先生脱口而出：“这要看你们需求，像我们前天刚从浙东大峡谷回来，他们正好是27个人，我们配了5个工作人员。一是保证安全，另一个是旅途愉快，除了教练，也有人负责后勤保障。”林先生表示，费用根据策划情况来定，吃住都是实际的价钱，只收取教练的服务费。

当记者问到，小孩能否一起带着出行时，林先生答应道：“可以的，我们上次就是亲子活动，最小的才四岁。”记者问：“浙东大峡谷那次不是遇险还向警方求助了吗？”林先生稍作停顿说：“不不不，那是突发状况，我们去了很多次了。”

那么该公司接受多大的小孩随团出行呢？林先生表示，建议有自主行走能力的小孩，选择较安全的地方游玩：“这个你们自行判断，浙东大峡谷不太建议10岁以下孩子去，当然你们觉得孩子有能力也可以。”

记者表明身份后，优思考密公司保持了沉默。对于此次徒步溯溪运动是否做了充分的风险评估，为何未及时取消行程等问题，优思考密公司表示：“关于这个事情我们会把所有信息向警方做出反映，目前不方便回应。”

记者调查发现，这家标榜“专业户外拓展”的公司，可提供各种户外旅行策划活动，但其在“国家企业信用信息公示系统”中，公示的经验范围却是：“法律信息咨询（不含诉讼代理业务）、商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、企业形象策划、会展服务、翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，与其经营范围表述的内容并不完全对应。

[业内人士]

高风险户外运动

应该有年龄分级

“高风险的户外运动应该有年龄的分级，不同年龄活动的内容不同。”威森（化名）是一位专业的户外运动爱好者，有多年带未成年人越野跑的经验。他认为，浙东大峡谷这条线路，至少是十二周岁及以上的青少年才有能力参加。

这个27人（含导游等人共33人）的徒步旅行团中，最小的未成年人仅5岁，且未成年人有11人，威森认为，这样的组织者几乎没有任何安全意识：“这一线路牵涉到穿越、进入峡谷，甚至还有溪流，这不是一个简单的亲子聚会。”

董达专职做户外运动已有4年，涉猎多种项目，近三年都在带青少年外出徒步，接受记者采访时，他正带队在敦煌徒步。

“一个难度较大的徒步线路不仅对年龄有要求，对装备的专业性及过往徒步的经验都有要求。”董达说，徒步旅行者应该对线路、应急处理和下撤方案都了然于心，而不是“不知深浅”。

董达认为，能够带在身边参与徒步旅行的孩子，必须是有独立行走能力的，否则对于父母而言他们只是“行李”。

“小朋友很容易放弃，对他们而言，徒步最难的就是坚持。”董达说，一个孩子是否能参加徒步运动，组织者需要做充分的风险预案，“需要对他们的性格、心智和身体能力做一个全面评估”。

“这个徒步旅行团的所谓咨询公司显然没有做好风险评估，他们的策划不够谨慎。”董达认为，考虑到该旅行团因自身失误而造成对警力等救援资源的巨大消耗，该徒步旅行团及其组织者应该承担一部分救援成本。

一位不愿具名的业内人士也直言，应该对组织此次徒步探险的公司进行调查，“凭什么咨询公司组团赚钱，却要让警力等公共资源对其进行兜底式的无偿救援，最终为其不专业的冒险而买单呢”？

“现在黄山已经实施 ‘有偿救援’的方法，我认为从长远来看是很好的，救护车救人也要付钱，凭什么人家冒着生命危险到大山救你却是无偿的？”董达表示，“有偿救援”可以让徒步者提高安全意识，量力而行，避免类似险情的再次发生。