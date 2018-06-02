新华社北京6月28日电 题：“大就要有大的样子”——献给中国共产党成立97周年

新华社记者黄小希、罗争光、王琦、凌军辉

“中国共产党是世界上最大的政党。大就要有大的样子。”党的十九大胜利闭幕后，习近平总书记在同中外记者见面时的话语，既是庄重豪迈的宣示，也是鼓舞人心的鞭策。

成立97年，执政69年，带领亿万人民走过40年改革开放宏伟征程，推动中国特色社会主义进入新时代，让一个曾经面临“被开除球籍”危险的国家走近世界舞台中央，让一个饱经磨难的民族接近复兴梦想……

中国共产党必然因其使命非凡而壮大，必然因其道路壮阔而伟大，必然因其本领高强而强大。

大抱负与大担当：为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同，中国共产党肩负宏大使命，在波澜壮阔的世纪大潮中发展壮大

感受使命的力量，要到开始的地方。

“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……”七一前夕，来到中共一大会址纪念馆瞻仰的人络绎不绝。一批又一批来自全国各地的共产党员，面对鲜红党旗重温入党之时的铮铮誓言。

一位老党员深有感触地说：“习近平总书记为全党作出了表率。”

党的十九大闭幕不久，习近平总书记带领中共中央政治局常委来到这里，向世人郑重宣示：不忘初心、牢记使命、永远奋斗。

近一个世纪前，承载非凡使命，中国共产党应运而生，成为“开天辟地的大事变”。

1921年7月，上海。身着长衫、中山装、西装的10多位有志之士，怀着对民族命运的忧虑、对马克思主义的信仰，从四面八方赶到位于法租界的一处幽静小院，轻轻叩响铜环。

通往理想之门，悄然开启。从这里出发，中国共产党从一个不到60人的“地下党”，发展壮大到拥有8900多万党员的世界最大执政党。

为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。

以使命之名，中国共产党人义无反顾，推动百年中国浩荡前行。

“这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。”习近平总书记在党的十九大报告中，道出世界最大政党根深叶茂、蓬勃壮大的力量源泉。

1935年，江西南昌军法处看守所。面对牢狱的阴森，面对现实的黑暗，方志敏写下的《可爱的中国》，却洋溢着无法阻挡的阳光与希冀。

如今，那所监狱所在地，南昌市叠山路，已成为市中心的一条繁华街道，商场、学校、银行，车水马龙，川流不息。

今日之中国，正如烈士所愿，“到处都是活跃的创造，到处都是日新月异的进步……”。

“我父亲毕生都在为一个可爱的中国而奋斗。长期的革命斗争使他坚信，只有在党的领导下，中国才能站起来、富起来、强起来。”方志敏的女儿方梅说。

潮起潮落，风云际会。

或许没有第二个国家像近代中国一样，历经如此巨大的冲击和落差。这个国度孕育了悠久灿烂的中华文明，也在列强的铁蹄下遭受了千年未有之大变局，开始了艰难的复兴。

也没有哪个政党，能比中国共产党更懂中国，更懂中华民族的渴望，更能扛起复兴使命。

这是一个大党的坚定信念。面对枪林弹雨视死如归，面对艰难险阻无私奉献，面对波折浩劫从不消沉，面对改革挑战勇往直前……一代代中国共产党人的接续奋斗，深刻改变亿万人民的命运。

这是一个大党的自信自觉。站在人类真理和道义制高点的马克思主义，催生了一种新的革命实践、一套新的政治制度、一条新的发展道路，让中国共产党的成长壮大与中华民族的涅槃重生融为一体。

作始也简，将毕也巨。

今天，当曾经遥不可及的梦想已是望得见桅杆尖头的航船，只有初心不忘的中国共产党才能有这样的豪情宣告：中华民族积蓄的能量太久了，要爆发出来去实现伟大的中国梦。

今天，当光芒四射的红日喷薄欲出，只有使命必达的中国共产党才能有这样的勇毅，向世人公开自己的强国“时间表”。

今天，当马克思、恩格斯设想的人类社会美好前景不断在中国大地上生动展现，只有矢志不渝的中国共产党才能有这样的坚韧：牢记共产主义远大理想，坚定中国特色社会主义共同理想，一步一个脚印向着美好未来和最高理想前进。

