【党旗飘扬】中国工程院院士李伯虎：痴心科研劲头足

来源：光明网-《光明日报》

光明日报记者 詹媛

李伯虎院士的家，摆满了各种各样的书和好几台笔记本电脑。即使是酷热难耐的夏天，年近八旬的李伯虎也从不在院子里乘凉、聊天，而是独自一人坐在书房里读书或上网。“这把年纪了，别总看书看电脑了，出去转转吧！”家人劝他，他就马上摇摇头：“现在计算机科技的发展日新月异，如果不学习就会跟不上形势。所以我还得经常看书上网，了解最新的进展，这样才能随时更新自己的知识，跟上时代的发展。”这位获得中国计算机学会“终身成就奖”和国际建模与仿真学会“终身成就奖”的中国工程院院士，在事业上依然雄心不减。

“一名空中‘老飞人’”

李伯虎身边的人戏谑地称他为“一名空中‘老飞人’”。一年算下来，他仅在某个航空公司积累的飞行里程就几万公里。他还有一个出差常备的箱子，里面的衣服、差旅用品一应俱全，如有临时出差安排，拎着箱子就出发。年近八旬并未让李伯虎有所懈怠：“我要趁着自己还有精力，把我那点东西再弄好一点。”

而他口中的“那点东西”，则是一个以数字化、网络化、智能化重塑传统制造行业蓝图的宏伟事业——2017年6月15日，依托李伯虎的“云制造”理念和技术构建的航天云网平台发布，并上线运行，这是我国首个基于云制造理念与技术体系的工业互联网公共服务平台，至今其注册企业已接近170万家，这些企业分布于全球179个国家和地区，它们可以在航天云网平台上实现“信息互通、资源共享、能力协同、开放合作、互利共赢”。根据估算，这近170万家注册企业在航天云网平台上的总经营规模约11万亿元。

“他让年轻人都自愧不如”

他的学生们上门拜访时，都会看到李伯虎正在书房里看书或看电脑。对于新兴事物，如工业4.0、云计算、大数据、人工智能等，他比很多年轻人还要敏感，学习得比他们还要迅速。妻子陶华劝他不必这么辛苦，他却说：“我也要学习，不然就落后了。”

时刻关注着前沿研究，使得李伯虎在“云计算”概念刚刚在国内兴起时，就敏锐地捕捉到了这个难得的机会。“制造业信息化也可以搞‘云计算’，通过网络和云给企业内外提供制造资源、能力和产品服务，以实现数字化制造模式向网络化、服务化、云化、智能化制造模式的转变。”他片刻不停地组织专家团队一起夜以继日地工作，于2009年在国际上首次创新性地提出了“云制造”的模式、技术手段和业态。

为了让这个平台真正为广大企业服务，李伯虎不辞辛苦、四处奔波，他先后多次到访过佛山、襄阳、宁波、无锡等地，推广“云制造”的概念和发展成果，他的秘书不无感慨地说：“李院士的手机上密密麻麻地标记了未来两周的行程安排，基本都是前一天刚刚从一个城市回来，后一天又要飞往另一个城市。作为一个年过七旬的人，能保持这样的干劲和精神，他让年轻人都自愧不如。”

对于未来，这位年近八旬的老人仍然雄心不减，“我希望‘云制造’理念与技术体系得到持续的发展，基于‘云制造’理念与技术体系的具有中国特色的工业互联网平台能够推广到全国乃至全球各地，在这个平台上汇聚各国的制造资源、能力和产品服务，助力中国从制造大国向制造强国迈进。任重而道远，一定要继续好好干！”

《光明日报》（ 2018年06月28日 02版）

（网站首页图：新华社资料图片）