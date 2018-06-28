仰仗花青素，“黑蔬菜”流行-30元/斤的“黑番茄”愿意尝尝吗　目前市面上“黑蔬菜”约有十多种

记者 谢克伟

晨报讯 黑番茄、黑青菜、紫花菜、紫生菜……随着科研人员的不断开发和引进，越来越多的“黑蔬菜”出现在餐桌上。不过，“黑蔬菜”较多地为餐馆和宾馆做菜所用，而不是在普通菜市场销售，其售价一般要高出常规品种的三四倍（有的甚至更高），其中黑番茄最高售价30元/斤。

“黑蔬菜”不是指颜色是黑色的蔬菜，而是指颜色为紫色或深紫色的蔬菜，“黑蔬菜”大都含有花青素，而花青素被认为是一种保健品和护肤品，花青素对人体而言，是一种很强的抗氧化剂，对人体的衰老有预防作用。另外，花青素还被认为具有保护视力、抗癌症、修护肌肤等功效，因此，近两年很受追捧。

记者昨天在崇明一种植基地看到，黑番茄有两种，一种叫黑珍珠，另外一种叫紫太郎，黑珍珠只有半两左右重，紫太郎略大，大概一个在二两左右。不管是黑珍珠还是紫太郎，颜色都是深紫色的，外观看起来像打过蜡一样鲜艳，紫黑色中透着光泽。拿一个尝一尝，糯中带着酸甜，口感与平常吃到的番茄没有太大区别。

据介绍，黑番茄的种子来自日本，目前上海本地大概有四五百亩的种植面积，5至8月份是黑番茄收获季节。黑番茄可以生吃，也可以凉拌做色拉等，但不宜炒着吃，其零售价格在20-30元/斤，主要供应餐馆、宾馆等，很少在菜场、普通超市露面。记者昨天在宁海东路菜场、宁波路菜场、人民路菜场和部分联华超市等了解情况，均未发现有黑番茄销售。

据悉，除了黑番茄，市农科院谢祝捷研究员新近研究成功紫花菜，颜色呈富贵紫色，吃起来甜脆，可以做色拉，也可以炒着吃，其售价在10元左右/斤，是普通花菜的3倍。目前在上海本地种植500余亩，另外在江浙地区分别种植了近千亩。市农技中心相关负责人说，目前沪上销售的“黑蔬菜”大概有10多种，种植面积都不多，属于小品种蔬菜。