有人说，大国注定要创造伟大和永恒。执掌大国的政党更是如此。

从为人民谋幸福、为民族谋复兴到为世界谋大同，对人类前途命运的深切关怀，始终深植于中国共产党的血脉基因。

新中国的缔造者胸有壮志：“中国应当对于人类有较大的贡献。”

改革开放的总设计师目光长远：“到下世纪中叶……社会主义中国的分量和作用就不同了，我们就可以对人类有较大的贡献。”

新时代的领路人心怀天下：“中国共产党始终把为人类作出新的更大的贡献作为自己的使命。”

“推动构建人类命运共同体，推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。”世界上最大的政党，已在自己的章程中郑重宣告。

瓦努阿岛，南太平洋岛国斐济第二大岛。中国企业在这里修建的纳布瓦鲁高速公路和布扎贝高速公路，解决了人们出行的“老大难”问题，有力拉动了经济发展。“我要感谢中国政府及中国企业，‘一带一路’是件好事情，对像斐济这样的发展中国家大有裨益。”经营一家建材连锁店的乌梅什·普拉萨德说。

两条路带来的改变和希望，是“中国人民愿同各国人民一道，推动人类命运共同体建设，共同创造人类的美好未来”的生动诠释。

大道之行，天下为公。

复旦大学政党建设与国家发展研究中心主任郑长忠指出，中国共产党是最具有使命担当的马克思主义政党。这个使命型政党的“任务清单”里，从共同理想到远大理想，从近前的全面小康到长远的民族复兴，再到为世界谋和平、谋大同……使命指引着中国共产党成就世界最大政党的自信与自觉。

千秋伟业，百年恰是风华正茂。决定中国共产党格局的，从来不是时间的长短，而是使命的力量。

大视野与大航程：高举真理旗帜，勇立时代潮头，中国共产党锻造独特气质，引领社会主义在中国开辟发展新境界

1921年—2018年，世界东方。面对创世纪般的伟业，有人感慨中国共产党是“史上最强创业团队”：

烽火28年，在生与死的考验中，把马克思主义基本原理与中国革命具体实践相结合，走出一条国家独立和民族解放的正确道路；

执政69年，在弱与贫的突围中，沿着社会主义的航向，开创出驶向伟大复兴的壮阔航程；

改革开放40年，在破与立的变革中，走出一条中国特色社会主义的康庄大道。

向着彼岸奋进，中国共产党在马克思主义思想灯塔的指引下，以理论上的自信与自觉不懈探索——

2017年10月24日，历史性的时刻。人民大会堂万人大礼堂，出席党的十九大闭幕会的2300多名代表和特邀代表庄严表决，通过关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，习近平新时代中国特色社会主义思想正式写入中国共产党章程。

一本党章，见证马克思主义中国化的宏阔历程，“浓缩”中国共产党的“思想简史”，成为这个百年大党的精神源泉。

两年前，有着62年党龄、参加过抗美援朝的爷爷，把一本党章作为考入大学的礼物，送给孙女杨雯迪。今年6月20日，距离20岁生日还有2天时，这位东南大学医学院的大二学生，光荣地加入中国共产党。

那本党章的最后一页空白处，爷爷这样写道：“爷爷20岁入党，爸、妈20岁入党，奶奶、大伯、大妈也是党员，希望你在大学入党。”

奋进的力量，来自祖辈的期许，更是思想的引领。

“爷爷用党章来激励我，是希望我在思想最为活跃的青春年华，用科学理论武装头脑，树立正确的世界观、人生观、价值观。”杨雯迪正在和老师同学一起深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断坚定着为中国梦贡献青春力量的信心和决心。

没有哪个政党，比中国共产党更能体会手握马克思主义真理所拥有的力量，更能读懂“在实践中检验真理和发展真理”的可贵。

那是革命徘徊时的预言：“星星之火，可以燎原”；那是社会主义低潮时的坚定：“不要惊慌失措，不要认为马克思主义就消失了，没用了，失败了。哪有这回事”；那是新时代的自信：“中华民族伟大复兴的中国梦一定要实现，也一定能够实现”。

百年求索，唯有一个始终重视理论创新的大党，才有这样的笃定与魄力宣示，当代中国的伟大社会变革，不是简单延续“母版”、套用“模板”，更不是“再版”“翻版”。面对东欧剧变、苏联解体，中国共产党义无反顾高举中国特色社会主义旗帜，让这面旗帜在21世纪、在世界上人口最多的国家高高飘扬。

