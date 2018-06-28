二论学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想

共青团中央

如何认识看待青年、如何开展青年工作，是马克思主义政党始终面临的重要理论和实践问题。党的十八大以来，习近平总书记高瞻远瞩，谋篇布局新时代，围绕青年工作提出了一系列重大战略思想、重大理论观点，形成了关于青年工作的重要思想，深刻阐明了党的青年工作的地位作用、目标任务、职责使命、实践要求，把我们党对青年工作的规律性认识提升到了新的高度，开辟了马克思主义青年观的新境界。

高度重视青年地位作用

习近平总书记在党的十九大、庆祝中国共产党成立95周年大会等党的重要会议上多次强调，“青年是祖国的未来、民族的希望，也是我们党的未来和希望”“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望”“中国梦是我们这一代的，更是青年一代的”，从事关实现中华民族伟大复兴中国梦、事关党和人民事业全面发展的战略高度看待青年，重视青年作用、依靠青年力量。更对青年工作亲自谋划、亲身指导、亲切关怀，一次又一次参加青年活动、回复青年来信、研究部署青年工作，对青年倾注大量心血，要求全党“做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人”。在习近平总书记关于青年工作的重要思想指引下，青年接续奋斗追梦圆梦深入人心，“党管青年”原则不断深化，青年发展成为国家战略，青年在历史进程和时代发展中的定位得到前所未有的提升。

深刻揭示青年成长方向

青年一代健康成长为党和人民事业的继承者，不是自发的，而是需要指引教导、严格要求。习近平总书记突出强调“为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，是中国青年运动的时代主题”，要求广大青年勇担时代重任，同人民一道拼搏、同祖国一道前进，做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，用一生践行跟党走的理想追求。这为青年立心立志锚定了方位、指出了路标。对于青年的学习、奋斗、创造、奉献，习近平总书记先后提出了“坚定理想信念、练就过硬本领、勇于创新创造、矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格”的“五点希望”，“勤学、修德、明辨、笃实”的“八字真经”，“志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓”的“十六字诀”，“爱国、励志、求真、力行”的“四点要求”，用对青年成长规律的深刻洞察，用自己的人生启示和青年时期奋斗历程，送给了青年一部“成长指南”。

热忱关怀青年成长发展

青年是未来，也是现在。习近平总书记关于青年工作的重要思想坚持全面、辩证、发展的马克思主义基本原理，强调青年利益与人民整体利益的一致性，既把青年视作未来的创造者、重视青年长远发展；又关心青年现实问题，要求“为青年驰骋思想打开更浩瀚的天空，为青年实践创新搭建更广阔的舞台，为青年塑造人生提供更丰富的机会，为青年建功立业创造更有利的条件”。既把青年看作推动经济社会发展的有生力量；又把青年看作需要社会更多关爱的群体，指出“当代青年在成长成才、身心健康、就业创业、社会融入、婚恋交友等方面也面临着新的困难和问题”，关注和了解青年的需求，尊重和照顾青年的特点，把促进青年发展放在更加优先的地位。在习近平总书记亲自领导下，新中国历史上第一个青年发展规划《中长期青年发展规划（2016-2025）》出台，党的青年工作实践推进到了历史新阶段，开启了中国青年事业新篇章。

建好建强为党做青年工作的群团组织，是习近平关于青年工作的重要思想的重要组成部分。习近平总书记对共青团改革发展高度重视关怀，亲自谋划部署，要求共青团必须坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，牢牢把握根本任务、政治责任、工作主线，保持和增强政治性、先进性、群众性，始终紧跟党走在时代前列、走在青年前列。风正扬帆正当时。全团一定要深刻学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，理解把握其中蕴含的不断丰富和发展的马克思主义青年观，坚持政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，奋力为党团结凝聚青年，在东风浩荡、生机勃勃的新时代，奏响青春奋进的最强音。