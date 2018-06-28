习近平的这封信引发共鸣

牛犇同志：

你好！得知你在耄耋之年加入了中国共产党，实现了自己的夙愿，我为此感到高兴。

你把党当作母亲，把入党当成神圣的事情，60多年矢志不渝追求进步，决心一辈子跟党走，这份执着的坚守令人感动。

几十年来，你以党员标准要求自己，把为人民创作作为人生追求，坚持社会效益至上，塑造了许多富有生命力、感染力的艺术形象，受到人民群众高度评价和充分肯定。希望你发挥好党员先锋模范作用，继续在从艺做人上作表率，带动更多文艺工作者做有信仰、有情怀、有担当的人，为繁荣发展社会主义文艺贡献力量。

顺祝身体健康、生活幸福！

习近平

2018年6月25日

新华社北京6月26日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6月25日给新近入党的电影表演艺术家牛犇写信，勉励他发挥好党员先锋模范作用，继续在从艺做人上为广大文艺工作者作表率。

习近平在信中说，得知你在耄耋之年加入了中国共产党，实现了自己的夙愿，我为此感到高兴。

习近平指出，你把党当作母亲，把入党当成神圣的事情，60多年矢志不渝追求进步，决心一辈子跟党走，这份执着的坚守令人感动。

习近平表示，几十年来，你以党员标准要求自己，把为人民创作作为人生追求，坚持社会效益至上，塑造了许多富有生命力、感染力的艺术形象，受到人民群众高度评价和充分肯定。希望你发挥好党员先锋模范作用，继续在从艺做人上作表率，带动更多文艺工作者做有信仰、有情怀、有担当的人，为繁荣发展社会主义文艺贡献力量。

近日，83岁高龄的电影表演艺术家牛犇入党一事，引起媒体和社会广泛关注。牛犇是上海电影制片厂演员，11岁起从事表演工作，参演过《龙须沟》《红色娘子军》《天云山传奇》《牧马人》等一批脍炙人口的影片。因其对中国电影的贡献，2017年获得金鸡奖终身成就奖。牛犇经历过旧社会的苦难，受老一辈电影人的影响，青年时期就立志加入中国共产党，几十年从未放弃追求进步。近年来，他又多次向组织表达入党意愿。今年5月31日，中共上海电影（集团）有限公司演员剧团支部委员会同意吸收牛犇为中共预备党员。