向着彼岸奋进，中国共产党在坚强舵手的指引下，以行动上的团结一致劈波斩浪——

北京，人民大会堂巍巍矗立。

2017年10月，作为党的十九大代表，南京航空航天大学马克思主义学院党总支书记徐川步入万人大礼堂，这位“80后”为世界最大政党所表现出的同心同德激动不已。

“我们的队伍在不断壮大，但不是大而不当、大到走形，而是更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，团结一致向前看。这样的党，怎能不越来越大，越来越强？”徐川说。

沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。

时代交汇点上，习近平总书记在领导党和国家事业发展、在领导开展具有许多新的历史特点的伟大斗争中展现出坚定信仰信念、鲜明人民立场、非凡政治智慧、顽强意志品质、强烈历史担当、高超政治艺术，众望所归地成为梦想航程的掌舵者。

一个体量庞大的政党，有了核心就有了顶梁柱，有了核心就有了主心骨。

8900多万党员通过牢固树立“四个意识”，维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导；通过加强和规范党内政治生活，立根铸魂，立规明矩；通过坚持民主集中制，既充分发扬民主，又坚决服从大局……

“全国上下向党看齐，全党上下向中央看齐。这就是我们党、我们国家能团结一切可以团结的力量，办成其他政党和国家所办不了的大事，展现强大生命力的‘密码’。”中央党校教授、马克思主义理论研究和建设工程课题组首席专家严书翰说。

向着彼岸奋进，中国共产党以自我革命的胆识纠正偏差、校准航向，将巨轮带入新的辽阔海域——

走一条从未有人走过的路，注定不可能一帆风顺。

从某种程度讲，中国共产党97年的历程，所遭受的曲折与所赢得的荣光一样多。但没人能够否认，一如这个百年大党对真理的坚持，她同样随时准备修正错误。

今天的人们，用“春雷”形容十一届三中全会开启的伟大转折。60岁的卜宪升印象至深的，是当年刷下的那条“从来没有见过”的标语。

上世纪70年代末80年代初，河南尉氏县。卜宪升提着涂料桶，在村子的墙面刷写上这样一句话：“交足国家的，留够集体的，剩下的都是自己的。”村民们争相围观，有惊奇，有欢欣：“政策不一样了！”

40年风云激荡，40年铸就辉煌。

在中国共产党领导下，亿万中国人民走出了一条中国特色社会主义道路，迈入中国特色社会主义新时代。

这是一个大党的气质，这是一个大国的品格。

历史是最好的注解，现实是有力的印证，未来是必圆的梦想。

大智慧与大作为：既要政治过硬，也要本领高强，中国共产党展现自信与自觉，为人类社会发展进步注入不竭动力

“最能打仗的人”，被集结在了中国共产党必须打赢的一场攻坚战上——摆脱贫困，全面小康！

以前泥泞的通组路实现了硬化，过去杂草丛生的荒山种上了茶树，留守妇女在家门口就可以就业……这是驻村第一书记姜海泉两年来在贵州省丹寨县排调镇甲石村的亲身经历。

当得知这位来自审计署的驻村第一书记将期满离开，村民们联合写信托人带到北京，恳求组织让姜书记再留任一段时间。放心不下乡亲们，孩子刚上小学的姜海泉决定克服家庭困难，再留一年。

“小康路上一个也不能少”——当代中国共产党人对历史、对人民许下铮铮誓言。有奋斗，就有牺牲。2013年到2016年间，献身在反贫困战场上的党员有100多名。

办好中国的事情，关键在党。

不仅仅是脱贫攻坚。面对不容错过的历史机遇，面对不容回避的风险挑战，中国共产党只有以“打铁必须自身硬”的自觉，建设成为世界上最强大的一个政党，方能不负时代、不负人民。

“要使我们这样一个党员数量比一些国家的人口数量还要多的大党时刻不忘初心、牢记使命，不断焕发生机活力，并实现由大到强的目标，既是一个世界性的挑战，也是一个历史性的担当。”中央党校教授韩庆祥说。

