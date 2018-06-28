习近平：我人生第一步所学到的都是在梁家河

中国之声

北纬36.8°， 陕北黄土高原上， 有一个小小村落， 名叫梁家河， “这是大有学问的地方”。

1969年，15岁的习近平下乡来到梁家河成为一名知青，度过7年的青春岁月。习近平曾说，“15岁来到黄土地时，我迷惘、彷徨；22岁离开黄土地时，我已经有着坚定的人生目标，充满自信”。离开梁家河40多年来，习近平先后四次给梁家河村回信表达惦念之情，也曾亲自回去看望陕北的乡亲们。

1972年时的习近平（图片来源：新华网）

梁家河让习近平一直牵挂着，他说：“我人生第一步所学到的都是在梁家河。不要小看梁家河，这是有大学问的地方。”

不忘初心，方得始终。6月28日，中央广播电视总台隆重推出12集广播纪实文学《梁家河》，用声音回顾习近平在梁家河的“人生第一步”。





你知道吗？ 长篇纪实文学《梁家河》 不仅能看，而且能听啦！ 中央广播电视总台隆重推出12集广播纪实文学《梁家河》。由央广优秀播音员、主持人倾情演绎，后期制作精益求精。用最优美的声音和最专业的制作，呈现精彩的“有声版”《梁家河》。 在广播纪实文学《梁家河》中，讲述习近平总书记在梁家河的知青生活，记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化。在这个叫做梁家河的小村庄里，习近平经历了他人生中的很多“第一次”。 第一次成为“种地的好把式” 到梁家河两三年后，习近平已经能够说一口流利的延川话，掏地、挑粪、耕种、锄地、收割、担粮，别人怎么做，习近平就跟着学。遇到不懂的问题，他就向村里人请教，渐渐地所有农活都熟悉了，成了种地的好把式。 习近平交公粮的粮站收购凭证 对农村里的各种活计，习近平已经干得很娴熟了。他还学会了自己捻毛线、补衣服、缝被子，带来的针线包派上了用场，尽管针脚不那么齐整，但也有模有样。 那些年，他接受艰苦生活的磨炼，过了“跳蚤关、饮食关、生活关、劳动关、思想关”。

第一次迎来政治生活中的曙光

1972年冬，习近平加入了共青团。对他来说，入团之路如同劳动时走的山路一样，蜿蜒曲折。在远离北京的梁家河，那顶看不见却又无时不在的“黑帮子弟”帽子再次被人拿了出来。

习近平不认输，第一份、第二份、第三份入团申请书……不停地写着。他坚信自己的父亲是好人，自己也是好人。第八份入团申请书递上去后，终于获得了批准，他成了一名共青团员。

1973年8月，时任梁家河大队党支部书记梁玉明问习近平：“想不想入党？”习近平说：“很难。”想到入团的经历，他有理由说很难。“你不要求进步，怎么能发展你入党？”梁玉明用了激将法。

于是，梁玉明当了习近平的入党介绍人。入党申请书写好后，梁玉明上报公社，同样挨了一顿训。

回到梁家河后，梁玉明说：“不要怕人家不批，你应该要求进步。”习近平又一次拿起了笔，一份一份，直至写到第十份，才获得批准。

习近平等三人的入党批复函

1974年1月10日，公社党委批准了习近平的入党申请，接收他为党员。随后，梁家河大队推选他为党支部书记。习近平终于迎来了政治生活中的曙光。

第一次当众流泪

2013年5月4日，习近平同各界优秀青年代表座谈时说，“我到农村插队后，给自己定了一个座右铭，先从修身开始。一物不知，深以为耻，便求知若渴。上山放羊，我揣着书，把羊圈在山坡上，就开始看书。锄地到田头，开始休息一会儿时，我就拿出《新华字典》记一个字的多种含义，一点一滴积累。”

1975年7月15日，中共延安地委召开上山下乡知识青年学大寨先进代表会，习近平等14名北京知青作为先进个人受到通报表扬

1975年，习近平被清华大学录取了，10月7日是他离开梁家河的日子。前一天晚上，他和乡亲们拉话一直到深夜，第二天早上起得较晚。当他早晨推开门走出窑洞时，看到院子里、道路旁站满了人——大人、孩子、老人，全村人都来了。大家手里拿着红枣、小米，默默地站着。他的眼泪一下子流了出来，这是他第一次当众流泪。

梁家河的乡亲们欢送习近平（前排居中）入学留念

多年以后，习近平对梁家河这片土地做了深情的回望—— 他说：“作为一个人民公仆，陕北高原是我的根，因为这里培养出了我不变的信念：要为人民做实事！”

6月28日，就可以在央广中国之声、文艺之声、娱乐广播等频率上收听到广播纪实文学《梁家河》了。除此之外，还可以通过央广网、央视网、国际在线、央视新闻、央广新闻、中国广播客户端等新媒体平台同步收听哦。

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