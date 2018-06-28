中央广播电视总台隆重推出广播纪实文学《梁家河》

来源：中央广播电视总台央视网

央视网消息：为庆祝建党97周年，中央广播电视总台从6月28日起推出12集大型广播纪实文学《梁家河》，以极富有感染力的声音、极为专业的音频制作向海内外受众奉献精彩的“有声版”《梁家河》。

广播纪实文学《梁家河》，是在陕西人民出版社出版的纪实文学《梁家河》和中央广播电视总台有关纪录片和音视频资料的基础上改编录制而成。作品讲述习近平总书记在梁家河的知青生活，记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化。

广播纪实文学《梁家河》充分发挥广播音频特色与多媒体传播优势，由央广十佳播音员主持人苏扬、黎春倾情播讲，作品语言朴实，情感真挚，制作精益求精，感染力强。作品在忠于原著内容的前提下，音频版对语言表达进行了符合广播传播的可听性再创作。为增加作品感染力，丰富声音元素，音频作品中使用了习近平总书记讲话原声。为适当突出地域特色，节目中还使用了陕北民歌、民间音乐等营造氛围。

广播纪实文学《梁家河》共计12集，每集25分钟，从6月28日起在央广中国之声、文艺之声、娱乐广播等频率连续播出。其新媒体版通过央广网、央视网、国际在线、央视新闻、央广新闻、中国广播客户端等陆续播发，形成传统媒体与新媒体矩阵传播。同时，中央广电总台已经组织五种少数民族语言译制播讲，并翻译成多种外语对外播讲。

广播纪实文学《梁家河》音频作品，还将制作成光盘向相关学校机构推广赠送。