弄潮儿向涛头立。中国共产党以对党情国情世情的高度清醒，直面世界性挑战，肩负历史性担当。

大就要有大的样子。全面从严治党，不断推进一个百年大党“党的建设新的伟大工程”——

党的十八大以来，“打虎拍蝇猎狐”保持高压态势，反腐败斗争无禁区、全覆盖、零容忍，压倒性态势已经形成并巩固发展，“得罪千百人，不负十三亿”。

以政治建设永葆共产党人政治本色，以思想建设“加油”“补钙”，以组织建设构建改革发展的坚强战斗堡垒，以作风建设正风肃纪，以纪律建设强化不敢腐的震慑、增强不想腐的自觉……中国共产党的“大党治理”工程构建起独特的理论逻辑，形成有效的实践方法，党内政治生态气象一新，党心民心空前凝聚。

大就要有大的样子。加强党的全面领导，一个百年大党不断书写治国理政的恢弘答卷——

党的十八大以来，党中央召开一系列重要会议，从宣传思想工作、网络安全和信息化工作，到城市工作、高校思想政治工作……习近平总书记亲自出席会议并发表重要讲话，充分体现“党是领导一切的”。

“党的领导不是抽象而是具体的，必须把党的领导具体务实地贯彻到治国理政全部活动之中，体现在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设各领域各方面。”中国浦东干部学院教授刘靖北说。

党的十九届三中全会作出深化党和国家机构改革的决定。这场以加强党的全面领导为统领、以国家治理体系和治理能力现代化为导向的深刻变革中，一个马克思主义执政党肩负对整个国家重大领导责任的自信与自觉，一览无余。

从推进党和国家机构职能向着优化协同高效的目标迈进，到建设平安中国、法治中国、健康中国、美丽中国……领航巨轮的中国共产党，正以不断精进的本领，持续提升自身的执政能力和领导水平，让新时代的长征路越走越宽广。

大就要有大的样子。推动构建人类命运共同体，一个百年大党为人类进步事业作出新的更大贡献——

计划成立党校，并派遣党员到中国学习中国共产党的治国理政经验——这是今年4月，肯尼亚执政党朱比利党总书记拉斐尔·图朱接受新华社记者采访时透露的“学习计划”。

“对非洲而言，中国的发展道路让人惊讶，也让人振奋。”图朱说，中国的成就在人类历史上没有先例，它给非洲人民带来希望，让他们感到光明就在隧道的尽头。

胸怀天下，立己达人。中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。

这是大党大国的气魄：面对“逆全球化”浪潮涌动，中国开放的大门越开越大。

货物进出口总额11.63万亿元创同期历史最高水平、全国新设立外商投资企业同比增长97.6％、医疗仪器设备及仪器仪表制造业利用外资大增442.3％……今年前5个月的数据显示，外资外贸稳中向好态势稳固，外企深耕中国信心进一步增强。

这是大国大党的气派：面对动荡纷扰的国际格局，中国共产党积极搭建政党交流平台。

去年12月，来自阿根廷的不同政党，在中国共产党与世界政党高层对话会上坐到了一起，“尽管在国内观点有时相左,但在涉及人类命运问题上则存在共识”。

正如习近平总书记所言，当前，世界格局在变，发展格局在变，各个政党都要顺应时代发展潮流，把自身发展同国家、民族、人类的发展紧密结合在一起。

大就要有大的样子。怀着强烈的问题意识和忧患意识，一个百年大党不断续写伟大斗争史的时代新篇——

一路筚路蓝缕，栉风沐雨，涌动着革命血液的中国共产党人，从不曾停下“赶考”步伐，始终保持重整行装再出发的精神状态，昂扬着“永远在路上”的斗志与执着。

距离梦想越近，挑战往往越大。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。当前，国际形势波诡云谲，周边环境复杂敏感，社会主要矛盾变化的影响广泛深远，改革发展稳定任务艰巨繁重。外部风险、内部风险、一般风险、重大风险犹如拦在前进道路上的一座座险峰、一道道沟壑。

“我们既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战”，这是新时代中国共产党人的“战斗宣言”，向世人展示世界最大政党时刻准备战胜一切艰难险阻、朝着伟大目标不懈奋斗的胆魄和勇气。

回望来路，信心更坚。

我们走过从无到有的“雄关漫道真如铁”；

我们历经从小到大的“人间正道是沧桑”；

我们正在迎接由大向强的“长风破浪会有时”！

当中国日益走近世界舞台中央，习近平总书记勉励全党，我们党要搞好自身建设，真正成为世界上最强大的一个政党。