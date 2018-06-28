黄浦区老渔阳里2号 将恢复为红色纪念馆-陈独秀曾在此居住　之前作为民居被使用40年

晨报记者 何雅君

日前，家住黄浦区老渔阳里2号的赵文来接到通知：他所居住的房屋已被列入革命遗址保护项目，本月启动了征收工作，将恢复为红色纪念场馆。

这里本是《新青年》 编辑部旧址，后来毛泽东同志也曾一度在这里工作。这里本身就属于历史保护建筑，赵文来在这里却一住就是40年。

四十年来不敢自行装修

“文物里为何有人长期居住？”这里是一片老式石库门建筑，2号的门口镶着一块铭牌，上面写着：上海市文物保护单位《新青年》编辑部旧址，上海市人民政府一九八零年八月二十六日公布，上海市文物管理委员会立。

穿过天井，走进底楼卧室，东墙上的一块汉白玉石牌又标明了这处文物的另一重身份：“中国共产党第一次全国代表大会决定成立中央工作部，领导当时党的日常工作。一九二一至—九二三年，中国共产党中央工作部在这里办公，毛泽东同志也曾一度在这里工作。”

赵文来说，他和爱人在这里住了四十年。1978年，夫妻俩和老父亲从自忠路一间9平方米的亭子间搬到了这里。房子是爱人单位上海美术设计公司分给住房困难户的。“这幢楼一共有2层，分给我们的是底楼。搬来的时候获悉，上世纪五十年代，这里做过上海革命历史纪念二馆的一部分，后来一度空置了。”赵文来说。

住在这里是有条件的。当年，这是属于卢湾区,区文物保护所的工作人员要夫妻俩答应，房屋结构不能擅自改动，卧室墙上的这块汉白玉石牌不能移除，也不能让家居遮挡。

几十年来访客络绎不绝

据渔阳里历史文化研究会考证，老渔阳里2号原是安徽都督柏文蔚的寓所。1920年冬天，陈独秀离开北京，来到上海，在老渔阳里2号住下来。李大钊和陈独秀约定：我在北京，你在上海，我们分别做建党的准备。这就是中国共产党创建过程中“南陈北李，相约建党”的故事。而上海一系列建党的准备工作，有许多是在这里完成的。中国共产党第一个组织就在这里诞生，第一本中译本《共产党宣言》也在这里完成了校对。

因这段红色历史背景，几十年来，循迹找到赵文来家、要求参观的访客络绎不绝。只要夫妻俩在家，都会给来访者开门。老赵坦言：“说不打扰是假的。有时我们要烧饭了、要午睡了，又有人来敲门，我们只能陪着。但是，既然住在革命历史文物里，让更多的人参观、感受它的风貌，也是我们应该做的。”

然而，随着时间的推移，这座百岁建筑老化日渐严重。墙皮烂得露出了砖头，门窗上的木料也腐朽了。为了保护它，赵文来曾多次写信给上级单位，反映情况。2014年，上海市文管部门出资20多万元，对老渔阳里2号进行了重新修缮，重新粉刷了墙面，涂上了防水层，更换了新木门。2017年，瑞金二路街道携手雁荡居民区，对老渔阳里的弄堂环境也进行了整治，粉刷了墙面，拆除了违建。

确定征收列入遗址保护

老渔阳里和文物的面貌在逐渐变好，可什么时候才能让老宅恢复革命文物应有的作用？2014年至2017年，几位市政协委员曾经多次呼吁并上交提案，建议将这处老宅恢复成为面向公众开放的红色纪念场所。

今年6月，市政协委员呼吁的事情有了眉目。黄浦区第一征收事务所接到上级单位的通知，决定将渔阳里2号列入革命遗址保护项目，拟恢复为红色纪念场馆。目前正在对该处房屋进行征收，安排住在这里的4户居民迁往他处，赵文来家也在其中。

在黄浦区党史研究室主任张健看来，黄浦的红色资源一直存在，如今更是随着发掘的深入而被激活。据黄浦区有关部门介绍，区里正在系统梳理革命遗址遗迹的资料档案，逐步建立数据库。此外，各部门都在结合自身特色，设计与红色地标融合的活动。