城事|今明有大到暴雨

主要降水时段在今日午后到夜里周五到下周初最高温回落至30℃

晨报记者 徐妍斐

昨天，申城发布今年第二个高温橙色预警信号。不过，随着梅雨带南落，今明两天大到暴雨又要来了。

气象预报显示，随着又一轮雨水的到来，申城的气温将有所回落，但由于空气中湿度较高，体感仍然十分闷热。

今天最高温有35℃

昨天，申城最高温又飙升到36.6℃，比前天的26日仅少了0.1℃。这个高温预警的时间也显得很长，8时53分上海中心气象台就发布了，直到18时23分才结束。在全市大部分地区都很炎热的情况下，崇明最高33.8℃，反倒显得相对“清凉”。连续两天的高温，反倒让人期待一场酣畅淋漓的雨，哪怕是在黄梅季节。

受梅雨带南落影响，今明两天本市将有大雨到暴雨过程，主要降水时段出现在28日午后到夜里，以对流性降水为主，雨量分布不均。过程累积雨量可达50-80毫米，局部地区80-100毫米，并伴有短时强降水，雷电和7-9级雷雨大风，小时最大雨强30-50毫米。

另外，30日-7月1日本市受梅雨带影响，仍将有较明显降水。

随着副高的东撤，加上雨带南落，处于雨带附近的上海气温终于将开始回落。不过，今天最高温可能仍有35℃，加上湿度高，可能体感非常闷热。本周五到下周初最高温将回落至30℃附近。

体感江南比华北不适

上海不是唯一被高温笼罩的地区。这一轮高温天气的范围由南至北，不过华北、江南的高温成因与体感各不相同。

国家气象中心正研级高级工程师鲍媛媛表示，6月下旬华北等地出现高温是正常的天气现象。“此时，太阳高度角逐渐偏北，北方地面接收的热量比之前更多。同时，近期，华北一带受中纬度西风带高空暖脊天气系统影响，盛行下沉气流，多晴空辐射，天空云层较少，所以白天气温上升很快。”

天气同样炎热，华北和江南的人们的炎热感受却大不相同。“华北的高温受中纬度高压暖脊影响，空中水汽含量较少，同时昼夜温差较大，人体感受为干热。江南一带受副热带高压影响，空气中水汽含量较多，表现为湿热。同时，由于空气中含水量多，夜间气温下降慢，一天中炎热时间较长。相对来说，同是高温，华北的高温天体感比江南要好受一些。”（网站首页图：晨报资料图片）